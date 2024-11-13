Надоели Bois Impérial и Ganymède? Вот 43 отличные альтернативы популярным парфюмам

Редакция «Афиши Daily» опросила крупные мультибренды косметики — «Золотое яблоко», Foam и «Рив Гош» — и выяснила, какие парфюмы в России покупают чаще всего. Рассказываем, что это за ароматы, кому они подойдут и где искать альтернативы с похожим набором нот.

В «Золотом яблоке»

Bois Impérial Essential Parfums

Для кого: для офисных сирен, которые не скрывают буйного нрава, поклонниц фильма «Побудь в моей шкуре» и тех, кто смеется над мемами про Ganymède.

Чем пахнет: прогулка по заснеженному мартовскому лесу: весеннее солнце уже растопило прогалины, от которых поднимается дух еловых иголок, мокрой опушки и талого снега. Человеческое присутствие в аромате выдает лишь йодистая нотка и отзвук пачулей.

Если хочется еще больше еловых веток, ветивера и йода:

1 / 3 Kenzo Homme Eau de Parfum, 8800 р. 2 / 3 Tom Ford Grey Vetiver, 14 360 р. 3 / 3 Ganymède Marc-Antoine Barrois, 20 805 р.

Ganymède Marc-Antoine Barrois

Для кого: для тех, у кого утром пилатес на реформере, после — «зумы» до 18.00, на обед матча-латте, а под вечер встречи с подругами в Toto.

Чем пахнет: каждому по-своему. Одним — операционной с йодистыми бинтами и другими субстанциями; другим — балийским отдыхом с чуть перележалыми на столе фруктами и землистым душком; третьим — космосом, холодным железом и мазью Вишневского.

Если хочется еще больше уда и инопланетных ароматов:

Vetiver d’Haiti au The Vert Chopard

Для кого: для бывших отличниц, выросших в строгих тимлидов и руководителей команд, но тайно представляющих себя в меме про «уставшую английскую женщину».

Чем пахнет: строгий кедр, теплый ветивер и терпкий зеленый чай, который в финале догоняет животный мускусный аккорд.

Если хочется смешать матча-латте, кедр и ладан:

1 / 3 Cèdre Atlas Atelier Cologne, 20 900 р. 2 / 3 I Don’t Know What D.S. & Durga, 14 848 р. 3 / 3 Gaiac 10 Tokyo Le Labo, 33 623 р.

Pepper, Vetiver, Neroli, Amber Zielinski & Rozen

Для кого: для поклонниц уютного кашемира, телеграм-каналов с обзорами косметики из «ЗЯ» и литровых фруктовых чаев с сырной пенкой из Pims.

Чем пахнет: сладкая амбра с щекочущей перечной нотой и отзвуком бальзама «Звездочка»; все вместе быстро превращается в спокойный и ровный теплый шлейф.

Если хочется еще больше специй и лекарственных трав:

В Foam

Bibliotheque Byredo

Для кого: для тех, кто с первыми осенними листьями заворачивается с теплый свитер, берет в руки стакан пряного какао со специями и усаживается в кресло с новинкой Салли Руни.

Чем пахнет: аромат самой популярной свечи Byredo, который по многочисленным просьбам был выпущен в виде парфюмерной воды. Стартует аромат с легкомысленных нот сливы, персика и фиалки, которые трансформируются в плотный шлейф ванили, мускуса и кожи.

Если хочется еще больше медово-уютных ароматов:

1 / 3 Anna Zworykina Honey and Tar, 8100 р. 2 / 3 Floriental Comme des Garçons, 28 699 р. 3 / 3 Lys Nobilis by Jul et Mad, 17 120 р.

She Was an Anomaly Etat Libre d’Orange

Для кого: для тех, кто против правил (но хочет оставаться в рамках дозволенного).

Чем пахнет: аромат, посвященный союзу между Ниной Симон и Стэнли Кубриком. Сначала вас ждет взрыв зеленого мандарина, затем шквальный аккорд белых цветов, а в завершении — слива, ладан и мускус. Оглушительно и трогательно одновременно.

