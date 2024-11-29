На Черной пятнице реально можно сэкономить или это обман? Эксперимент «Афиши Daily»

Black Friday — первая пятница после Дня благодарения в США, которая позиционируется как возможность серьезно сэкономить (как раз можно приступать к покупке новогодних подарков). Но всегда ли честны маркетплейсы, когда выставляют цены в этот день? С 15 ноября мы скринили цены на разные категории товаров, чтобы узнать, как они изменятся к 29 числу.

Юлия Онодэра Новостной редактор

«Повсюду обман? Да нет, не совсем. Отдельные товары у меня все-таки получилось купить с выгодой . Бытовые мелочи типа дисков для макияжа и бигуди, похоже, в конце ноября купить стоит (но не тебя, силиконовая зубная щетка, — откатись обратно на 70 рублей!).

Более дорогие товары, которые были бы хороши для подарков, дорожали с каждым днем. Возмутительных цифр не достигли, но все равно обидно. Порадовала только гирлянда для потолка со свечками в духе «Гарри Поттера». Цена на нее не поднималась ни разу: 27 ноября она была минимальной, а 29 ноября — ниже той, что в начале эксперимента.

Со скидкой еще можно приобрести электрическую щетку для уборки, но только если у вас есть карта Ozon. Без нее смысла — ноль. Вывод такой: шоппинг в Черную пятницу имеет смысл, только если вы точно знаете, сколько стоили товары без «акции». Наблюдайте и записывайте — тогда вас не перехитрят ».

Шура Богачева Редактор раздела «Инфопорно»

«Я следила на изменением цен на модные товары для альтушек на Wildberries.

Корсет в день Черной пятницы стал стоить дороже, чем был за две недели до этого. Да, всего на двенадцать рублей, но сейчас29 ноября. на нем стоит призывающая сделать покупку отметка «до конца акции осталось…». Выгоднее всего его можно было бы приобрести 21 ноября.

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Трендовые рваный оверсайз свитер и прозрачные брюки тоже немного подорожали с 15 ноября — на 140 и 8 рублей. Шапка, рубашка, ремень, очки и сумка немного уменьшились в цене — но разница не превышает 80 рублей.

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На месте альтушек я бы усомнилась в реальности заявленной распродажи и совершила бы покупки в другое, более «спокойное» время ».

Анна Красюк Редактор раздела «Инфопорно»

«Я регулярно покупаю на маркетплейсах всякие протеиновые снеки, а иногда и сам протеин, — поэтому в рамках эксперимента взяла на себя эту категорию, отправившись на Wildberries и Ozon. Ради интереса еще закинула в корзину коврик и набор резинок для фитнеса — решила, что если их правда смогу их выгодно купить, с декабря начну заниматься не только в зале, но и дома.

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Что ж, домашний спорт отменяется: цена на фитнес-резинки к Черной пятнице выросла почти в два раза — с 662 до 1123 рублей.

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Остальные товары в корзине на Ozon подешевели, но в рамках двухсот рублей — на главную распродажу года не тянет. На Wildberries стоимость моих хотелок практически не двигалась: связываю это с тем, что на этом маркетплейсе покупатели могут отслеживать, как менялась цена на товар, — провести их сложно. Из того, что попало на скрины, я ничего не куплю, но глобально этой Черной пятницей я в итоге довольна : получила стопроцентную скидку на первый взнос в DDX Fitness, воспользовалась промокодом на 15% в Фитмосте и заказала одежду из Post Post Scriptum — скидки там достигали 90%, и я уверена в их правдивости».

Алина Цвик Офисный работник

«На протяжении двух недель я каждый день мониторила цены с азартом охотника. Они постоянно менялись то в большую, то в меньшую сторону, но не критично. Очень надеялась на большую скидку, но, увы, этого не случилось . В итоге от духов из „Золотого яблока“ пришлось отказаться — цена в Черную пятницу стала выше, чем была в середине месяца. На кроссовки Asics Noosa продавцы на „Спорт-марафоне“ скинули совсем немного — теперь они стоят 12 033 вместо 13 752, а вот рюкзак и кепку на Lamoda я все же купила чуть дешевле».

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Дарья Медведева SMM-редактор

«Из маркетплейсов я чаще всего пользуюсь Ozon — в основном для не особо крупных покупок, которые не хочется собирать из разных магазинов по всему району.

Я просто chill girl и мой горизонт планирования составляет минут пятнадцать, поэтому ничего не планировала к ноябрьским распродажам и не старалась урвать что‑то крупное с большой выгодой. Тестировать решила категории из моей обычной корзины.

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Возмутительных колебаний цен не произошло: пачка кофе и бальзам для губ подорожали на пару сотен рублей (думали что я не замечу!), зато цена на книги, наоборот, немного упала . Можно было сэкономить рублей 300 и несколько дополнительных раз прокатиться на метро.

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Мои выводы: в случае с небольшими покупками скромная скидка будто не стоит того, чтобы драться потом в очередях в ПВЗ . Приятный сайд-эффект — пока моя корзина две недели была занята товарами для эксперимента, я избежала большинства импульсивных покупок. Дополнительное действие «Отметить галочками только нужные товары» и психологически пугающая сумма в корзине меня останавливали».

Максим Саблин Новостной редактор

«В мою корзину попали видеокарты и монитор, за которыми я следил на протяжении года и размышлял над их покупкой. В России покупателю техники всегда стоит наблюдать за ценами и помнить, что из‑за курса валют товар может быстро вырасти в цене. В моем случае так и вышло: обе покупки я совершил еще в августе–сентябре, тем самым сэкономив 10-20% от цен, которые сейчас стоят на ноябрьской распродаже.

Для эксперимента я начал следить за Radeon 7800XT и RTX 4070. Эти GPUGraphic processing unit. находятся в одном среднем сегменте, их производительности должно хватить на ближайшие три-пять лет без беспокойства за количество кадров и качество картинки. В начале эксперимента их цены были на уровне 57-60 тысяч рублей. Черных пятниц у Ozon с 15 по 29 ноября было несколько: наиболее выгодным оказалось предложение от 22 ноября — в этот день цена на 7800XT просела до 53 тысяч рублей, скидка составила порядка 10% от стартовой цены. В последнюю неделю цены резко начали расти и прыгнули к 59-61 тысяч вслед за скачкомНесколько месяцев назад продукт от AMD можно было найти дешевле 45 тысяч рублей. курса рубля. В итоге пятница 29 ноября оказалась наименее выгодной для этой карты .

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Ускоритель от Nvidia скидки обошли стороной. В первую неделю эксперимента цены на него начинались от 60 тысяч и не опускались ниже, а к 29 ноября стоимость уже превышаетЛетом ускоритель можно было приобрести за 50 тысяч. 65 тысяч рублей.

Вместе с видеокартой я решил поменять монитор, мне была нужна большая контрастная диагональ. Поэтому выбор пал на MPG 341CQPX от MSI — сейчас это самая доступная OLED-панель на 34 дюйма и частотой в 240 Гц.

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