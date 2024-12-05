Пилинг, лифтинг, BBL? Какие процедуры сделать перед Новым годом, чтобы сиять как звездочка

Если у вас амбициозные планы максимально подготовиться к корпоративам и выглядеть самым свежим и подтянутым человеком, раскладываем по полочкам, какие бьюти-процедуры могут в этом помочь. И подсказываем, в какой срок, включая период реабилитации, вы можете уложиться.

Лимфодренажный массаж

© Oleksandra Polishchuk/Getty Images

Как работает?

Активный декабрьский ритм не щадит даже на самых стойких — стресс, недосыпы и недостаток движения мгновенно сказываются на лице и теле в виде отеков и сизого оттенка кожи. Лимфодренажный массаж — проверенный годами способ быстро вернуть себе свежесть и сиять на всех запланированных вечеринках.

Лимфатическая система работает как дренаж: она убирает лишнюю жидкость, соли, белки и всякие ненужные вещества из тканей обратно в кровь. Если этот процесс нарушается, жидкость начинает скапливаться между клетками и вызывает отеки. Физическое воздействие на ткани помогает наладить лимфоток и вывести лишнюю жидкость из организма. Именно поэтому, кстати, после сеанса массажа часто хочется в туалет.

Лимфодренажный массаж можно делать как на лице, так и на теле. Кроме того, он усиливает эффект других процедур, например пилингов и уходов. На выбор можно сделать аппаратный или ручной. К первому относят электрофорез, вакуум, прессотерапию и микротоки. Он более интенсивный и охватывает сразу большие участки тела, по которым аппарат прокатывают как мазком кисти. Ручной массаж, наоборот, больше про постепенную, тщательную проработку тканей и индивидуальный подход к запросу клиента.

Какой эффект?

Определенный результат вы увидите сразу: отек уменьшится, лицо станет более подтянутым и с четким контуром, в тело вернется легкость . В результате вы буквально станете лучшей версия себя даже без приема «Субстанции». Насколько долго продлится эффект, уже зависит от личных особенностей. Если у вас хронические отеки, то лучше будет начать не с массажа, а с похода к врачу, чтобы определить их виновника.

С какого возраста лучше делать?

«Лимфодренажный массаж мы рекомендуем начинать с молодого возраста. Противопоказаний к нему практически нет, но если процедура выполнена неправильно, то она может, наоборот, вызвать застой в лимфе. Очень важна правильная техника дренажа и прокачки лимфоузлов. Даже один сеанс дает хороший эффект, но курс из 5–10 процедур помогает добиться стойких и долгосрочных результатов: минимизировать отечность, сделать лицо подтянутым и свежим, а взгляд открытым», — объясняет Алена Шилкинене, врач-косметолог и генеральный директор ESO Beauty Club.

Когда нужно делать если хотите делать курсом, начинайте за месяц; разовая процедура — за один-два дня до мероприятия Сколько стоит ручной — от 2000 р., аппаратный — от 3500 р. за процедуру

BBL

© dikushin/Getty Images

Как работает?

Если вы хотите поработать над акне и его последствиями, пигментом, сосудистым рисунком и мелкими морщинами, выбирайте фототерапию BBL (Broadband Light). Во время сеанса ткани прогревают с помощью световых фильтров, что запускает процесс стимуляции коллагена — главного белка, отвечающего за упругость и подтянутость нашей кожи. После 25 лет его выработка в организме начинает снижаться примерно на 1–2% в год, из‑за чего появляются первые морщины и одутловатость.

Какой эффект?

После нескольких процедур фототерапии BBL кожа приобретет более ровный тон и текстуру и станет плотнее. «Световое воздействие способно проникать в клетки и активизировать наши митохондрии — это дает им больше энергии на выработку коллагена и, соответственно, активное обновление кожи. Если клиент будет делать процедуру регулярно, например раз в месяц в течение года, он может действительно замедлить процессы старения», — объясняет Алена Шилкинене.

Для быстрого эффекта достаточно трех сеансов: они подарят стойкий, хотя и временный результат. Если нет возможности ходить каждый месяц, повторять курс можно раз в полгода. После процедуры могут появиться небольшие корочки, которые уйдут через 10–14 дней. В это время важно избегать ретиноидов, кислот и активного солнечного света и защищаться с помощью SPF.

С какого возраста лучше делать?

BBL рекомендуется после 25 лет при наличии показаний, а после 30 подойдет практически всем.

Когда нужно делать в идеале — за месяц, если время поджимает — за 10–14 дней Сколько стоит от 20 тыс. р. за процедуру

Микроигольчатый RF-лифтинг

© kall1st0/Getty Images

Как работает?

Микроигольчатый RF-лифтинг — это вершина современной аппаратной косметологии: он может мощно омолодить в условиях маленького периода реабилитации. Маленькие иголочки проникают в кожу и делают микропроколы, через которые проходят радиоволны и нагревают ткани. Это запускает процессы регенерации и стимулирует выработку коллагена и эластина.

Какой эффект?

Процедура болезненнее, чем BBL: на некоторых аппаратах клиентам вводят обезболивающее. Но не бойтесь, все безопасно, а среди заметных эффектов — сглаживание морщин, подтянутый рельеф, сужение пор, избавление от рубцов и растяжек. И главное — более плотная и упругая кожа.

