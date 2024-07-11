Красивые вещи

36 самых стильных головных уборов для жаркого лета

Сегодня в 12:38
От бандан и панам до смешных вязаных шляп — советуем, чем укрыться этим летом от испепеляющей жары.

Летний головной убор — не только стильный аксессуар, который придаст задора всему образу, но и важный элемент защиты от солнца и зноя. Светлая ткань спасет голову от перегрева в жаркий день, а козырек будет оберегать нос и лоб от прямых солнечных лучей. Прямое показание к ношению головного убора — темные волосы, которые могут сильно нагреваться от солнца. Кстати, шляпа поможет и самим волосам не выгорать, не тускнеть и не становиться сухими и ломкими.

Панамы

Панамы плавно перекочевали из гардероба походников в луки модников еще пару сезонов назад, и сегодня дизайнеры уже не останавливаются на классических моделях. В дело идут панамы с бахромой, с лентами, с экстраширокими полями и даже из рафии и пряжи. Для жары советуем выбирать модели светлых оттенков и из легкого хлопка, льна или все той же соломки. А вот осенью пригодится нейлоновая панама на лентах — она защитит уже не от солнца, а от ветра с дождем.

Stüssy
7990 р.
Gate31
5290 р.
Shu
2490 р.
Gloria Jeans
749 р.
Nasspen
5200 р.

Шляпы и морячки

Шляпы в этом сезоне занимают дизайнеров куда меньше, чем панамы или докерки (о них ниже), так что если и выбирать такой головной убор, то делая ставку на дурашливо-очаровательную модель. Например, советуем присмотреться к смешной вязаной шляпе Mango бодрого василькового оттенка или к варианту из невесомой целлюлозы Gloria Jeans.

Ну а самая модная версия шляпы в 2024 году — это морячка с поднятыми вверх полями. В такой — хоть на круиз Kuznya II по Москве-реке, хоть на «Пикник Афиши» и другие летние фестивали под открытым небом.

Mango
3360 р.
Lime
1999 р.
Gloria Jeans
1099 р.
Nasspen
4700 р.
Gate31
4990 р.
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Кепки и козырьки

Кепки с надписями — это новые футболки с надписями. Жизнеутверждающие, ироничные и ернические слоганы на кепки за последние пару сезонов успели добавить буквально все — от Sporty & Rich и Drole de Monsieur до Sela, Befree, Mango и прочего массмаркета.

Если надписи вас уже утомили, присмотритесь к джинсовым кепкам, моделям с бахромой на козырьке или просто козырькам без кепочного верха. И помните — для жары идеально подходят светлые кепки из хлопка.

Mango
1435 р.
Shu
1990 р.
Studio 29
4900 р.
Bilingua Ladies
2350 р.
Zarina
799 р.
Befree
999 р.

Докерки

Еще один традиционный моряцкий головной убор, который пробрался на сушу и на полки магазинов. Докер, или докерка, представляет собой шапку из хлопка, напоминающую бини, с небольшими отворотами. Бывают и зимние версии этого головного убора из шерсти или плотного непромокаемого нейлона. Летом светлая докерка спасет макушку от солнца и добавит образу сто очков расслабленности.

Tightbooth
19 600 р.
«Якорь МПА»
2900 р.
Befree
1299 р.
Sorry I’m Not
5000 р.
Hatparad
3690 р.

Косынки и банданы

Косынки этим летом дизайнеры предлагают носить самыми разными способами — вплетая ткань в волосы, повязывая на голову или используя вместо кроп-топа. Такая многофункциональность нам симпатична, да и шелковые косынки с платками хорошо защищают голову от прямых солнечных лучей и выглядят в меру богемно. С банданами все проще: в жару носим как косынку на макушке, в остальные дни повязываем на шею, вокруг головы или даже вместо пояса.

Sono
15 450 р.
Tous
3120 р.
The Bandana Company
1500 р.
Dot Yellow
3000 р.
Sofie D’Hoore
8650 р.

Вязаные шапки

Тренд на одежду в технике вязания кроше этим летом трансформировался в смешные головные уборы крупной вязки. Материал — конечно, хлопок, чтобы не было жарко, оттенки — самые яркие и сочные, хорошо, если с принтом. Задают направление московские ребята из Jacob Cro — у них ищите самые очаровательные шляпки и панамы. Не менее стильные вязаные шапки на лето есть у стритвирщиков в Stüssy, московского бренда Studio 29 и в массмаркете.

Stüssy
4995 р.
Studio 29
3900 р.
Mango
4799 р.
ATT
5500 р.
Jacob Cro
6400 р.
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