Как классно одеваться на маркетплейсах? Советы и 18 находок от фэшн-блогеров

Я трачу на «Авито» два-три часа в день: когда сижу в какой‑нибудь очереди, куда‑то еду или просто хочу переключить внимание. Захожу на страницы любимых продавцов, сохраняю вещи в «Избранное», — так и получается новый пост. Иногда ищу что‑то прицельно, если есть какая‑то задумка — например, сделать пост с зелеными вещами. Много времени может занять только поиск конкретных вещей для себя — у меня высокий рост, поэтому часто одежда просто не подходит.
Сейчас мой гардероб процентов на 50 состоит из находок с «Авито». Часто покупаю даже российские бренды: бывает, что новое с бирками люди продают вдвое дешевле, чем в магазине, потому что им не подошел размер, они забыли вернуть или передумали носить. Много находила редких дизайнерских вещей, буквально штучных. Один раз даже нашла продавца каких‑то очень редких мраморных львов, которых ставят около лестницы во всяких дворцах. На «Авито» вообще много всего удивительного.
Как правильно искать вещи на «Авито»
В моей работе главное — усидчивость и терпение: можно листать 155 страниц и ничего не находить. Еще один полезный навык — способность рассмотреть на очень плохой фотографии реально годную вещь. Другой лайфхак — правильный поиск. Например, вы ищете черное пальто, заходите на «Авито» и пишете в поисковике «черное пальто». Задайте другие нужные параметры — на сайте можно выбрать длину, бренд, состояние, размер, ценовую категорию, даже материал и цвет. Поиск сразу станет существенно проще.
Верхняя одежда. Можно найти классное шерстяное пальто необычного кроя за 3000 рублей.
Мебель! Когда мне нужны были стулья, я ставила радиус поиска один километр, чтобы далеко ничего не везти. С радостью обнаружила, что можно найти отличную мебель буквально за ноль рублей. Часто люди переезжают, не хотят брать что‑то с собой и пытаются побыстрее избавиться от ненужной мебели.
Похожая история с цветами. Очень красивые комнатные растения часто отдают за смешные деньги или шоколадку.
Винтажные футболки. Сейчас много аккаунтов, где можно найти смешные и сумасшедшие модели. Буквально на днях видела футболку с изображением женщины из рекламы краски для волос.
Книги. Я сравнивала цены в книжных магазинах и на «Авито». На «Авито» всегда дешевле процентов на 30-40, плюс можно найти редкие и малотиражные книги, которых в магазинах уже нет. Много литературы на английском языке, стильных книг про моду и дизайн.
Тотал-лук с «Авито» от Альбины
На то, чтобы сделать одну подборку, например, юбок или обвеса на сумку, у меня уходит два-три часа. И это только чтобы полистать «Алиэкспресс». Одни люди смотрят тиктоки, а я в любой свободный момент залипаю на маркетплейсе. Я люблю делиться находками, да и сама я по-прежнему многое там заказываю. Мне всегда это нравилось: зайти на рынок или в винтажку и найти бриллиант за копейки. Это у меня в крови. Так, например, в 2021 году я нашла отличное леопардовое пальто, которое хорошо сидит по фигуре, за 4000 р. У меня до сих пор спрашивают, где я его купила.
Я продолжаю заказывать на «Алиэкспрессе» одежду и обувь. Кажется, верхняя одежда у меня вообще вся с маркетплейса. У меня не самый большой гардероб, поэтому я заказываю только то, что точно буду носить. Думаю, поэтому мой блог и нравится другим — у меня немного обзоров, но они честные и только на то, что ношу сама.
Как правильно искать вещи
Пытаться ввести что‑то в поисковую строку на «Алиэкспрессе» не лучшая идея, потому что описания у продавцов сродни мемам. Когда я хочу найти какую‑то вещь, например, пижамные голубые брюки в полоску, то беру фотографию этих брюк и ищу через поиск по картинке. Чаще всего это работает. Увидев нужное, перехожу на эту вещь и смотрю рекомендации — там часто попадается что‑то похожее. Например, не штаны, а шорты в полоску. Так я и провожу часы в «рекомендованном»: с брюк перехожу на шорты, с шортов на мужские пижамы и в итоге нахожу какой‑нибудь классный льняной костюм в придачу. Как с «Википедией», когда начинаешь читать про Римскую империю, заканчиваешь дождевыми червями.
