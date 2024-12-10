Что подарить коллегам на Новый год? Вот 29 оригинальных идей

В рабочих чатах только и разговоров, как выжить в предновогоднем аврале и гульнуть на корпоративе, и размышлений, на какие подарочные карты готова потратиться компания. Собрали 29 необычных товаров, которые можно подарить коллегам.

Подарочные карты

Ход конем в любой ситуации — освободить себя от мук выбора и купить подарочную карту в крутом магазине или бьюти-сторе, где найдутся товары как для бьютиголиков и парфюмерных гиков, так и для любителей необычной техники, уютных товаров для дома или даже БАДов.

Ход же слоном — упросить задачу еще больше и купить корпоративные подарочные карты в «Золотом Яблоке». Тут онлайн-карты готовятся всего за один день, и к ним можно выбрать яркий дизайн и приложить поздравление. Пластиковым картам потребуется чуть больше времени, но приедут они в красивой упаковке — индивидуальных конвертах. А оформить их можно без лишней волокиты: для корпоративных клиентов документооборот сильно упрощен, чтобы подарки сотрудникам доехали вовремя.

Если же хочется подарить коллегам что‑то более персональное, у нас есть еще несколько идей.

Техника с приколом

Полезные мелочи для дома — хорошо, а когда они одним своим видом каждый раз заставляют вас хихикать — еще лучше. Приглядитесь к лупоглазым светильникам, кофейным приборам необычной формы или даже кокетливой вафельнице (да, и такие тоже есть). Более безопасные варианты для тех, кто не готов рисковать, — забавный чехол для телефона и аромаувлажнитель для воздуха. Бонус: всеми этими чудесами можно обставить и офис, чтобы предновогодний аврал проживался на серотониновой тяге, а не на пустырнике.

1 / 6 Светильник Andpuls 2380 р.

Очаровательный слизняк, напоминающий персонажей «Смывайся», чтобы настраиваться на работу. 2 / 6 Аромаувлажнитель для воздуха Rombica 2838 р.

Спасение для самых нервных офисников — капнуть пару капель эфирного масла и благоухать на весь опенспейс. 3 / 6 Гейзерная кофеварка Kitfort 2544 р.

Жизнерадостный девайс для бодрого зимнего утра 4 / 6 Чехол на телефон Serdcekleyka 2390 р.

Для тех, кому не хватает разглядывания узоров перед сном. 5 / 6 Вафельница Kitfort 1884 р.

Да, это вафельница в сердечках. Все по заветам бимбокора. 6 / 6 Вибромассажер для лица Fittop 1581 р.

7 режимов вибрации для 7 разных стадий нарумянивания личика.

Категория «цвести и пахнуть»

Пахучие свечи, диффузоры, средства для рук или гели для душа заметно добавляют уюта. Особенно если они источают запахи легендарного Bois Imperial или напоминают Tom Ford Tabacco Vanille. Но и свечи оригинальной формы тоже могут стать отличным подарком: чем форма чеснока не вариант?

1 / 6 Свеча с запахом дачи The Svechi 1620 р.

Советуем объединить с чехлом-ковром для ностальгирующих. 2 / 6 Мыло для рук Bois Imperial Essential Parfums 3172 р.

Когда роскошь бутиков остается даже на кончиках пальцев. 3 / 6 Свеча-чеснок «Канделябрум» 2619 р.

Не пахнет, но потенциально защищает от энергетических вампиров. 4 / 6 Диффузор Teatro Fragranze Uniche 13 365 р.

Мощный кандидат на превращение квартиры в дорогой будуар императрицы. 5 / 6 Гель для душа Zielinski&Rosen 2290 р.

Нестареющая классика от Zielinski&Rosen для тех, кто так его и не попробовал. 6 / 6 Аромадиффузор из вулканической лавы Magma London 8065 р.

Для любителей поиграть в «пол — это лава» в прошлом.

Цацки и обвесы

Если ваши коллеги живут по принципу «трусики и бусики», советуем подумать в сторону украшений. Весь уходящий год модники гонялись за обвесами на сумки из бус, крупных брелоков, массивных цепочек и нескольких наивных украшений из бисера, и пока этот тренд все еще с нами. Присмотритесь к фигурным брелочкам из крупных бусин, а для более спокойных подарков выбирайте лаконичные формы колец или браслетов. Мелочи, а приятно.

1 / 9 Брелочек Krivokoso 3900 р.

Милейшее сердечко, чтобы прицепить на офисный ключ. 2 / 9 Браслет «Ах, чудесно» 770 р.

Волк без серьезной цацки — еще только щенок. 3 / 9 Подвеска Beaded Breakfast 1791 р.

Для тех, кто настолько заработался, что уже забыл, как его зовут. В наличии есть и другие буквы! 4 / 9 Подвеска Mari Cush 4406 р.

Волшебная таблетка от душевной и физической боли — реальную таблетку можно носить прямо внутри. 5 / 9 Кольцо ACSY 5440 р.

Геометричный подарок для самых сияющих звездочек опенсейса. 6 / 9 Подвеска Sbleskom 5106 р.

Видели ли вы у кого‑нибудь подвеску в виде мухомора? А может, теперь увидите! 7 / 9 Кольцо ACSY 3333 р.

Волнообразная форма, изящный дизайн и ничего лишнего. 8 / 9 Пусет Act of Love 4874 р.

Бережное напоминание не забывать заниматься йогой в конце рабочего дня. 9 / 9 Серьги Monolama 1020 р.

Для лаконичного ответа на вопрос «Когда внесете правки»

Штучки для тех, кто живет на работе

Вы знали, что есть махровые контейнеры для косметики? Теперь знаете. Передайте это знание по кругу вашим коллегам, которым некуда сложить офисный крем для рук, гигиеническую помаду или термальную воду. А для тех, кто в бьюти-атрибутах не нуждается, подойдут и приятные украшения для рабочего стола — совсем как дома.