Дед Мороз успеет доставить: желанные подарки, которые еще можно заказать из‑за границы

Сумка Longchamp
Любимая сумка активных европейских пенсионеров и домохозяек вновь на пике популярности. Прошлый взлет нейлоновой модели Le Pliage пришелся на 2010-е: легкая и вместительная модель идеально подходила для путешествий. А в этом сезоне в почете самая маленькая сумка из линейки, микроскопическая Le Pliage XS (mini), в которую влезут наушники, ключи и блеск для губ.
Угги Ugg
Еще одна примета моды 2010-х, которая совершила триумфальное возвращение этой осенью. И если последние десять лет все носили высокие сапожки или угги по щиколотку, то в этом сезоне предметом всеобщего желания стали пушистые тапочки сабо. Красиво и тепло — осталось только заранее узнать размер обуви получателя подарка.
Жилетка Uniqlo
Универсальный средний слой, который удобно надеть под куртку для дополнительного тепла, давно превратился в базу зимнего гардероба всех модников.
Шарф Acne Studios
Огромный и яркий шарф с узнаваемой клеткой — скопировать эту модель Acne Studios успел весь массмаркет, от Zara до Lime. Оригинал радует сочетанием нежнейшей альпаки с мохером и шерстью в составе и долговечностью. Подарок на годы теплых воспоминаний о дарителе.
Сабо Birkenstock
Самая модная ортопедическая обувь в мире давно превратилась в понятную базу — удобные тапочки найдутся в гардеробе хайпбистов, активных походников и зрелых дачников. В общем, лишним такой подарок точно не будет!
Чайник Alessi
Не просто чайник, а настоящий арт-объект, который украсит свеженькую кухню новоселов или порадует поклонников пинтерест-интерьеров.
Тарелка Seletti
Легендарная серия сюрреалистичного фарфора бунтарской итальянской марки Seletti. Яркую тарелку хоть вешай на стену в качестве декора (так, к слову, делают в московских барах Underdog или So Far Kebab), хоть выставляй на стол к приходу гостей.
Кошелек Comme des Garçons
Кошелек для карточек и мелочи ложится в карман приятным прямоугольником гладкой кожи — он прослужит с десяток лет, делаясь с каждым годом только симпатичнее.
Френч-пресс Hay
Жизнерадостный френч-пресс, вид которого будет бодрить не меньше, чем чашка кофе, приготовленного в нем.
Кроссовки adidas Gazelle
Самая умилительная и желанная пара обуви последних пары сезонов, которая не потеряет актуальности и следующей весной. Дарить со словами «Не трогай, это на весну» или с парой шерстяных носков и водоотталкивающим спреем в комплекте.
Настенные часы IKEA
Времена, когда фрикадельки, синяя сумка Frakta и тележка вещей из IKEA были базой, остались позади. Сегодня настенные часы из яркой коллекции шведского массмаркета — рарный айтем и вещь, которую приятно получить в подарок.
Кеды Converse Comme des Garçons
Пара кед для тех, кто не следует за последними тенденциями и новинками, а выбирает элитную базу.
Сумка Uniqlo
Невесомая сумка-полумесяц из нейлона — та самая модель, которой уже второй год подряд слагают оды блогеры в тиктоке. Достаточно вместительная и стопроцентно универсальная.
Гейзерная кофеварка Bialetti x Dolce & Gabbana
Кофеварка из удивительной коллаборации двух итальянских брендов порадует тех, кто даже однушку в Москве старается перекроить под шикарный палаццо.
Сумка Dragon Diffusion
Самая желанная сумка 2024 года по версии Lyst стоит вполне подъемных денег, если сравнивать ее с другими it bags. До России доберется аккурат под Новый год!
Елочная игрушка Zara Home
Очаровательная новогодняя коллекция Zara Home с валяными елочными игрушками-зверятами вирусится в тиктоке и других соцсетях. Элегантная мышь порадует любителя наряжать елку обстоятельно и со вкусом.
Жилетка Ganni
Отличная альтернатива новогодним ugly sweaters — яркая жилетка крупной вязки с лого Ganni. В меру нарядная и теплая.
Духи Maison Margiela Untitled
Терпкий, пряный и вместе с тем цитрусовый аромат Untitled — визитная карточка парфюмерной линейки Maison Margiela. Понравится приверженцам ярких и необычных запахов.
Кроссовки Nike Cortez
На смену спортивным и массивным кроссовкам пришли «балетные» модели: аккуратные, обтекаемые, с низкой подошвой и в конфетных расцветках. Нежно-розовые Nike Cortez — идеальный образец этого тренда.
Баттер для тела The Body Shop
У плотных и густых баттеровТвердых масел. The Body Shop множество поклонников. Если ваш друг — один из них, готовьтесь выложить круглую сумму: инфляция и укрепившийся фунт оставляют в далеком прошлом воспоминания об огромной банке за 500 рублей.
Сумка Zara
Некрупная сумка-ведро с легкой подачи Loewe, Toteme и Hunting Season превратилась в главный силуэт сезона. Zara не растерялась и выпустила ярко-красную аллюзию на все перечисленные модели брендов. Получилась заметная и вполне носибельная (читайте: вместительная) сумка.