Еще можно отсматривать новинки магазинов. На платформе их два вида. Первый — страницы китайских брендов, например, Songmong (аналог Zara). Вещи там дороже, чем мы привыкли, но их качество иногда сравнимо с люксом. Второй вид — магазины, которые перепродают то, что нашли на китайских рынках. Здесь качество может быть каким угодно, и читать отзывы бесполезно — их часто пишут за деньги. Хороший лайфхак — просить продавца прислать реальные фотографии вещи, чтобы оценить качество и все остальное. Если он отнекивается, то скорее всего качество будет плохим. Еще важно смотреть описание в карточке товара: там пишут реальный состав вещи.
Бижутерия. Большая часть украшений, которая продается в масс-маркете — бижутерия из Китая. Поэтому я вообще не вижу смысла покупать какие‑то серьги-колечки за 3000 рублей. На «Алиэкспрессе» полно классной, качественной бижутерии даже не за адекватный, а супердешевый прайс. Серьги за 300 рублей и кольцо, которое ни у кого не найти — легко!
Обвесы на сумки. Это рай для любителей всякой мишуры: огромный выбор бусиков, подвесок, игрушек.
Куртки рабочего с воротничками из замши, которые в масс-маркете и локальных брендах стоят невероятных денег. На «Алиэкспрессе» такую можно купить за 3000 рублей. Грех этим не пользоваться.
Спортивная одежда. Комплект из хороших лосин и топа можно купить за 1500 рублей. И это качественные вещи, вплоть до аналога Lululemon. Плюс большой выбор оттенков — в обычных спортивных магазинах такого не будет.
Сумки. Сейчас они дорогие, но качественный кожаный аксессуар можно найти в пределах 5000-7000 рублей. И она будет выглядеть идеально — никто не догадается, откуда она.
Тотал-лук с «Алиэкспресса» от Вики
И еще тотал-лук с «Алиэкспресса» от Вики
За время ведения блога мои рекомендации на маркетплейсе давно сложились, поэтому классные вещи попадаются сами собой. Но часа два в день я все еще уделяю скроллингу на Wildberries и довольно часто что‑то покупаю — это реально зависимость! Сейчас мой гардероб на 60-70% состоит из вещей с маркетплейса. Часть из них присылают на обзор сами продавцы. Это просто стало частью жизни — ткнул пару кнопок и все готово. Очень удобно, когда никуда не нужно ходить.
Как правильно искать вещи на Wildberries
Находить классную одежду можно благодаря готовым образам, которые я выкладываю в своем канале. Еще стоит запомнить марки, которые вам уже понравились, и следить за их новинками: потом будет проще находить вещи в нужном стиле в рекомендациях по бренду.
Алгоритмы Wildberries предельно простые, просто кому‑то не хватает терпения и усидчивости, чтобы часами выискивать нужное и настраивать свою ленту. Тут главное вводить запрос до тех пор, пока сайт не выдаст что‑то хотя бы примерно похожее на то, что вы ищете. Как только начнут попадаться вещи, которые вам нравятся, ставьте им лайк — так в рекомендациях будут всплывать релевантные товары.
Больше всего люблю заказывать на Wildberries товары для дома. У меня очень много аромапалочек, свечек, диффузоров, контейнеров. Это уже не остановить, я просто смирилась.
Часто заказываю одежду — тут все понятно.
Еще люблю аксессуары и бижутерию: колечки, цепочки, сережки.
Я даже для кота всякие штуки покупаю на Wildberries! Для животных на сайте много всего прикольного: игрушки, средства для ухода — все, чтобы питомцы тоже балдели.