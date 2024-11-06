Распродажи

Что купить на распродаже 11.11: одежда, обувь, косметика и товары для дома

Сегодня в 19:12
От базовых боди до курток с затейливыми принтами, от локальной керамики до бокалов и светильников прям как из IKEA, от глиттера до дерматокосметики — собрали главные распродажи ко дню всех распродаж.

Одежда и обувь

NUW Store

Суперсейл в концепт-сторе для уличных модников идет полным ходом: со скидками до 90% можно ухватить летние вещи, а до 50% — то, что будет греть в ближайшие месяцы: свитшоты Han Kjøbenhanvn и Helas, кроссовки Garment Project и Roa и больше сотни других моделей. На разделы «женское» и «мужское» советуем не обращать внимания: почти вся подборка в NUW Store вне гендера.

1/6

Брюки Bluemarble, 26 970 р.

2/6

Куртка Far Afield, 21 630 р.

3/6

Слипоны Roa, 23 950 р.

4/6

Куртка Noice, 37 950 р.

5/6

Рубашка Kardo, 38 950 р.

6/6

Пуховик Arte Antwerp, 27 230 р.

Tears Of

В бренде нескучной мужской одежды, который создал сооснователь Monochrome Николай Богданович, проходит большой season sale до –50%. Обратите внимание на неубиваемые рубашки, худи и одежду для дома (а может, для зимнего отпуска) — узорчатые вискозные шорты и штаны.

1/6

Шорты, 6495 р.

2/6

Футболка, 3495 р.

3/6

Бандана, 1295 р.

4/6

Худи, 10 493 р.

5/6

Рубашка, 8393 р.

6/6

Рубашка, 4745 р.

Toptop

На сейл петербургского бренда попали в основном летние позиции, а вместе с ними — обувь дочерней марки Lera Nena. Если научились не забрасывать балетки в шкаф даже зимой, имейте в виду, что здесь их больше десятка. Классических вариантов для снегогрязи тоже в избытке: от дутиков до кожаных сапог.

1/6

Ботинки, 9097 р.

2/6

Дутики, 6196 р.

3/6

Балетки, 4194 р.

4/6

Туфли, 4498 р.

5/6

Сапоги, 7995 р.

6/6

Угги, 4396 р.

Shu

Сезонная маркировка коллекций в бренде очень условная: вещи комфортно друг на друга наслаиваются, а утепленная жилетка с рипстоп-плащом — выручай-комбо для мокрого межсезонья. Именно они — а заодно ветровки, овершоты, домашние костюмы и аксессуары — сейчас стоят в полтора раза, а то и вдвое меньше обычного.

1/6

Куртка, 4990 р.

2/6

Жилет, 3990 р.

3/6

Сумка, 3490 р.

4/6

Тренч, 5990 р.

5/6

Лонгслив, 1990 р.

6/6

Овершот, 2990 р.

Kixbox

В этот раз мы советуем отправиться к ветеранам стритвира в России за обувью: Nike Air Max ’97 и New Balance 574 пока есть почти в любых цветах и размерах. Помимо кроссовок, можно захватить смешные футболки на год вперед, а завершить шопинг кепками и носками — чтобы без зазрения совести терять их летом на музыкальных фестивалях.

1/6

Футболка The Hundreds, 2995 р.

2/6

Кепка Fred Perry, 3995 р.

3/6

Носки Gramicci, 2994 р.

4/6

Футболка Butter Goods, 2995 р.

5/6

Кроссовки Nike, 13 495 р.

6/6

Кроссовки New Balance, 13 993 р.

Peak

В магазине дизайнерской уличной одежды скидки достигают 70%: можно уйти с толстовкой Sporty & Rich по цене Zara или тремя причудливыми парами обуви Camperlab вместо одной. Отдельная радость: в распродажу попало много верхней одежды, так что подготовиться к морозам получится заранее.

1/6

Куртка Engineered Garments, 48 570 р.

2/6

Пуховик Carhartt, 38 490 р.

3/6

Толстовка Sporty & Rich, 10 470 р.

4/6

Ботинки Camperlab, 14 950 р.

5/6

Куртка Auralee, 69 960 р.

6/6

Брюки Carhartt WIP, 11 390 р.

Finn Flare

Достойная база вне времени — бренду удаются стеганые куртки, лаконичные джемперы, джинсы и другие вещи, без которых не обойтись ни в одном гардеробе. Скидки — от 15% до 79%.

1/6

Рубашка, 1942 р.

2/6

Джемпер, 4672 р.

3/6

Куртка, 3892 р.

4/6

Джинсы, 7799 р.

5/6

Плащ, 4594 р.

6/6

Кардиган, 6232 р.

Befree

Из молодежного магазина Befree вырос в бренд, где можно собрать образ хоть на новогодний корпоратив, хоть на деловую сделку. Сюда по-прежнему стоит идти, если хочется чего‑то яркого без удара по кошельку. Скидки на леопардовые комбинации, прозрачные топы и вернувшиеся в моду капри порой выше 70%.

1/6

Рубашка, 1599 р.

2/6

Юбка, 1599 р.

3/6

Капри, 799 р.

