Красивые вещи

15подарков для тех, кто обожает «Губку Боба»

Сегодня в 17:03
В этом году мультсериалу про обитателей Бикини Боттома 25 лет! Для покупки безделушки с принтом и повод не нужен, но юбилей можно воспринимать в качестве знака: самое время для хихикательных подарков (в том числе себе).
Губка для посуды

Да, вы все верно поняли, это губка для посуды… в виде Губки Боба! (Заказывайте в подарок любителю каламбуров.)

Цена
205 р.
Конструктор

Долгие вечера можно приятно занять сборкой конструктора: пара часов — и у вас на полке фигурка Планктона (или другого персонажа мультсериала, выбор есть)!

Цена
377 р.
Крабики для волос

Среди наборов, конечно, есть мистер Крабс в виде крабика — можно класть в корзину в дополнение к Губке Бобу.

Цена
694 р.
Кружка

Что обитает на дне вашей кружки? Решать вам (обещаем не осуждать).

Цена
977 р.
Трусы

«Дорогая, сегодня вечером тебя ждет кое‑что по-настоящему особенное…»

Цена
613 р.
Парное украшение

Подвеска для лучших друзей. Главное — не поссориться, выбирая, кто из вас Патрик.

Цена
193 р.
Подушка для путешествий

Возможно, увидев эту подушку, ребенок с соседнего кресла не будет кричать весь полет.

Цена
377 р.
Комплект носков

Даже когда на улице rain, а на душе pain, настроение должны спасать яркие носки — такие уж точно впишутся в любой гардероб.

Цена
487 р.
Формы для вырубки печенья

К чаю — все обитатели Бикини Боттом. Одежду можно дорисовать глазурью!

Цена
351 р.
Тапочки

Ну разве не очаровательные и элегантные черевички для дома?

Цена
1605 р.
Заколки для волос

Если набор кажется слишком детским, его можно использовать не для создания прически, а в качестве прищепок (и, например, украсить стену фотографиями).

Цена
321 р.
Картхолдер

Представьте, как протягиваете сотруднику ГАИ автомобильные права в этой обложке, — захотелось?

Цена
354 р.
Коврик для ванной и туалета

Тут и говорить нечего — надо брать.

Цена
651 р.
Набор декораций для аквариума

Если аквариума у вас нет, коллекцию можно выставить на рабочем столе для поднятия настроения.

Цена
579 р.
Чехол на iPhone

Объемного Спанч Боба можно отлепить, но он отлично справляется с функцией антистресса — такого стоит держать под рукой!

Цена
349 р.
Подробности по теме
Мистер Крабс — каннибал, а Губка Боб — бывший военный: 10 фанатских теорий о мультсериале
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