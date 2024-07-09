Как классно одеваться на маркетплейсах? Советы и 18 находок от фэшн-блогеров

На то, чтобы сделать одну подборку, например, юбок или обвеса на сумку, у меня уходит два-три часа . И это только чтобы полистать «Алиэкспресс». Одни люди смотрят тиктоки, а я в любой свободный момент залипаю на маркетплейсе. Я люблю делиться находками, да и сама я по-прежнему многое там заказываю. Мне всегда это нравилось: зайти на рынок или в винтажку и найти бриллиант за копейки. Это у меня в крови. Так, например, в 2021 году я нашла отличное леопардовое пальто, которое хорошо сидит по фигуре, за 4000 р. У меня до сих пор спрашивают, где я его купила.