Если хочется еще больше цветов и сладких апельсинов:

1 / 3 La Mia Perla La Perla, 19 171 р. 2 / 3 L’Eau d’Hiver Frederic Malle, 6400 р. 3 / 3 Tacit Aesop, 9790 р.

Meadow Tea Nose

Для кого: для поклонниц коттеджкора, собирательниц кэндзанов и ценительниц пуэра.

Чем пахнет: чаепитие на лужайке из полевых цветов, пышущий жаром чайник (а то и самовар), майский зной и разогретая на солнце земля, от которой поднимается сладковатый аромат.

Если хочется немедленно оказаться на полянке с цветами:

1 / 3 Herbae L’Occitane, 8700 р. 2 / 3 Eau de Campagne Sisley, 11 745 р. 3 / 3 The Matcha 26 Le Labo, от 600 р.

Escentric 05 Escentric Molecule

Для кого: для тех, кто засиделся в офисе и мечтает об отпуске.

Чем пахнет: долгожданный отпуск на Средиземном море — розмарин и можжевельник, разогретые на солнце, густой аромат кипариса в воздухе, солоноватый бриз и аромат крема от загара, который мешается с хвоей.

Если нужно еще больше отпускного вайба:

Guimauve de Noel Parle Moi de Parfum

Для кого: для тех, кто только и ждет вереницы съедобных праздников — Рождества со штолленами и, наконец, Нового года с коробками конфет.

Чем пахнет: аромат выпечки, который заполняет собой всю кухню, пока за окном метет снег. Для съедобного эффекта парфюмер Мишель Альмарак использовал аромат десерта фугассетт — традиционного рождественского лакомства его родного Грасса. Русская душа распознает здесь апельсиновые дольки в сахаре и булочки с ванильной посыпкой.

Если хочется еще шоколада и кусок пирога:

В «Рив Гош»

Kirke Tiziani Terenzi

Для кого: для тех, кого манят развалы со специями и продовольственные рынки Стамбула, Тбилиси, Тель-Авива и Сочи.

Чем пахнет: фруктовым рынком в разгар жаркого дня — персики уже перележали и пустили сок, маракуйя манит ровным срезом на лотке, а груша едва созрела и налилась соком (надо брать). Следом крадется смородиновый лист, который кому‑то узнается дачным садом, а другим — квартирой кошатника.

Если хочется еще тропических фруктов:

Black Afgano Nasomatto

Для кого: для бывших альтушек, а ныне — серьезных девчонок в таби и кожаных тренчах.

Чем пахнет: душным танцполом наутро после рейва — химическое мешается со вполне человеческим, превращаясь в шлейф из плотного дыма, ладана и чернил (или вишни).

Если хочется больше порочной запрещенки:

Megamare Orto Parisi

Для кого: для тех, кто любит пляжи не в сезон, окунания в прорубь и открытую форточку в минус двадцать.

Чем пахнет: насквозь пропитавшиеся солью после заплыва в холодном море волосы, солоноватый налет на пальцах, на камнях и повсюду на безлюдном пляже, водоросли, йод и колкий ветер с дождевыми каплями.

Если хочется русалочьих приключений:

1 / 3 Blu Mare Giardini di Toscana, 28 728 р. 2 / 3 In the Rain Floraïku, 23 364 р. 3 / 3 Sailing Day Maison Margiela, от 390 р.

Tuscan Emotion Ermanno Scervino

Для кого: для тех, кому в этой жизни уже все понятно, а хочется только покоя, умиротворения и вот этой гармонии.

Чем пахнет: зефирное облако из влажных трав, чая с бергамотом, горьковатых бархатцев на клумбе, грушевого пирога и лимонных цукатов.

Если хочется больше ретроароматов:

1 / 3 Eclat d’Arpege Lanvin, 2975 р. 2 / 3 Ocean di Gioia Giorgio Armani, 13 335 р. 3 / 3 Pearl Inc Juliette Has a Gun, 12 622 р.

Zeta Morph

Для кого: для тех, у кого Baccarat Rouge 540 не пустой звук.

Чем пахнет: йодистый воздух на старте быстро сменяется амбровой дымностью, а потом и вовсе перетекает в сладкую какао-бобовую массу.

Если хочется больше дыма и резких нот: