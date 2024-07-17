Кровь на асфальте: как не натереть ноги в летних босоножках и облегчить боль от каблуков

Если только натирает
Стик от натирания
По сути это смазка для ног, которая долго не впитывается и обеспечивает скольжение обуви по стопе. За внешний вид обуви можно не переживать — стик не пачкает туфли. В некоторые продукты добавляют заживляющие и увлажняющие компоненты для кожи. Можно обновлять мазь по мере необходимости, но стоит сначала протереть обрабатываемую поверхность: в сочетании с уличной пылью состав будет работать как абразивный скраб.
Важный нюанс: карандаш подходит только для плотно сидящей обуви. Если сочетать его с босоножками, из которых при ходьбе выскальзывает нога, можно усугубить ситуацию.
Стоимость: 400–700 р.
Наклейки на ремешки
Босоножки с тонкими перемычками снова в тренде. Выглядят они изящно и невесомо, но ногам в такой обуви совсем не легко — чем тоньше полоска материала, обвивающего ступню, тем больше давления оказывается на эту часть. Распределить его равномерно по всей поверхности ноги не выйдет, зато можно смягчить силиконовыми наклейками для перемычек. Такие стикеры помогут от натирания, но подойдут не для всех моделей — будут выворачиваться или отклеиваться при ходьбе, если ремешки очень тонкие и округлые.
Стоимость: 150–300 р.
Силиконовые вкладыши и подушечки
Вариант для закрытой обуви, которая натирает конкретную часть ступни. Клеятся обычно сбоку в районе носка или на задник пятки. Силикон отлично смягчает давление, поэтому не только поможет от мозолей, но и предотвратит натоптыши. Учитывайте толщину вкладыша — он сокращает объем обуви, поэтому в уже тесных ботинках или туфлях будет некомфортно.
Стоимость: 150–300 рублей
Пяткоудерживатели и напяточники
Универсальный вариант для любого вида обуви. В туфли с закрытым задником лучше взять гелевые или тонкие тканевые накладки — они не позволят пятке выскальзывать при ходьбе и снизят давление. В кроссовки или лоферы, которые не сидят впритык, подойдут тканевые вкладыши побольше.
Бонус: напяточники в кожаном варианте можно наклеить на протершийся задник кед или кроссовок — продлите жизнь любимой пары еще на сезон, а ноге не будет тесно, потому что вкладыш тонкий.
Стоимость: 100–400 р.
Пластыри
Пластырь стоит использовать не только когда уже все плохо: современные гидроколлоидные варианты могут предотвращать натирание. Ну или смягчать давление на стержневые мозоли или натоптыши, когда те уже появились. Раньше популярным вариантом среди мягких пластырей был французский Compeed. Сейчас найти этот бренд в аптеках сложно, а на маркетплейсах он стоит дорого, поэтому можно обратиться к аналогам от Foot Expert и Wellfeet.
Стоимость: 300–1500 р.
Если не только натирает, но и болит
Супинаторы
В туфлях на каблуках ноги болят не только из‑за мозолей на пальцах или узкой колодки — часто между подъемом и стелькой обуви остается слишком много пространства, и на свод стопы приходится колоссальная нагрузка. Даже профессиональные танцоры, выступающие на шпильках, заказывают специальные туфли с поддержкой подъема, чтобы не травмировать ноги. Учимся у них и делаем тюнинг своих каблуков супинаторами: для босоножек подойдут гелевые варианты, а в туфли лучше взять те, что с текстильным покрытием. Кстати, супинаторы тоже помогают от натирания: они распределяют вес тела по всей ступне и фиксируют ногу в конкретном положении, чтобы она не проваливалась в носок обуви.
Стоимость: 300–400 рублей
Подпяточники
Частая проблема долгих летних прогулок — боль в пятке. Обычно она появляется из‑за неправильного распределения веса при ходьбе или неудачной обуви (найдите хотя бы одного ортопеда, который не хочет запретить высокие каблуки). Смягчить удар помогут амортизирующие подпяточники. Но выбирать их стоит с осторожностью: силиконовые варианты слишком «прыгучие» — они могут дестабилизировать стопу и только увеличить нагрузку на ноги. Лучший вариант для невысокого каблука или плоской подошвы — ортопедические вкладки, а в туфли можно вклеить тканевые подпяточники с пяткоудерживателем (не забываем, что обувь станет теснее).
Стоимость: 250–700 р.
Полустельки для свода стопы
Приспособление, объединяющее в себе супинатор и подпяточник, балансирует нагрузку на свод стопы и амортизирует пятку. Гелевые полустельки в босоножки лучше не брать: если вспотеет нога, она начнет скользить. А с тканевыми важно правильно подобрать длину под свою стопу, иначе начало стельки будет некомфортно ощущаться под плюсной.
Стоимость: 300–500 р.
Носочки и полустельки под основу стопы
Тем, кто едва может ступить на ногу после дня на каблуках, помогут стельки для амортизации плюсныЭто та часть стопы, из которой растут пальцы. На нее же приходится большая нагрузка в туфлях — представьте, что вы весь день проходили на носочках.. Гелевые полустельки подходят для босоножек и открытых туфель, но если опасаетесь выскальзывания ноги в жару, выбирайте аналоги с тканевым или кожаным покрытием.
Следки появились на маркетплейсах относительно недавно и еще не успели заработать репутацию среди российских женщин. Производители обещают смягчить давление на основу стопы и уплотнить ее положение в колодке. На серьезную амортизацию рассчитывать не стоит — внутри нет гелевого вкладыша — но ходить в каблуках с закрытым носком должно стать полегче.
Стоимость: 200–500 р.
Вкладыши для носка
Текстильные мягкие вставки для острых туфель, которые уменьшают обувь на полразмера и не дают пальцам упираться в носок. Приспособление популярно у азиатских девушек: на первый взгляд кажется сомнительным, но может сработать, если туфли вам слегка велики. Стопу они не фиксируют, поэтому, если нужно убрать проскальзывание ноги вперед, лучше сочетать такие вкладыши с супинатором или полустельками.
Стоимость: 200–250 р.