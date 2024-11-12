Красивые вещи 15 подарков для тех, кто обожает «Губку Боба» Анна Красюк Сегодня в 17:03

В этом году мультсериалу про обитателей Бикини Боттома 25 лет! Для покупки безделушки с принтом и повод не нужен, но юбилей можно воспринимать в качестве знака: самое время для хихикательных подарков (в том числе себе).

Губка для посуды Да, вы все верно поняли, это губка для посуды… в виде Губки Боба! (Заказывайте в подарок любителю каламбуров.) Конструктор Долгие вечера можно приятно занять сборкой конструктора: пара часов — и у вас на полке фигурка Планктона (или другого персонажа мультсериала, выбор есть)! Крабики для волос Среди наборов, конечно, есть мистер Крабс в виде крабика — можно класть в корзину в дополнение к Губке Бобу. Кружка Что обитает на дне вашей кружки? Решать вам (обещаем не осуждать). Трусы «Дорогая, сегодня вечером тебя ждет кое‑что по-настоящему особенное…» Парное украшение Подвеска для лучших друзей. Главное — не поссориться, выбирая, кто из вас Патрик. Подушка для путешествий Возможно, увидев эту подушку, ребенок с соседнего кресла не будет кричать весь полет. Комплект носков Даже когда на улице rain, а на душе pain, настроение должны спасать яркие носки — такие уж точно впишутся в любой гардероб. Формы для вырубки печенья К чаю — все обитатели Бикини Боттом. Одежду можно дорисовать глазурью! Тапочки Ну разве не очаровательные и элегантные черевички для дома? Заколки для волос Если набор кажется слишком детским, его можно использовать не для создания прически, а в качестве прищепок (и, например, украсить стену фотографиями). Картхолдер Представьте, как протягиваете сотруднику ГАИ автомобильные права в этой обложке, — захотелось? Коврик для ванной и туалета Тут и говорить нечего — надо брать. Набор декораций для аквариума Если аквариума у вас нет, коллекцию можно выставить на рабочем столе для поднятия настроения. Чехол на iPhone Объемного Спанч Боба можно отлепить, но он отлично справляется с функцией антистресса — такого стоит держать под рукой! Подробности по теме Мистер Крабс — каннибал, а Губка Боб — бывший военный: 10 фанатских теорий о мультсериале