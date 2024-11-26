Очень красивый подарочный набор авторских конфет петербургского бренда. В каждой ячейке — новый вкус с новой начинкой.
15 сюрпризов для хороших праздников: что‑то можно съесть в один присест, что‑то — растянуть на долгие зимние месяцы, что‑то повесить на елку.
В наборе — елочное украшение, миниатюрные баночки джема с разнообразными вкусами, шоколадно-ореховая паста и карамельный соус.
Настоящие подарки для взрослых выглядят так.
Очаровательный подарочный набор с тающими шоколадками в виде мишек и снеговиков.
К подарочным конфеткам — подарочный чай. В наборе от «Кантаты» целых 24 сорта и окошки с заданиями.
Продукты для волос от Davines — женская Римская империя. А в новогоднем адвенте бренд собрал 12 бестселлеров 2024 года.
Календарь на 15 дней с сюрпризами от любимчиков российского бьюти-рынка.
Тематический бьюти-набор от NYX, посвященный классике новогоднего кино.
Уход для лица, тела, волос, макияж и парфюмерия в одной яркой коробке на 24 дня.
Набор уходовых миниатюр (и даже кварцевый массажер) от французского бренда.
Не знаете, какая из «молекул» вам больше по душе? Отличная возможность расслышать их все и подобрать любимчика.
Хотя описание товара намекает, что набор детский, мы-то с вами знаем, кто будет с ним играть на самом деле.
Потому что почему бы и нет?
Каждое из 24 окошек скрывает уникальную фигурку из этого спуки-шедевра.
Календарь для тех, кто не прочь узнать, кто и как в нашей стране решает сложные социальные проблемы.
Тот самый жирный адвент с просторов интернета: 24 эксклюзивных коллекционных предмета по самым главным хитам платформы.
Мы могли бы отпустить и забыть эту франшизу, но зачем, когда есть мини-куклы Анна и Эльза, которых можно еще и переодевать?
Коллаборация брендов секс-игрушек специально для пар.
На случай, если поддерживать демографию еще не планируется.