4/6

Свитшот, 1599 р.

5/6

Куртка, 3999 р.

6/6

Платье, 1299 р.

Unique Fabric

Особенность бренда — женственные силуэты с ретроналетом и натуральные материалы. Вместо накрахмаленных острых воротничков — мягкие пижамные, вместо юбок «офисной сирены» — модели с рюшами, а вместо платьев-комбинаций — теплые зимние. Все со скидками до 30%.

1/6

Платье, 15 540 р.

2/6

Жакет, 19 250 р.

3/6

Юбка, 14 365 р.

4/6

Блуза, 8960 р.

5/6

Воротник, 3220 р.

6/6

Сумка, 3540 р.

Ecco

В двадцатистраничном сейле датского бренда обуви легко потеряться. Наш выбор — треккинговые кроссовки, демисезонные челси и всевозможные модели для будущего тепла: от резиновых сабо до «туристических» сандалий.

1/6

Сандалии, 11 499 р.

2/6

Кроссовки, 14 999 р.

3/6

Шлепанцы, 3999 р.

4/6

Босоножки, 11 499 р.

5/6

Ботинки, 15 999 р.

6/6

Лоферы, 9999 р.

JNBY

Талант JNBY — перепридумывать простые вещи: бренд добавляет в них асимметрию, вырезы и затейливые принты. Если хотите карго не как у всех или жакет будто из сундука в фильме «Выживут только любовники», вам сюда. Бонус — скидки до 50%.

1/6

Куртка, 25 740 р.

2/6

Пиджак, 23 940 р.

3/6

Платье, 13 950 р.

4/6

Жилет, 16 740 р.

5/6

Кардиган, 27 920 р.

6/6

Топ, 7450 р.

Petra

Вопреки стереотипу, что Petra (экс My Dear Petra) — бренд нарядный и эротичный, искать здесь стоит не только кружевное белье, хоть и оно прекрасно. Стоит присмотреться к боди и топам на каждый день, к тому же они сейчас со скидками до 60%.

1/6

Боди, 4590 р.

2/6

Бюстгальтер, 5990 р.

3/6

Боди, 3490 р.

4/6

Топ, 5490 р.

5/6

Топ, 2490 р.

6/6

Бюстгальтер, 4990 р.

Shi-Shi

Нижегородский бренд сделал себе имя на качественной верхней одежде в нетипичных цветах — косуху в красно-черную клеточку или лимонную шубу можно найти именно тут. Остальные вещи удаются не хуже — в Shi-Shi мастерски работают с геометрией. Позиций в сейле не так много, зато скидки больше 50% распространяются минимум на половину.

1/6

Пальто, 15 000 р.

2/6

Майка, 3000 р.

3/6

Пальто, 15 000 р.

4/6

Шорты, 2000 р.

5/6

Брюки, 5000 р.

6/6

Платье, 4000 р.

Studio Slow

Studio Slow — казанский проект с премиальным стритвиром, но селекция тут спокойнее, чем в Peak или NUW. Обновляйте раздел сейла почаще, вещи быстро разлетаются. Еще бы — взять их можно за половину от полной цены.

1/6

Брюки MSGM, 13 195 р.

2/6

Жилет, 17 994 р.

3/6

Рубашка LMC, 7794 р.

4/6

Брюки, 8094 р.

5/6

Куртка Thisisneverthat, 22 194 р.

6/6

Лоферы Filling Pieces, 22 194 р.

LeMejova

В бренде, основанном профессиональным хореографом Леной Межовой, нужно искать несколько театральные, даже в хорошем смысле карнавальные вещи: жакет под крокодила, гигантский зимний тренч, боди русалки. Решиться на такие силуэты может быть сложно, так что в помощь скидки до 90%.

1/6

Боди, 5000 р.

2/6

Жакет, 7000 р.

3/6

Жакет, 10 000 р.

4/6

Пуховик-тренч, 40 000 р.

5/6

Брюки, 5000 р.

6/6

Шорты, 2000 р.

Товары для дома

Стокманн

Обновить свой интерьер или набрать подарков к новому году можно со скидками до 70%. Присмотритесь к посуде и текстилю — даже бюджетные марки в «Стокманне» выглядят актуально, а по качеству не уступают премиальным.

1/6

Ваза Kersten, 4 890 р.

2/6

Набор бокалов Pozzi Milano, 1 490 р.

3/6

Подушка COINCASA, 2 540 р.

4/6

Плед Beddinghouse, 5 590 р.

5/6

Подсвечник Kersten, 2 090 р.

6/6

Сервиз Tognana, 6 290 р.

Tkano

Российский бренд производит вещи для создания уюта: от пледов до штор и кухонного декора. Все они из натуральных материалов и в природных цветах, но совсем не скучные — в Tkano здорово чувствуют колорблокинг.

1/6

Банка для хранения, 714 р.

2/6

Штора, 3 439 р.

3/6

Набор тарелок, 1 494 р.

4/6

Дорожка на стол, 820 р.

5/6

Плед, 7 490 р.

6/6

Корзина, 834 р.

