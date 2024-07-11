36 самых стильных головных уборов для жаркого лета

Панамы плавно перекочевали из гардероба походников в луки модников еще пару сезонов назад, и сегодня дизайнеры уже не останавливаются на классических моделях. В дело идут панамы с бахромой, с лентами, с экстраширокими полями и даже из рафии и пряжи. Для жары советуем выбирать модели светлых оттенков и из легкого хлопка, льна или все той же соломки. А вот осенью пригодится нейлоновая панама на лентах — она защитит уже не от солнца, а от ветра с дождем.