Девушки опять бреют лицо. Зачем? Это безопасно? А щетина появится?

Одни радуются удивительно гладкой коже, на которую теперь легко ложится декоративная косметика, другие плачут, обнаружив жесткие волоски на подбородке. В соцсетях возрождение спорного тренда на бритье лица — мы поговорили с героиней громких обсуждений и узнали мнение дерматологов.

Кто и зачем бреет себе лицо?

Дермапланинг — процедура, во время которой с лица специальным острым станком убирают пушок, —далеко не новая косметическая придумка. Раз в несколько лет о ней узнают новые бьюти-блогеры и обычные пользовательницы соцсетей, задавая новый виток ее обсуждению. Так, «Афиша Daily» писала об этом еще в 2017 и в 2022 годах. Еще раньше, в 2015-м, знаменитая специалистка по уходу за лицом Кейт Сомервилль, работающая с голливудскими знаменитостями, рассказала и о собственной приверженности процедуре, и о том, что ей известноПо ее словам, от косметолога, которая с ними работала., как свои лица брили Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор .

В 2024-м все снова помешаны на сбривании пушка, теперь для этого используют спрей для идентификации волос, который на российских маркетплейсах стоит в районе 400 рублей и продается сразу в наборе с дермапланерами.

Бьюти-блогерка @chantelleef, на тикток которой подписано более 1,6 миллиона человек, решилась на дермапланинг в ноябре. Как она объясняет в начале ролика, в котором показала, как убирает волосы, ее сподвиг на это комментарий на ютубе — ей написали «Люблю тебя, но тебе следует побрить лицо». Девушка продемонстрировала, насколько отчетливо становится виден каждый крохотный волосок после нанесения густого белого спрея, и станком удалила их все, призывая быть аккуратнее с областью бровей. «Посмотрите, какая у меня теперь гладкая кожа — представляю, как хорошо будет ложиться макияж» . Это одна из самых популярных причин, по которым девушки прибегают к этой процедуре.

Видео из тиктока @chantelleef

Нужен ли нам пушок на лице?

Марина Авраменко Косметолог и практикующий врач-эндокринолог

« Пушковый волос на лице выполняет важные функции — терморегуляция и защита кожного покрова. Он не относится к дефектам, это нормальное явление, избавляться от которого нет смысла. Если волосы на лице все же беспокоят, я бы порекомендовала проведение лазерной эпиляции. В некоторых случаях можно ограничиться эксфолиациейОтшелушиванием. — тогда следует подобрать пилинг, отталкиваясь от типа кожи».

К чему может привести процедура?

Один из самых популярных роликов с дермапланингом в русскоязычном пространстве записала Арина Хиль — его посмотрели более девяти миллионов раз. Девушка побрила лицо в начале октября, а через месяц вернулась с неутешительным апдейтом: у нее на подбородке и носогубных складках выросли длинные темные волосы.

Видео из тиктока @arinakhill

«Не брейте себе лицо, я выгляжу как мужик», — плакала Арина на видео. «Афиша Daily» узнала у нее, с чем она связывает такой эффект.

Арина Хиль Бьюти-блогер, @arinakhill

«Помимо того, что после бритья лица у меня выросла щетина, еще нарушился липидный барьер кожи, потому что дермапланинг снимает ее верхний слой и вредит ей в будущем. Сейчас я активно занимаюсь восстановлением, потому что столкнулась с раздражением и высыпаниями.

Два или три года назад я уже делала эту процедуру, но вместо сухого спрея использовала сыворотки, гели алоэ и прочие увлажняющие средства — проблем не возникало . С чем связана реакция организма сейчас, сложно сказать точно: либо это колебания гормонального фона, либо я слишком часто стала брить лицо. Может быть, проблема в спрее, но маловероятно — это просто идентификатор волос».

Вскоре после ноябрьской публикации Арины Хиль ее подруга, бьюти-блогер Мария Курочкина (@kurochkinamakeup), выпустила ролик с разоблачением: по ее мнению, длинные волоски на подбородке девушки ненастоящие. «Я брила свое лицо этим же спреем, и у меня ничего не выросло», — объяснила она свои сомнения. Блогер считает, что ее бывшая приятельница «просто хайпует». В ответном ролике Арина парировала: ей кажется, что хайп пытается получить как раз Мария, воспользовавшись чужой бедой. Некоторым зрителям показалось, что публикации выглядят наигранно, будто девушки заранее решили записать обличительные речи, не забыв отметить профили друг друга ради взаимного пиара.

В разговоре с «Афишей Daily» Арина Хиль это отрицает: «Разоблачение от Марии Курочкиной не было договоренностью — она сняла видео по собственной инициативе, я о нем не знала. Поэтому домыслы, что все было заранее спланировано, ложные. Недавно она выпустила видео, где повторно бреет лицо с помощью этого спрея, — думаю, осталось только ждать, когда у нее возникнет такая же проблема, как у меня, если она осмелится об этом рассказать». Редакция не связывалась с Марией, но, судя по ее блогу, для нее бритье лица — безобидная процедура, которую она повторяет раз в несколько месяцев, не сталкиваясь с неприятными последствиями.

Какого мнения про дермапланинг придерживаются дерматологи?

Ангелина Желонкина Врач-дерматовенеролог Lahta Clinic

Происходит ли повреждение кожного барьера?

«Бритье само по себе необязательно нарушает защитный барьер кожи, но оно может вызвать микроповреждения , особенно если используются тупые или некачественные лезвия либо если процесс выполняется без надлежащей подготовки (например, без увлажнения или использования средств для бритья).

Повреждения, в свою очередь, могут привести к раздражению и покраснению кожи, а также увеличить риск развития инфекции.

После бритья возможно появление вросших волос, с которыми справиться будет сложнее. Для минимизации рисков следует использовать новые качественные бритвы, масло или пену для скольжения станка и увлажняющие средства после процедуры.

Вырастут ли после бритья лица жесткие волосы?

Существует распространенный миф, что бритье вызывает рост жестких или темных волос. На самом деле это не так. Бритье срезает волоски на уровне кожи, и поскольку новые начинают расти с тупым краем (а не суженным, как у естественно отрастающих), они могут казаться более жесткими и темными. Это чисто визуальный и тактильный эффект, но структура и скорость роста волос не изменяются из‑за бритья.