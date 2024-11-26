Новый год-2025

20классных адвент-календарей: бьюти, еда и секс-игрушки

Сегодня в 14:00
Ловим предновогоднее настроение и закупаемся красивыми боксами с косметикой, угощениями, тематическим мерчем и секс-игрушками, чтобы подарить это все любимым или скрасить ожидание праздника себе.
Адвент-календарь «Счастье»

Очень красивый подарочный набор авторских конфет петербургского бренда. В каждой ячейке — новый вкус с новой начинкой.

Цена
от 3400 р.
Адвент от бренда домашней еды «Банч»

15 сюрпризов для хороших праздников: что‑то можно съесть в один присест, что‑то — растянуть на долгие зимние месяцы, что‑то повесить на елку.

Цена
4900 р.
«Рождественский календарь с сюрпризом» Bonne Maman

В наборе — елочное украшение, миниатюрные баночки джема с разнообразными вкусами, шоколадно-ореховая паста и карамельный соус.

Цена
5998 р.
Набор пищевых топпингов «Геркулес»

Настоящие подарки для взрослых выглядят так.

Цена
от 963 р.
Lindt Teddy Adventskalender

Очаровательный подарочный набор с тающими шоколадками в виде мишек и снеговиков.

Цена
4679 р.
Чайный адвент-календарь «Кантата»

К подарочным конфеткам — подарочный чай. В наборе от «Кантаты» целых 24 сорта и окошки с заданиями.

Цена
2694 р.
«12 бестселлеров Davines»

Продукты для волос от Davines — женская Римская империя. А в новогоднем адвенте бренд собрал 12 бестселлеров 2024 года.

Цена
28 090 р.
Адвент-календарь Vivienne Sabo

Календарь на 15 дней с сюрпризами от любимчиков российского бьюти-рынка.

Цена
7550 р.
Адвент-календарь «Один дома. Дом Кевина» NYX

Тематический бьюти-набор от NYX, посвященный классике новогоднего кино.

Цена
20 249 р.
Адвент-календарь Yves Rocher

Уход для лица, тела, волос, макияж и парфюмерия в одной яркой коробке на 24 дня.

Цена
5990 р.
Адвент-календарь Payot

Набор уходовых миниатюр (и даже кварцевый массажер) от французского бренда.

Цена
9500 р.
Molecule

Не знаете, какая из «молекул» вам больше по душе? Отличная возможность расслышать их все и подобрать любимчика.

Цена
25 000 р.
Адвент-календарь LEGO Star Wars

Хотя описание товара намекает, что набор детский, мы-то с вами знаем, кто будет с ним играть на самом деле.

Цена
5999 р.
Календарь для рыбалки

Потому что почему бы и нет?

Цена
1501 р.
Адвент-календарь Funko «Кошмар перед Рождеством»

Каждое из 24 окошек скрывает уникальную фигурку из этого спуки-шедевра.

Цена
13 319 р.
«14 плюсов в карму. Адвент-календарь добрых дел»

Календарь для тех, кто не прочь узнать, кто и как в нашей стране решает сложные социальные проблемы.

Цена
от 458  р.
Адвент-календарь Netflix

Тот самый жирный адвент с просторов интернета: 24 эксклюзивных коллекционных предмета по самым главным хитам платформы.

Цена
37 974 р.
Адвент-календарь Disney Frozen

Мы могли бы отпустить и забыть эту франшизу, но зачем, когда есть мини-куклы Анна и Эльза, которых можно еще и переодевать?

Цена
6373 р.
Womanizer & We-Vibe

Коллаборация брендов секс-игрушек специально для пар.

Цена
24 585 р.
Satisfyer Erotic

На случай, если поддерживать демографию еще не планируется.

Цена
от 12 258 р.
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