Скрасит поездку на работу в душном вагоне метро. Пять режимов, встроенная подставка под телефон и зарядка в комплекте.
Браслет яркого цвета с милыми кроличьими ушками — еще и с подсветкой. Для тех, кого радуют дурацкие мелочи.
Если хочется почувствовать себя изящной дамой в летах, этот лот — для вас.
Первая помощь, чтобы освежиться и не испортить макияж. В составе также глицерин, ниацинамид, токоферол и экстракт микроводорослей.
Портативный девайс, который заправляется дистиллированной или минеральной водой. Не займет много места в сумочке, а еще снабжен зеркалом и подсветкой.
Обычно термосы ассоциируются с осенними вечерами, но летом тоже пригодятся — чтобы пить прохладную водичку как из холодильника.
Температуру не снизит, зато повысит влажность воздуха — именно она влияет на теплообмен организма. Ставьте рядом с кондиционером, если тот пересушивает.
Подрезаем лайфхаки у спортсменов. Инструкция по применению максимально проста: намочить, выжать, встряхнуть, повязать на шею или на голову.
Аксессуар на приколе, если захотелось провокации. И заодно пережить жару.
В отличие от обычных массажеров сохраняет холод и приносит временное облегчение. А заодно вернет коже упругость и избавит от мешков под глазами.
Для любителей долгих прогулок и пикников. В термосумке температура еды и напитков сохранится на два-три часа.
Одеяло из нейлона с микрогелевым наполнителем позволит не вспотеть, не замерзнуть. Никаких бабушкиных простыней!
Хороший способ позаботиться о комфорте питомца. Материал жилета мягкий и дышащий, воротник удобный, а застежки безопасные.