INMYROOM

В гипермаркете мебели много необязательных, но приятных предметов для дома, которые вызывают ностальгию по «Икее». На большом сейле до 90% стоит ловить освещение, зеркала и всевозможный текстиль.

1/6

Лампа, 6 590 р.

2/6

Оттоманка, 4 716 р.

3/6

Зеркало, 7 279 р.

4/6

Торшер, 5 264 р.

5/6

Ковер, 8 335 р.

6/6

Стопор для дверей, 138 р.

Lamoda

Гигантская распродажа затрагивает не только одежду и обувь, но и не менее крупный интерьерный раздел. В этом году мы засмотрелись на аксессуары для ванной и кухни, которые сделают быт комфортным и праздничным — мыть голову в шесть утра приятнее, стоя за шторкой с глиттером.

1/6

Хлебница Casy Home, 981 р.

2/6

Набор контейнеров Elan Gallery, 1 276 р.

3/6

Дозатор для мыла Ridder, 1 494 р.

4/6

Мыльница Ridder, 500 р.

5/6

Штора для ванной Valiant, 1 651 р.

6/6

Коврик для ванной Chilai Home, 3 624 р.

Яндекс Ремесла

Малоизвестный отдел Яндекс Маркета — это онлайн-шоурум предметов для дома, созданных локальными мастерами и фабриками. На сейл попала в основном посуда Дулевского и Императорского фарфорового завода. Скидки небольшие, но бывают они редко — чем не повод поставить дома чашку по мотивам картин супрематистов?

1/6

Чайная пара Дулево ф. Рубин, 354 р.

2/6

Кофейная пара ИФЗ, 2 408 р.

3/6

Чайная пара ИФЗ, 2 218 р.

4/6

Набор тарелок ИФЗ, 13 832 р.

5/6

Чайная пара ИФЗ, 4 466 р.

6/6

Кувшин Гжель, 2 117 р.

Бьюти и парфюмерия

Biblioteka aromatov x Demeter

Бум на духи Demeter давно прошел, но это не делает их хуже — звучат все так же разнообразно, но не травмируют окружающих в силу аккуратного шлейфа. И без того приятная цена на сейле до 60% становится еще приятнее — так что тянет закупить сразу коробку и разбросать по каждой сумке. А у «Библиотеки ароматов», родственном бренде Demeter, с которым они продаются вместе, достойные средства для тела в нарядных упаковках.

1/6

Крем для рук Biblioteka aromatov, 196 р.

2/6

Масло для тела Biblioteka aromatov, 395 р.

3/6

Одеколон Demeter, 1 950 р.

4/6

Парфюмерная вода Biblioteka aromatov, 725 р.

5/6

Одеколон Biblioteka aromatov, 1 365 р.

6/6

Роллербол Biblioteka aromatov, 840 р.

Molecule

В мультибренде нишевой парфюмерии волна скидок, причем не только на духи: так, все кремы для рук Compagnie de Provence продаются вдвое дешевле, чем до сейла. Среди других бьюти-хитов по сниженным ценам — профессиональный уход за волосами David Mallet, натуральная косметика Aesop и гели для душа Tangent CC, с которыми можно превратить ванну в оранжерею.

1/6

Мыло для тела и рук TANGENT CC, 1 980 р.

2/6

Крем для рук Compagnie de Provence, 605 р.

3/6

Масло для тела Aesop, 3 168 р.

4/6

Парфюмерная вода Miller et Bertaux, 8 580 р.

5/6

Кондиционер для волос DAVID MALLET, 1 210 р.

6/6

Парфюмерная вода Memo, 22 451 р.

Pharmacosmetica

Онлайн-ритейл аптечной (и обычной тоже) косметики расщедрился на скидки — в основном от цены отнимут 25-35%. Мы спешим за запасами мицеллярной воды, эмолентов, чтобы спасать кожу в холода, и ретинола, чтобы успеть закончить курс к весне, — и вам советуем.

1/6

Ночной крем Vichy, 3 640 р.

2/6

Спрей-эмолент A-Derma, 1 737 р.

3/6

Набор для сияния и увлажнения Etat Pur, 4 958 р.

4/6

Крем Ducray, 1 387 р.

5/6

Крем для области вокруг глаз La Roche-Posay, 1 761 р.

6/6

Мицеллярная вода Bioderma, 1 497 р.

Золотое Яблоко

Каждый день до 11 ноября гипермаркет дает новый промокод на скидку — обычно что‑то в районе 20%, если набрать корзину на 5-7 тысяч рублей. Не все бренды участвуют в акции, но не беда: обычные скидки достигают 50%. Золотое Яблоко — кладезь редких марок: от корейской дерматокосметики до макияжных бестселлеров вроде Anasatasia Beverly Hills. За ними и стоит охотиться.

1/6

Стик для макияжа Byredo, 2 810 р.

2/6

Крем D’Alba, 5 445 р.

3/6

Лосьон ILLYYOON, 1 860 р.

4/6

Маска-пилинг для кожи головы LADOR, 702 р.

5/6

Палетка теней ARIVE, 1 329 р.

6/6

Палетка румян, Anastasia Beverly Hills, 3 849 р.

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