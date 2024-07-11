36 самых стильных головных уборов для жаркого лета

Летний головной убор — не только стильный аксессуар, который придаст задора всему образу, но и важный элемент защиты от солнца и зноя. Светлая ткань спасет голову от перегрева в жаркий день, а козырек будет оберегать нос и лоб от прямых солнечных лучей. Прямое показание к ношению головного убора — темные волосы, которые могут сильно нагреваться от солнца. Кстати, шляпа поможет и самим волосам не выгорать, не тускнеть и не становиться сухими и ломкими.
Панамы
Панамы плавно перекочевали из гардероба походников в луки модников еще пару сезонов назад, и сегодня дизайнеры уже не останавливаются на классических моделях. В дело идут панамы с бахромой, с лентами, с экстраширокими полями и даже из рафии и пряжи. Для жары советуем выбирать модели светлых оттенков и из легкого хлопка, льна или все той же соломки. А вот осенью пригодится нейлоновая панама на лентах — она защитит уже не от солнца, а от ветра с дождем.
Шляпы и морячки
Шляпы в этом сезоне занимают дизайнеров куда меньше, чем панамы или докерки (о них ниже), так что если и выбирать такой головной убор, то делая ставку на дурашливо-очаровательную модель. Например, советуем присмотреться к смешной вязаной шляпе Mango бодрого василькового оттенка или к варианту из невесомой целлюлозы Gloria Jeans.
Ну а самая модная версия шляпы в 2024 году — это морячка с поднятыми вверх полями. В такой — хоть на круиз Kuznya II по Москве-реке, хоть на «Пикник Афиши» и другие летние фестивали под открытым небом.
Кепки и козырьки
Кепки с надписями — это новые футболки с надписями. Жизнеутверждающие, ироничные и ернические слоганы на кепки за последние пару сезонов успели добавить буквально все — от Sporty & Rich и Drole de Monsieur до Sela, Befree, Mango и прочего массмаркета.
Если надписи вас уже утомили, присмотритесь к джинсовым кепкам, моделям с бахромой на козырьке или просто козырькам без кепочного верха. И помните — для жары идеально подходят светлые кепки из хлопка.
Докерки
Еще один традиционный моряцкий головной убор, который пробрался на сушу и на полки магазинов. Докер, или докерка, представляет собой шапку из хлопка, напоминающую бини, с небольшими отворотами. Бывают и зимние версии этого головного убора из шерсти или плотного непромокаемого нейлона. Летом светлая докерка спасет макушку от солнца и добавит образу сто очков расслабленности.
Косынки и банданы
Косынки этим летом дизайнеры предлагают носить самыми разными способами — вплетая ткань в волосы, повязывая на голову или используя вместо кроп-топа. Такая многофункциональность нам симпатична, да и шелковые косынки с платками хорошо защищают голову от прямых солнечных лучей и выглядят в меру богемно. С банданами все проще: в жару носим как косынку на макушке, в остальные дни повязываем на шею, вокруг головы или даже вместо пояса.
Вязаные шапки
Тренд на одежду в технике вязания кроше этим летом трансформировался в смешные головные уборы крупной вязки. Материал — конечно, хлопок, чтобы не было жарко, оттенки — самые яркие и сочные, хорошо, если с принтом. Задают направление московские ребята из Jacob Cro — у них ищите самые очаровательные шляпки и панамы. Не менее стильные вязаные шапки на лето есть у стритвирщиков в Stüssy, московского бренда Studio 29 и в массмаркете.