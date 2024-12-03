Одеяло, пончо, макси-палантин: 15 огромных шарфов, чтобы укутаться с головой

В осенне-зимних коллекциях этого сезона обилие огромных шарфов буквально бросается в глаза, как и новые способы их стилизации. Показываем 15 макси-шарфов на любой бюджет и рассказываем, как и с чем их носить.

Шерстяное пончо в крупную клетку Finn Flare чем‑то неуловимо напоминает домашний плед, отчего выглядит еще более уютным и теплым. Носить поверх песочного пальто, пушистой флиски или с трикотажным платьем и высокими сапогами.

Широкий темно-синий палантин можно красиво обернуть вокруг плеч, слегка завихрив волну из складок и закрепив ее крупной брошью. Или носить на манер жилета: для этого накиньте его на плечи, а оба конца шарфа закрепите на талии под широким ремнем.

Кофейный макси-шарф с гигантским лого бренда — заметный аксессуар, который дополнит монохромный образ из темного пальто и пушистых уггов или ботинок на шнуровке. У Ushatava можно посмотреть и игривый вариант носки такого шарфа: один конец палантина свободно струится спереди, другой прячется под одеждой.

Леопард — не единственная опция этой зимой: если вас по-прежнему будоражит анималистический принт, советуем присмотреться к широкому зебровому палантину, который украсит однотонное пальто или пуховик.

Молочный палантин со встроенным капюшоном — спасение для тех, кто вечно забывает шапку дома.

Вещи серого «костюмного» оттенка — любопытная и заметная тенденция этой зимы. Палантин благородного мышиного цвета заменит собой и свитер, и строгий офисный жакет.

Пухлый шарф Maison Margiela отчетливо напоминает стеганое одеяло — такой же огромный и уютный. Спасет даже самый промозглый и безрадостный день.

Широкий пухлый шарф с глубокими карманами на обоих концах — тоже два в одном: согреет грудь и шею и избавит от необходимости носить с собой перчатки.

Базовый широкий шарф, который можно по-разному драпировать поверх пальто или пиджака — на помощь придут броши, металлические канцелярские прищепки и крабики.

Настоящий шарф-плед — такой можно носить как пончо, обернув вокруг плеч. Понравится тем, кто часто мерзнет зимой в помещении.

New Amsterdam Surf Association, 9900 р.

Шарф умеренной ширины и длины — при желании такой можно вальяжно накинуть на плечи, как палантин, или игриво повязать на шее широким бантом.

Шикарное шерстяное пончо с высоким горлышком и асимметричными концами чем‑то напоминает королевскую мантию. Носить с гордо поднятой головой и расправленными плечами.

Сигнально-красный шарф, чтобы привнести хоть немного оттенков в серо-белый зимний городской пейзаж.

Интересный кофейный оттенок и шерсть с кашемиром в составе — в таком шарфе точно не будет холодно. Берите на вооружение и стайлинг от Chaika — шарф можно накинуть на грудь и плечи, а концы просто связать за спиной или закрепить брошью.