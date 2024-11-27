Дед Мороз успеет доставить: желанные подарки, которые еще можно заказать из‑за границы

Угги, дефицитные жилетки Uniqlo, самые актуальные сумки 2024 года и необычные предметы для дома — собрали более двадцати вариантов подарков для любимых модников и хайпбистов. В Москве этих товаров не достать, но вы еще успеете заказать их из‑за границы — станете волшебником, который положит под елку самые желанные коробочки.

Сумка Longchamp

Любимая сумка активных европейских пенсионеров и домохозяек вновь на пике популярности. Прошлый взлет нейлоновой модели Le Pliage пришелся на 2010-е: легкая и вместительная модель идеально подходила для путешествий. А в этом сезоне в почете самая маленькая сумка из линейки, микроскопическая Le Pliage XS (mini), в которую влезут наушники, ключи и блеск для губ .

Угги Ugg

Еще одна примета моды 2010-х, которая совершила триумфальное возвращение этой осенью. И если последние десять лет все носили высокие сапожки или угги по щиколотку, то в этом сезоне предметом всеобщего желания стали пушистые тапочки сабо . Красиво и тепло — осталось только заранее узнать размер обуви получателя подарка.

Жилетка Uniqlo

Универсальный средний слой, который удобно надеть под куртку для дополнительного тепла, давно превратился в базу зимнего гардероба всех модников .

Шарф Acne Studios

Огромный и яркий шарф с узнаваемой клеткой — скопировать эту модель Acne Studios успел весь массмаркет, от Zara до Lime. Оригинал радует сочетанием нежнейшей альпаки с мохером и шерстью в составе и долговечностью. Подарок на годы теплых воспоминаний о дарителе.

Сабо Birkenstock

Самая модная ортопедическая обувь в мире давно превратилась в понятную базу — удобные тапочки найдутся в гардеробе хайпбистов, активных походников и зрелых дачников . В общем, лишним такой подарок точно не будет!

Чайник Alessi

Не просто чайник, а настоящий арт-объект , который украсит свеженькую кухню новоселов или порадует поклонников пинтерест-интерьеров.

Тарелка Seletti

Легендарная серия сюрреалистичного фарфора бунтарской итальянской марки Seletti. Яркую тарелку хоть вешай на стену в качестве декора (так, к слову, делают в московских барах Underdog или So Far Kebab), хоть выставляй на стол к приходу гостей.

Кошелек Comme des Garçons

Кошелек для карточек и мелочи ложится в карман приятным прямоугольником гладкой кожи — он прослужит с десяток лет, делаясь с каждым годом только симпатичнее .

Френч-пресс Hay

Жизнерадостный френч-пресс, вид которого будет бодрить не меньше, чем чашка кофе, приготовленного в нем.

Кроссовки adidas Gazelle

Самая умилительная и желанная пара обуви последних пары сезонов, которая не потеряет актуальности и следующей весной . Дарить со словами «Не трогай, это на весну» или с парой шерстяных носков и водоотталкивающим спреем в комплекте.

Настенные часы IKEA

Времена, когда фрикадельки, синяя сумка Frakta и тележка вещей из IKEA были базой, остались позади. Сегодня настенные часы из яркой коллекции шведского массмаркета — рарный айтем и вещь, которую приятно получить в подарок.

Кеды Converse Comme des Garçons

Пара кед для тех, кто не следует за последними тенденциями и новинками, а выбирает элитную базу.

Сумка Uniqlo

Невесомая сумка-полумесяц из нейлона — та самая модель, которой уже второй год подряд слагают оды блогеры в тиктоке. Достаточно вместительная и стопроцентно универсальная.

Гейзерная кофеварка Bialetti x Dolce & Gabbana

Кофеварка из удивительной коллаборации двух итальянских брендов порадует тех, кто даже однушку в Москве старается перекроить под шикарный палаццо.

Сумка Dragon Diffusion

Самая желанная сумка 2024 года по версии Lyst стоит вполне подъемных денег, если сравнивать ее с другими it bags. До России доберется аккурат под Новый год!

Елочная игрушка Zara Home

Очаровательная новогодняя коллекция Zara Home с валяными елочными игрушками-зверятами вирусится в тиктоке и других соцсетях. Элегантная мышь порадует любителя наряжать елку обстоятельно и со вкусом.

Жилетка Ganni

Отличная альтернатива новогодним ugly sweaters — яркая жилетка крупной вязки с лого Ganni. В меру нарядная и теплая.

Духи Maison Margiela Untitled

Терпкий, пряный и вместе с тем цитрусовый аромат Untitled — визитная карточка парфюмерной линейки Maison Margiela. Понравится приверженцам ярких и необычных запахов.

Кроссовки Nike Cortez

На смену спортивным и массивным кроссовкам пришли «балетные» модели: аккуратные, обтекаемые, с низкой подошвой и в конфетных расцветках . Нежно-розовые Nike Cortez — идеальный образец этого тренда.

Баттер для тела The Body Shop

У плотных и густых баттеровТвердых масел. The Body Shop множество поклонников. Если ваш друг — один из них, готовьтесь выложить круглую сумму: инфляция и укрепившийся фунт оставляют в далеком прошлом воспоминания об огромной банке за 500 рублей.

Сумка Zara