Натуральная косметика более безопасна? 8 бьюти-мифов, от которых пора отказаться

В борьбе с отеками помогают ванны со льдом, мицеллярку можно не смывать, а ретинол использовать только в одиночку. Так ли это? Собрали самые обсуждаемые тейки в бьюти-сообществах и разбираемся, что из этого правда, а что не совсем.

Миф 1: Мицеллярную воду не нужно смывать

Повод для горячих споров с подружками: как правильно пользоваться мицелляркой? Ее действительно смывать не обязательно, но есть нюансы . Для людей с чувствительной или сухой кожей остатки ПАВ в составе мицеллярных средств могут вызывать раздражение, а также лишать кожу естественных масел, которые помогают ей поддерживать здоровый кожный барьер.

Такое средство стоит использовать как первую ступень в уходе — до использования продуктов для умывания. Так она поможет сохранить кожу свежей и сияющей и предотвратить сухость и раздражение. Использовать мицеллярную воду в одиночку же советуем в крайних случаях — например, если вы путешествуете и у вас нет возможности полноценно умыться. Или едете к ситуэйшншипу, а в локальной доставке нет ничего лучше.

Достойные кандидаты среди мицеллярной воды

1 / 3 Shik Micellar Water Makeup Remover, 540 р. 2 / 3 Bioderma Sensibio H2O, 1 545 р. 3 / 3 Anua Heartleaf 87 Low pH Deep Cleansing Water, 1 813 р.

Миф 2: чем больше в уходе активных ингредиентов, тем лучше

На самом деле тут легко переборщить — особенно, если вы только начинаете свой скинкер-путь. Избыток активов в рутине может ввести кожу в стресс, вызывать раздражение и снизить эффективность ухода. В идеале стоит разнести сильные средства — например, ретинол и кислоты — по разным дням или времени суток. Если же хочется экспериментировать, то делайте это постепенно. Ориентируйтесь на потребности и состояние вашей кожи и помните, что грамотная база с парой активных ингредиентов принесет куда больше пользы, чем слоеный пирог из последних трендов .

Базовые уходовые средства, чтобы сбалансировать активы

1 / 3 Halsa Facial Cream, 1 289 р. 2 / 3 The U Barrier Bubble Foam, 602 р. 3 / 3 Увлажняющий лосьон для лица, 2 260 р.

Миф 3: после всех кислот нужно пользоваться санскрином

Мы привыкли к дисклеймеру, что со всеми кислотами нужно использовать солнцезащитный крем, потому что они увеличивают риск солнечного ожога. Замечание справедливое, но есть исключения. Например, салициловая кислота за счет своих противовоспалительных свойств наоборот защищает кожу от ультрафиолета и может ингибировать клетки солнечного ожога. Если только вы не пересушите ей кожу, разумеется.

Серьезно стоит опасаться только молочную и гликолевую кислоты вида AHA . Они действительно увеличивают чувствительность кожи к УВ-излучению и могут привести к сильной пигментации. Миндальная кислота из того же семейства действует менее агрессивно, чем старшие собратья, но тоже требует дополнительной защиты солнцезащитных фильтров.

Если совсем не хотите рисковать, обратите внимание на LHA и PHA-кислоты. Они действуют на кожу медленнее и мягче, снижая риск раздражения и повышения фоточувствительности. Правда, отшелушивающего эффекта от них тоже придется ждать дольше. Но все же лучше не пренебрегать солнцезащитным кремом при активном солнце: пигментация — не самое худшее, что может с вами произойти.

Продукты с мягкими кислотами

Миф 4: Натуральная косметика более безопасна

Борьба сторонников натуральной косметики против «химии» длится годами, но победителей до сих пор нет. Главный аргумент фанатов органики — безопасность природной косметики для здоровья человека и отсутствие в ней токсичных примесей. Но в реальности не все так однозначно: несмотря на «чистоту» состава, многие природные ингредиенты могут вызвать аллергические реакции или раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей .

Исследования показывают, что эфирные масла и экстракты растений часто становятся причиной контактного дерматита, но многое зависит от особенностей кожи и ее личных триггеров. К тому же при создании органической косметики часто используют натуральные аналоги консервантов, что сокращает срок годности продуктов и повышает риск образования в них новых культур при неправильном хранении.

Синтетические компоненты, наоборот, могут быть более предсказуемыми и стабильными. Химики-технологи стараются составлять формулы продуктов так, чтобы они были эффективными и бережными, а все используемое сырье контролируется законодательством. Поэтому любые имеющиеся «токсичные» примеси находятся там в допустимых количествах и безопасны для организма. С условием, что производитель ответственно относится к своему производству.

