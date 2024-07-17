Кровь на асфальте: как не натереть ноги в летних босоножках и облегчить боль от каблуков

В туфлях на каблуках ноги болят не только из‑за мозолей на пальцах или узкой колодки — часто между подъемом и стелькой обуви остается слишком много пространства, и на свод стопы приходится колоссальная нагрузка. Даже профессиональные танцоры, выступающие на шпильках, заказывают специальные туфли с поддержкой подъема, чтобы не травмировать ноги. Учимся у них и делаем тюнинг своих каблуков супинаторами: для босоножек подойдут гелевые варианты, а в туфли лучше взять те, что с текстильным покрытием . Кстати, супинаторы тоже помогают от натирания: они распределяют вес тела по всей ступне и фиксируют ногу в конкретном положении, чтобы она не проваливалась в носок обуви.