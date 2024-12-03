Одеяло, пончо, макси-палантин: 15 огромных шарфов, чтобы укутаться с головой

Finn Flare, 4199 р.
Шерстяное пончо в крупную клетку Finn Flare чем‑то неуловимо напоминает домашний плед, отчего выглядит еще более уютным и теплым. Носить поверх песочного пальто, пушистой флиски или с трикотажным платьем и высокими сапогами.
Lime, 2299 р.
Широкий темно-синий палантин можно красиво обернуть вокруг плеч, слегка завихрив волну из складок и закрепив ее крупной брошью. Или носить на манер жилета: для этого накиньте его на плечи, а оба конца шарфа закрепите на талии под широким ремнем.
Ushatava, 12 100 р.
Кофейный макси-шарф с гигантским лого бренда — заметный аксессуар, который дополнит монохромный образ из темного пальто и пушистых уггов или ботинок на шнуровке. У Ushatava можно посмотреть и игривый вариант носки такого шарфа: один конец палантина свободно струится спереди, другой прячется под одеждой.
Conso, 2290 р.
Леопард — не единственная опция этой зимой: если вас по-прежнему будоражит анималистический принт, советуем присмотреться к широкому зебровому палантину, который украсит однотонное пальто или пуховик.
Idol, 10 990 р.
Молочный палантин со встроенным капюшоном — спасение для тех, кто вечно забывает шапку дома.
Love Republic, 7990 р.
Вещи серого «костюмного» оттенка — любопытная и заметная тенденция этой зимы. Палантин благородного мышиного цвета заменит собой и свитер, и строгий офисный жакет.
Maison Margiela, 39 690 р.
Пухлый шарф Maison Margiela отчетливо напоминает стеганое одеяло — такой же огромный и уютный. Спасет даже самый промозглый и безрадостный день.
Novaya Wear, 5200 р.
Широкий пухлый шарф с глубокими карманами на обоих концах — тоже два в одном: согреет грудь и шею и избавит от необходимости носить с собой перчатки.
Zarina, 999 р.
Базовый широкий шарф, который можно по-разному драпировать поверх пальто или пиджака — на помощь придут броши, металлические канцелярские прищепки и крабики.
12 Storeez, 26 000 р.
Настоящий шарф-плед — такой можно носить как пончо, обернув вокруг плеч. Понравится тем, кто часто мерзнет зимой в помещении.
New Amsterdam Surf Association, 9900 р.
Шарф умеренной ширины и длины — при желании такой можно вальяжно накинуть на плечи, как палантин, или игриво повязать на шее широким бантом.
Brusnika, 18 900 р.
Шикарное шерстяное пончо с высоким горлышком и асимметричными концами чем‑то напоминает королевскую мантию. Носить с гордо поднятой головой и расправленными плечами.
O’stin, 1999 р.
Сигнально-красный шарф, чтобы привнести хоть немного оттенков в серо-белый зимний городской пейзаж.
Chaika, 10 990 р.
Интересный кофейный оттенок и шерсть с кашемиром в составе — в таком шарфе точно не будет холодно. Берите на вооружение и стайлинг от Chaika — шарф можно накинуть на грудь и плечи, а концы просто связать за спиной или закрепить брошью.
Aim Clo, 3590 р.
Текстурный шарф оттенка из серии мышиных, в который можно обернуться примерно раза два. Хорошо сочетается с классическим темным пальто и придает шарм учительницы истории.