Классные безопасные банки, если хочется натуральных компонентов

1 / 3 Smorodina Facial Serum Ceramides, 1990 р. 2 / 3 Brand For My Son гидрофильное масло-детокс, 449 р. 3 / 3 Somelove Time To Glow, 4390 р.

Миф 5: санскрины калечат эндокринную систему

Сами солцезащитные средства безопасны, но считается, что некоторые химические фильтры старого поколения могут действовать как эндокринные дизрапторы — вещества, которые не относятся к гормонам, но могут оказывать гормональный эффект. К таким компонентам в солнцезащитных кремах относятся авобензон, оксибензон, октокрилен, октиноксат, октисалат и гомосалат.

Исследования показывают, что эти вещества действительно оказывают эффект на определенные гормоны в нашем организме. Например, оксибензон может имитировать эстроген и препятствовать выработке тестостерона, а октиноксат способен влиять на функцию щитовидной железы и проявлять эстрогеноподобную активность. Однако данных, которые доказали бы, что эти компоненты наносят существенный вред, пока нет . Они могут впитываться через кровь, но их концентрация в организме будет слишком низкой, чтобы оказывать значительный эффект. И он точно не сравнится с пользой защиты от УФ-излучения.

Санскрины с физическими и современными химическими фильтрами для тех, кто все равно переживает за свое здоровье

1 / 4 Holika Holika Aloe Waterproof Sun Cream 1591 р. 2 / 4 Icon Skin Hydrating Sunscreen, 913 р. 3 / 4 Celimax Dual Barrier Watery Sun Cream 2805 р. 4 / 4 Blithe UV Protector Airy Sunscreen, 3 590 р.

Миф 6: ретинол нельзя совмещать с другими активами

Есть два типа людей. Одни наносят ретинол с опаской, следуют всем протоколам нанесения и стараются не совмещать его с другими активными компонентами. Другие отважно наслаивают его с другими супербанками. Кто из них прав? На самом деле все .

Ретинол действительно может вызывать раздражение в сочетании с определенными активами, например, с кислотами и витамином C (особенно с ее кислой формой — l-аскорбиновой кислотой). При этом последние исследования показывают, что комбинировать ретинол с другими мощными ингредиентами можно, но с осторожностью.

Чтобы кожа не сползла лица, важно ориентироваться на свои реакции и избегать высокой концентрации активных веществ в составах. Подобные эксперименты стоит начинать постепенно, раз в неделю, отслеживая реакцию кожи. Если вы только недавно ввели активы в свою рутину, оставьте эту идею до лучших лет. Удача любит смелых, но не настолько.

Банки с ретинолом для отважных

1 / 3 Celimax The Vita−A Retinol Shot Tightening Serum, 2050 р. 2 / 3 Retinol Vitamin C Vitamin E Facial Cream, 1600 р. 3 / 3 Allies Of Skin Multi Acids Retinoid Brightening Sleeping Facial, 12 900 р.

Миф 7: если наносить все активы сразу, они не подействуют

Многие эксперты и блогеры часто указывают, что при наслаивании активов нужно ждать по 15-30 минут, чтобы они не снизили свою эффективность. Но исследований, которые бы подтвердили эту гипотезу, пока нет . Большинство активов можно наносить последовательно, не переживая о том, что они отменят действие друг друга. Достаточно подождать пару минут между подходами, чтобы ингредиенты впитались в кожу.

Однако о сочетаемости продуктов все равно стоит помнить. Например, ретинол в совокупности с кислотами может сжечь кожу, вызвать раздражение и даже спровоцировать дерматит, а в компании с ниацинамидом — наоборот, будет работать мягче.

Чем спасать лицо, если все-таки переборщили

1 / 3 SKIN1004 Madagascar Centella Probio-Cica Intensive Ampoule, 2 150 р. 2 / 3 Celimax Dual Barrier Creamy Toner, 2 150 р. 3 / 3 Biome Remedy Essence, 2 390 р.

Миф 8: если отекли — окуните лицо в лед

Главный секрет красоты Беллы Хадид — якобы не удачные косметологические процедуры, а пятиминутные ледяные ванночки для лица по утрам. Именно они спасают ее от отеков и дарят инопланетное сияние коже. Чудо-эффект подтверждают и тысячи экспериментаторов в соцсетях, которые захотели повторить результаты модели.

Ледяные ванночки и правда могут временно уменьшить отечность и улучшить тонус кожи за счет сужения сосудов. Однако использовать лайфхак на постоянной основе довольно опасно: фэйс-купель способна вызвать повреждения кожи — обморожение или микроразрывы капилляров . Если вы склонны к куперозу или розацеа, точно игнорируйте этот тренд. В борьбе с отечностью попробуйте добавить в свою рутину средства с кофеином или троксерутином.

Помощники против отеков