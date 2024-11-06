Что купить на распродаже 11.11: одежда, обувь, косметика и товары для дома

От базовых боди до курток с затейливыми принтами, от локальной керамики до бокалов и светильников прям как из IKEA, от глиттера до дерматокосметики — собрали главные распродажи ко дню всех распродаж.

Одежда и обувь NUW Store

Суперсейл в концепт-сторе для уличных модников идет полным ходом: со скидками до 90% можно ухватить летние вещи, а до 50% — то, что будет греть в ближайшие месяцы: свитшоты Han Kjøbenhanvn и Helas, кроссовки Garment Project и Roa и больше сотни других моделей. На разделы «женское» и «мужское» советуем не обращать внимания: почти вся подборка в NUW Store вне гендера.

Tears Of

В бренде нескучной мужской одежды, который создал сооснователь Monochrome Николай Богданович, проходит большой season sale до –50%. Обратите внимание на неубиваемые рубашки, худи и одежду для дома (а может, для зимнего отпуска) — узорчатые вискозные шорты и штаны.

Toptop

На сейл петербургского бренда попали в основном летние позиции, а вместе с ними — обувь дочерней марки Lera Nena. Если научились не забрасывать балетки в шкаф даже зимой, имейте в виду, что здесь их больше десятка. Классических вариантов для снегогрязи тоже в избытке: от дутиков до кожаных сапог.

Shu

Сезонная маркировка коллекций в бренде очень условная: вещи комфортно друг на друга наслаиваются, а утепленная жилетка с рипстоп-плащом — выручай-комбо для мокрого межсезонья. Именно они — а заодно ветровки, овершоты, домашние костюмы и аксессуары — сейчас стоят в полтора раза, а то и вдвое меньше обычного.

Kixbox

В этот раз мы советуем отправиться к ветеранам стритвира в России за обувью: Nike Air Max ’97 и New Balance 574 пока есть почти в любых цветах и размерах. Помимо кроссовок, можно захватить смешные футболки на год вперед, а завершить шопинг кепками и носками — чтобы без зазрения совести терять их летом на музыкальных фестивалях.

Peak

В магазине дизайнерской уличной одежды скидки достигают 70%: можно уйти с толстовкой Sporty & Rich по цене Zara или тремя причудливыми парами обуви Camperlab вместо одной. Отдельная радость: в распродажу попало много верхней одежды, так что подготовиться к морозам получится заранее.

Finn Flare

Достойная база вне времени — бренду удаются стеганые куртки, лаконичные джемперы, джинсы и другие вещи, без которых не обойтись ни в одном гардеробе. Скидки — от 15% до 79%.

Befree

Из молодежного магазина Befree вырос в бренд, где можно собрать образ хоть на новогодний корпоратив, хоть на деловую сделку. Сюда по-прежнему стоит идти, если хочется чего‑то яркого без удара по кошельку. Скидки на леопардовые комбинации, прозрачные топы и вернувшиеся в моду капри порой выше 70%.

Unique Fabric

Особенность бренда — женственные силуэты с ретроналетом и натуральные материалы. Вместо накрахмаленных острых воротничков — мягкие пижамные, вместо юбок «офисной сирены» — модели с рюшами, а вместо платьев-комбинаций — теплые зимние. Все со скидками до 30%.

Ecco

В двадцатистраничном сейле датского бренда обуви легко потеряться. Наш выбор — треккинговые кроссовки, демисезонные челси и всевозможные модели для будущего тепла: от резиновых сабо до «туристических» сандалий.

JNBY

Талант JNBY — перепридумывать простые вещи: бренд добавляет в них асимметрию, вырезы и затейливые принты. Если хотите карго не как у всех или жакет будто из сундука в фильме «Выживут только любовники», вам сюда. Бонус — скидки до 50%.

Petra

Вопреки стереотипу, что Petra (экс My Dear Petra) — бренд нарядный и эротичный, искать здесь стоит не только кружевное белье, хоть и оно прекрасно. Стоит присмотреться к боди и топам на каждый день, к тому же они сейчас со скидками до 60%.

Shi-Shi

Нижегородский бренд сделал себе имя на качественной верхней одежде в нетипичных цветах — косуху в красно-черную клеточку или лимонную шубу можно найти именно тут. Остальные вещи удаются не хуже — в Shi-Shi мастерски работают с геометрией. Позиций в сейле не так много, зато скидки больше 50% распространяются минимум на половину.

Studio Slow

Studio Slow — казанский проект с премиальным стритвиром, но селекция тут спокойнее, чем в Peak или NUW. Обновляйте раздел сейла почаще, вещи быстро разлетаются. Еще бы — взять их можно за половину от полной цены.

LeMejova

В бренде, основанном профессиональным хореографом Леной Межовой, нужно искать несколько театральные, даже в хорошем смысле карнавальные вещи: жакет под крокодила, гигантский зимний тренч, боди русалки. Решиться на такие силуэты может быть сложно, так что в помощь скидки до 90%.

Товары для дома Стокманн

Обновить свой интерьер или набрать подарков к новому году можно со скидками до 70%. Присмотритесь к посуде и текстилю — даже бюджетные марки в «Стокманне» выглядят актуально, а по качеству не уступают премиальным.

Tkano

Российский бренд производит вещи для создания уюта: от пледов до штор и кухонного декора. Все они из натуральных материалов и в природных цветах, но совсем не скучные — в Tkano здорово чувствуют колорблокинг.

INMYROOM

В гипермаркете мебели много необязательных, но приятных предметов для дома, которые вызывают ностальгию по «Икее». На большом сейле до 90% стоит ловить освещение, зеркала и всевозможный текстиль.

Lamoda

Гигантская распродажа затрагивает не только одежду и обувь, но и не менее крупный интерьерный раздел. В этом году мы засмотрелись на аксессуары для ванной и кухни, которые сделают быт комфортным и праздничным — мыть голову в шесть утра приятнее, стоя за шторкой с глиттером.

Яндекс Ремесла

Малоизвестный отдел Яндекс Маркета — это онлайн-шоурум предметов для дома, созданных локальными мастерами и фабриками. На сейл попала в основном посуда Дулевского и Императорского фарфорового завода. Скидки небольшие, но бывают они редко — чем не повод поставить дома чашку по мотивам картин супрематистов?

Бьюти и парфюмерия

Biblioteka aromatov x Demeter

Бум на духи Demeter давно прошел, но это не делает их хуже — звучат все так же разнообразно, но не травмируют окружающих в силу аккуратного шлейфа. И без того приятная цена на сейле до 60% становится еще приятнее — так что тянет закупить сразу коробку и разбросать по каждой сумке. А у «Библиотеки ароматов», родственном бренде Demeter, с которым они продаются вместе, достойные средства для тела в нарядных упаковках.

Molecule

В мультибренде нишевой парфюмерии волна скидок, причем не только на духи: так, все кремы для рук Compagnie de Provence продаются вдвое дешевле, чем до сейла. Среди других бьюти-хитов по сниженным ценам — профессиональный уход за волосами David Mallet, натуральная косметика Aesop и гели для душа Tangent CC, с которыми можно превратить ванну в оранжерею.

Pharmacosmetica

Онлайн-ритейл аптечной (и обычной тоже) косметики расщедрился на скидки — в основном от цены отнимут 25-35%. Мы спешим за запасами мицеллярной воды, эмолентов, чтобы спасать кожу в холода, и ретинола, чтобы успеть закончить курс к весне, — и вам советуем.

Золотое Яблоко