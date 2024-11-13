Надоели Bois Impérial и Ganymède? Вот 43 отличные альтернативы популярным парфюмам

В «Золотом яблоке»
Bois Impérial Essential Parfums
Для кого: для офисных сирен, которые не скрывают буйного нрава, поклонниц фильма «Побудь в моей шкуре» и тех, кто смеется над мемами про Ganymède.
Чем пахнет: прогулка по заснеженному мартовскому лесу: весеннее солнце уже растопило прогалины, от которых поднимается дух еловых иголок, мокрой опушки и талого снега. Человеческое присутствие в аромате выдает лишь йодистая нотка и отзвук пачулей.
Если хочется еще больше еловых веток, ветивера и йода:
Ganymède Marc-Antoine Barrois
Для кого: для тех, у кого утром пилатес на реформере, после — «зумы» до 18.00, на обед матча-латте, а под вечер встречи с подругами в Toto.
Чем пахнет: каждому по-своему. Одним — операционной с йодистыми бинтами и другими субстанциями; другим — балийским отдыхом с чуть перележалыми на столе фруктами и землистым душком; третьим — космосом, холодным железом и мазью Вишневского.
Если хочется еще больше уда и инопланетных ароматов:
Vetiver d’Haiti au The Vert Chopard
Для кого: для бывших отличниц, выросших в строгих тимлидов и руководителей команд, но тайно представляющих себя в меме про «уставшую английскую женщину».
Чем пахнет: строгий кедр, теплый ветивер и терпкий зеленый чай, который в финале догоняет животный мускусный аккорд.
Если хочется смешать матча-латте, кедр и ладан:
Pepper, Vetiver, Neroli, Amber Zielinski & Rozen
Для кого: для поклонниц уютного кашемира, телеграм-каналов с обзорами косметики из «ЗЯ» и литровых фруктовых чаев с сырной пенкой из Pims.
Чем пахнет: сладкая амбра с щекочущей перечной нотой и отзвуком бальзама «Звездочка»; все вместе быстро превращается в спокойный и ровный теплый шлейф.
Если хочется еще больше специй и лекарственных трав:
В Foam
Bibliotheque Byredo
Для кого: для тех, кто с первыми осенними листьями заворачивается с теплый свитер, берет в руки стакан пряного какао со специями и усаживается в кресло с новинкой Салли Руни.
Чем пахнет: аромат самой популярной свечи Byredo, который по многочисленным просьбам был выпущен в виде парфюмерной воды. Стартует аромат с легкомысленных нот сливы, персика и фиалки, которые трансформируются в плотный шлейф ванили, мускуса и кожи.
Если хочется еще больше медово-уютных ароматов:
She Was an Anomaly Etat Libre d’Orange
Для кого: для тех, кто против правил (но хочет оставаться в рамках дозволенного).
Чем пахнет: аромат, посвященный союзу между Ниной Симон и Стэнли Кубриком. Сначала вас ждет взрыв зеленого мандарина, затем шквальный аккорд белых цветов, а в завершении — слива, ладан и мускус. Оглушительно и трогательно одновременно.
Если хочется еще больше цветов и сладких апельсинов:
Meadow Tea Nose
Для кого: для поклонниц коттеджкора, собирательниц кэндзанов и ценительниц пуэра.
Чем пахнет: чаепитие на лужайке из полевых цветов, пышущий жаром чайник (а то и самовар), майский зной и разогретая на солнце земля, от которой поднимается сладковатый аромат.
Если хочется немедленно оказаться на полянке с цветами:
Escentric 05 Escentric Molecule
Для кого: для тех, кто засиделся в офисе и мечтает об отпуске.
Чем пахнет: долгожданный отпуск на Средиземном море — розмарин и можжевельник, разогретые на солнце, густой аромат кипариса в воздухе, солоноватый бриз и аромат крема от загара, который мешается с хвоей.
Если нужно еще больше отпускного вайба:
Guimauve de Noel Parle Moi de Parfum
Для кого: для тех, кто только и ждет вереницы съедобных праздников — Рождества со штолленами и, наконец, Нового года с коробками конфет.
Чем пахнет: аромат выпечки, который заполняет собой всю кухню, пока за окном метет снег. Для съедобного эффекта парфюмер Мишель Альмарак использовал аромат десерта фугассетт — традиционного рождественского лакомства его родного Грасса. Русская душа распознает здесь апельсиновые дольки в сахаре и булочки с ванильной посыпкой.
Если хочется еще шоколада и кусок пирога:
В «Рив Гош»
Kirke Tiziani Terenzi
Для кого: для тех, кого манят развалы со специями и продовольственные рынки Стамбула, Тбилиси, Тель-Авива и Сочи.
Чем пахнет: фруктовым рынком в разгар жаркого дня — персики уже перележали и пустили сок, маракуйя манит ровным срезом на лотке, а груша едва созрела и налилась соком (надо брать). Следом крадется смородиновый лист, который кому‑то узнается дачным садом, а другим — квартирой кошатника.
Если хочется еще тропических фруктов:
Black Afgano Nasomatto
Для кого: для бывших альтушек, а ныне — серьезных девчонок в таби и кожаных тренчах.
Чем пахнет: душным танцполом наутро после рейва — химическое мешается со вполне человеческим, превращаясь в шлейф из плотного дыма, ладана и чернил (или вишни).
Если хочется больше порочной запрещенки:
Megamare Orto Parisi
Для кого: для тех, кто любит пляжи не в сезон, окунания в прорубь и открытую форточку в минус двадцать.
Чем пахнет: насквозь пропитавшиеся солью после заплыва в холодном море волосы, солоноватый налет на пальцах, на камнях и повсюду на безлюдном пляже, водоросли, йод и колкий ветер с дождевыми каплями.
Если хочется русалочьих приключений:
Tuscan Emotion Ermanno Scervino
Для кого: для тех, кому в этой жизни уже все понятно, а хочется только покоя, умиротворения и вот этой гармонии.
Чем пахнет: зефирное облако из влажных трав, чая с бергамотом, горьковатых бархатцев на клумбе, грушевого пирога и лимонных цукатов.
Если хочется больше ретроароматов:
Zeta Morph
Для кого: для тех, у кого Baccarat Rouge 540 не пустой звук.
Чем пахнет: йодистый воздух на старте быстро сменяется амбровой дымностью, а потом и вовсе перетекает в сладкую какао-бобовую массу.
Если хочется больше дыма и резких нот: