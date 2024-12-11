Подарки

Вас добавили в чат «Тайный Санта». Не пугайтесь: вот 36 подарков для коллег и близких

Сегодня в 10:00
В этом году неугомонные энтузиасты снова устроили «Тайного Санту» и теперь пора ломать голову над подарками? Собрали подборку идей для босса, броллеги, незнакомца у кулера и друзей вне работы (если у вас в декабре есть время с ними видеться…).

В чем прикол?

«Тайный Санта» — игра, в которой участники анонимно обмениваются новогодними подарками. Каждый вытаскивает бумажку с чьим‑то именем (или делает это онлайн — все-таки в век технологий живем!) и становится «личным волшебником» этого человека. Задача — приобрести подарок для своего подопечного, соблюдая заранее установленные правила, например, по ограничению бюджета. Да, важно не подарить слишком дорогой презент, чтобы не повторить участь Майка Скотта из «Офиса», который вручил дорогой iPod, а в ответ получил связанные вручную прихватки, расстроился и испортил всем праздник.

Главная цель — весело провести время и попытаться угадать, кто же ваш Санта, ведь раскрывать свою личность запрещено до момента вручения подарков.

Что подарить, если играете на работе

Для босса

Тому, кто руководит этим цирком и срочно нуждается в выходных

1/6

Молоток «Шеф», 1029 р.

2/6

Маятник для принятия решений, 699 р.

3/6

Кружка, 478 р.

4/6

Плакат «А что такое выходные?», 2400 р.

5/6

Подушка-массажер для шеи, 2499 р.

6/6

Подарочный набор Cupsburg, 1666 р.

Для броллеги

Тому, с кем по будням проходишь круги созвонно-дедлайнового ада, а по выходным отвисаешь в баре и обсуждаешь офисных крашей

1/6

Тапки-ракоходы, 1010 р.

2/6

Настольный отрывной календарь, 1868 р.

3/6

Ростовая фигура Шрека, 2038 р.

4/6

Тарелка «Туберкулезный санаторий», 655 р.

5/6

Набор для твистинга, 1900 р.

6/6

Звонок «Приглашение выпить», 299 р.

Для коллеги-призрака

Тому, кого изредка видишь у кулера или в очереди за пиццей во время празднования дня рождения замдиректора

1/6

Набор «Пряничный домик», 1299 р.

2/6

Ситечко для чая, 349 р.

3/6

Новогодняя свеча, 880 р.

4/6

Термокружка-мешалка, 683 р.

5/6

Санитайзер для рук с запахом фруктов, 800 р.

6/6

Набор специй для глинтвейна и пунша, 1243 р.

Что подарить, если играете в компании близких

Для любителей хохм

Тому, кто получает от тебя десятки рилсов про лучших друзей и с кем смеешься над мемами про жуткого кота и чиллового парня

1/6

Ваза с Томом, 2608 р.

2/6

Волшебные палочки «Соль и перец», 751 р.

3/6

Голова динозавра, 1200 р.

4/6

Подушка на стул «Лук», 1079 р.

5/6

Игрушка Chill Guy, 1477 р.

6/6

Чехол для AirPods, 900 р.

Для фанатов слова aesthetic

Тому, с кем ни один поход по магазинам не обходится без «ой какая прелесть!»

1/6

Свеча «Бутер с икрой», 3800 р.

2/6

Мыло-лапка, 1500 р.

3/6

Тарелка «Деревня», 1300 р.

4/6

Масленка, 3900 р.

5/6

Декоративная настольная лампа-смайлик, 2917 р.

6/6

Елочная игрушка «Мухомор», 1600 р.

Для самого серьезного человека в компании

Тому, с кем не до хиханек да хаханек, — подарки соответствующе полезные и практичные

1/6

Бокалы для вина, 2290 р.

2/6

Полотенце махровое, 2400 р.

3/6

Набор соли «Черный квадрат», 3500 р.

4/6

Новогодний набор «Травки», 2450 р.

5/6

Блокнот чек-лист, 318 р.

6/6

Постельное белье Pragma, 3204 р.

Где распределить участников и создать вишлисты

Бот @HappySecretSantaBot

Один из самых удобных способов игры в «Тайного Санту»: достаточно добавить бота в заранее созданный чат с участниками в телеграме, и он сам поможет организоваться.

Где играть

Бот

«Тайный Санта»

Самый известный сервис для проведения «Тайного Санты». Организатор создает «коробку» с названием и ограничением стоимости подарков, а потом приглашает друзей по ссылке. Участники создают пожелания и послания для своих СантПосле жеребьевки они могут анонимно отправлять сообщения своим подопечным — например, с уточнениями по подаркам. , а затем проводится жеребьевка.

Где играть

Сайт

«Мой Санта»

Второй по популярности сервис предлагает два типа проведения «Тайного Санты»: онлайн-игру для тех, кто хочет составить вишлисты, или быструю игру для участников, уже купивших подарки, — если нужно лишь распределить, кто кому что дарит.

Где играть

Сайт

OhMyWishes

Сервис для создания вишлистов, где под Новый год можно еще и сыграть в Тайного Санту. На сайте в качестве подсказки и вдохновения уже есть заранее предложенные подарки, но можно добавить свои. Участвовать могут до 1000 человек (хотя вряд ли кто‑то из нас знает такое количество людей…).

Где играть

Сайт

«Тайный Санта. Иностудио»

Здесь все те же функции, что в предыдущих пунктах, но каждому участнику нужно скачать приложение на телефон. В этом есть плюс: все проведенные игры сохраняются в истории аккаунта.

Где играть

Приложение для телефона

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