Сейчас наиболее распространенные аппараты — Morpheus 8 и Floracel. Еще существует Genius, в работе которого используется искусственный интеллект. Это позволяет точно настроить воздействие энергии под индивидуальные особенности пациента. Процедуру можно делать не только на лице, но и на теле.

«Как правило, RF-лифтинг безопасный и прогнозируемый. Но поскольку это довольно интенсивная манипуляция, важно, чтобы специалист собирал тщательный анамнез. Мы не делаем RF-лифтинг беременным, обладателям сахарного диабета и людям с аутоиммунными и респираторными заболеваниями. Чтобы организм дал хороший отклик, нужна мобилизация иммунной системы, поэтому на момент процедуры человек должен быть здоров », — говорит Алена Шилкинене.

С какого возраста лучше делать?

Начинать RF-лифтинг рекомендуют после 35 лет, когда возрастные изменения становятся явно выраженными. Для заметного эффекта не нужен длительный курс: современные аппараты позволяют добиться отличного результата за 1–3 процедуры, который продержится как минимум год. Реабилитация обычно занимает 2–3 дня, а максимальный эффект проявляется через несколько недель , так что это идеальный выбор для подготовки к праздникам.

Когда нужно делать за 2–3 недели Сколько стоит от 30 тыс. р. за процедуру

Пилинг

© Vladislav Stepanov/Getty Images

Как работает?

Зима — идеальное время для пилингов: солнечная активность минимальна, а кожа меньше подвержена пигментации. Пилинги бывают разными и отличаются по степени мощности и проникновения в дерму: поверхностные, срединные и глубокие. Для предновогодней подготовки выбирайте мягкие поверхностные варианты — например, миндальный или BioRePeelCl3. Они дают заметный эффект и не требуют длительного восстановления.

Какой эффект?

Эта процедура помогает удалить ороговевшие клетки, выровнять текстуру и тон кожи, а также подготовить ее к нанесению макияжа. Уже после первого сеанса кожа становится гладкой, сияющей и готовой к выходу в свет. «Пилинг — одна из самых эффективных процедур для обновления кожи. Если вы боретесь с гиперкератозом или акне, это отличное показание, чтобы прийти на прием. При грамотном проведении процедуры рисков особо нет, но заранее сообщите вашему специалисту об имеющихся аллергиях. Мы рекомендуем делать пилинги курсом, в зависимости от вашего запроса и анамнеза», — добавляет Луиза Сакания, врач-дерматолог и косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек», кандидат медицинских наук.

Планируйте пилинг заранее: оптимально проводить процедуру за 7–10 дней до праздника , чтобы кожа успела полностью восстановиться. И, конечно, не забывайте об уходе после — увлажнение и SPF должны стать основой вашей рутины.

С какого возраста лучше делать?

Пилинги подходят всем.

Когда нужно делать за 7–10 дней Сколько стоит от 2800 р. за процедуру

Уходовые процедуры

© anamejia18/Getty Images

Как работает?

Когда времени на серьезные экзекуции не хватает, спасением станут уходовые процедуры. Обычно они включают мягкое очищение, эксфолиацию, нанесение сывороток, массаж и комплекс масок. Эффект варьируется в зависимости от выбранного ритуала, поэтому важно учитывать потребности вашей кожи. Освежить цвет лица, добавить сияние, убрать отеки или подтянуть кожу — все это можно сделать даже за один сеанс. Хотя эффект продлится недолго.

Какой эффект?

«Уходовые ритуалы не самая эффективная процедура, если делать ее один раз. Это чаще всего курсовая история, но мы все равно любим ее — скорее за возможность расслабиться», — говорит Луиза Сакания. Результат, пусть и мимолетный, виден сразу: кожа становится гладкой, напитанной и готовой к макияжу . Уходовые ритуалы — отличный способ начать знакомство с косметологией. Однако если на лице есть активные воспаления, важно быть осторожным. Подобные процедуры могут усилить раздражение, поэтому обязательно проконсультируйтесь с косметологом, чтобы подобрать подходящий вариант ухода.

С какого возраста лучше делать?

«Такие уходы не требуют реабилитации и их можно начинать с раннего возраста. Единственный риск — индивидуальная непереносимость компонентов», — комментирует Луиза Сакания.

Когда нужно делать за день или в день мероприятия Сколько стоит от 5000 р. за комплекс

Чистки

© JulPo/Getty Images

Как работает?

Когда домашнего ухода не хватает и хочется более глубокой работы с акне и черными точками, стоит записаться на чистку лица. Чаще всего в салонах делают механическую чистку иглой или руками — она мягкая и, если повезет, нетравматичная. После процедуры вам нанесут восстанавливающую сыворотку или маску.

Какой эффект?

Механически убирает воспаления, комедоны и черные точки. В долгосрочной перспективе помогает успокоить воспаление, уменьшить активные очаги акне, сузить поры и выровнять тон. «Это гигиеническая процедура, которую мы используем как для регулярного ухода, так и для лечения акне, — рассказывает Алена Шилкенене. — Процедура назначается в зависимости от состояния кожи. Если у вас тонкая сухая кожа и поры едва заметные, ее стоит проводить раз в полгода-год. Если же кожа проблемная, с большим количеством комедонов и расширенными порами, можно ходить раз в месяц».

Реабилитация зависит от двух факторов: масштаба запроса и скорости восстановления вашей кожи. Чаще всего реабилитация быстрая: небольшие шелушения остаются на несколько дней, в крайнем случае до двух недель .

С какого возраста лучше делать?

Чистки можно делать в любом возрасте.