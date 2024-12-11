Вас добавили в чат «Тайный Санта». Не пугайтесь: вот 36 подарков для коллег и близких

В этом году неугомонные энтузиасты снова устроили «Тайного Санту» и теперь пора ломать голову над подарками? Собрали подборку идей для босса, броллеги, незнакомца у кулера и друзей вне работы (если у вас в декабре есть время с ними видеться…).

В чем прикол?

«Тайный Санта» — игра, в которой участники анонимно обмениваются новогодними подарками. Каждый вытаскивает бумажку с чьим‑то именем (или делает это онлайн — все-таки в век технологий живем!) и становится «личным волшебником» этого человека. Задача — приобрести подарок для своего подопечного, соблюдая заранее установленные правила, например, по ограничению бюджета. Да, важно не подарить слишком дорогой презент, чтобы не повторить участь Майка Скотта из «Офиса», который вручил дорогой iPod, а в ответ получил связанные вручную прихватки, расстроился и испортил всем праздник.

Главная цель — весело провести время и попытаться угадать, кто же ваш Санта, ведь раскрывать свою личность запрещено до момента вручения подарков.

Что подарить, если играете на работе

Для босса Тому, кто руководит этим цирком и срочно нуждается в выходных

Для броллеги Тому, с кем по будням проходишь круги созвонно-дедлайнового ада, а по выходным отвисаешь в баре и обсуждаешь офисных крашей

Для коллеги-призрака Тому, кого изредка видишь у кулера или в очереди за пиццей во время празднования дня рождения замдиректора

Что подарить, если играете в компании близких

Для любителей хохм Тому, кто получает от тебя десятки рилсов про лучших друзей и с кем смеешься над мемами про жуткого кота и чиллового парня

Для фанатов слова aesthetic Тому, с кем ни один поход по магазинам не обходится без «ой какая прелесть!»

Для самого серьезного человека в компании Тому, с кем не до хиханек да хаханек, — подарки соответствующе полезные и практичные

Где распределить участников и создать вишлисты

Бот @HappySecretSantaBot

Один из самых удобных способов игры в «Тайного Санту»: достаточно добавить бота в заранее созданный чат с участниками в телеграме, и он сам поможет организоваться.

Где играть Бот

«Тайный Санта»

Самый известный сервис для проведения «Тайного Санты». Организатор создает «коробку» с названием и ограничением стоимости подарков, а потом приглашает друзей по ссылке. Участники создают пожелания и послания для своих СантПосле жеребьевки они могут анонимно отправлять сообщения своим подопечным — например, с уточнениями по подаркам. , а затем проводится жеребьевка.

Где играть Сайт

«Мой Санта»

Второй по популярности сервис предлагает два типа проведения «Тайного Санты»: онлайн-игру для тех, кто хочет составить вишлисты, или быструю игру для участников, уже купивших подарки, — если нужно лишь распределить, кто кому что дарит.

Где играть Сайт

OhMyWishes

Сервис для создания вишлистов, где под Новый год можно еще и сыграть в Тайного Санту. На сайте в качестве подсказки и вдохновения уже есть заранее предложенные подарки, но можно добавить свои. Участвовать могут до 1000 человек (хотя вряд ли кто‑то из нас знает такое количество людей…).

Где играть Сайт

«Тайный Санта. Иностудио»

Здесь все те же функции, что в предыдущих пунктах, но каждому участнику нужно скачать приложение на телефон. В этом есть плюс: все проведенные игры сохраняются в истории аккаунта.