Да, вы все верно поняли, это губка для посуды… в виде Губки Боба! (Заказывайте в подарок любителю каламбуров.)
Долгие вечера можно приятно занять сборкой конструктора: пара часов — и у вас на полке фигурка Планктона (или другого персонажа мультсериала, выбор есть)!
Среди наборов, конечно, есть мистер Крабс в виде крабика — можно класть в корзину в дополнение к Губке Бобу.
Что обитает на дне вашей кружки? Решать вам (обещаем не осуждать).
«Дорогая, сегодня вечером тебя ждет кое‑что по-настоящему особенное…»
Подвеска для лучших друзей. Главное — не поссориться, выбирая, кто из вас Патрик.
Возможно, увидев эту подушку, ребенок с соседнего кресла не будет кричать весь полет.
Даже когда на улице rain, а на душе pain, настроение должны спасать яркие носки — такие уж точно впишутся в любой гардероб.
К чаю — все обитатели Бикини Боттом. Одежду можно дорисовать глазурью!
Ну разве не очаровательные и элегантные черевички для дома?
Если набор кажется слишком детским, его можно использовать не для создания прически, а в качестве прищепок (и, например, украсить стену фотографиями).
Представьте, как протягиваете сотруднику ГАИ автомобильные права в этой обложке, — захотелось?
Тут и говорить нечего — надо брать.
Если аквариума у вас нет, коллекцию можно выставить на рабочем столе для поднятия настроения.
Объемного Спанч Боба можно отлепить, но он отлично справляется с функцией антистресса — такого стоит держать под рукой!