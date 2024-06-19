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Красивые вещи

13предметов для тех, кто ненавидит жару

Сегодня в 17:00
Все, кто не переносит духоту и жару, общий сбор! Собрали 13 полезных гаджетов, бьюти-средств и товаров, чтобы пережить бешеные температуры как в городе, так и в поездке.
Ручной мини-вентилятор

Скрасит поездку на работу в душном вагоне метро. Пять режимов, встроенная подставка под телефон и зарядка в комплекте.

Цена
969 р.
Детский вентилятор

Браслет яркого цвета с милыми кроличьими ушками — еще и с подсветкой. Для тех, кого радуют дурацкие мелочи.

Цена
599 р.
Веер

Если хочется почувствовать себя изящной дамой в летах, этот лот — для вас.

Цена
381 р.
Увлажняющий спрей для лица

Первая помощь, чтобы освежиться и не испортить макияж. В составе также глицерин, ниацинамид, токоферол и экстракт микроводорослей.

Цена
880 р.
Паровой увлажнитель для лица

Портативный девайс, который заправляется дистиллированной или минеральной водой. Не займет много места в сумочке, а еще снабжен зеркалом и подсветкой.

Цена
554 р.
Термос

Обычно термосы ассоциируются с осенними вечерами, но летом тоже пригодятся — чтобы пить прохладную водичку как из холодильника.

Цена
1087 р.
Увлажнитель воздуха Royal Clima

Температуру не снизит, зато повысит влажность воздуха — именно она влияет на теплообмен организма. Ставьте рядом с кондиционером, если тот пересушивает.

Цена
3090 р.
Охлаждающее полотенце

Подрезаем лайфхаки у спортсменов. Инструкция по применению максимально проста: намочить, выжать, встряхнуть, повязать на шею или на голову.

Цена
626 р.
Кепка с вентилятором

Аксессуар на приколе, если захотелось провокации. И заодно пережить жару.

Цена
от 866 р.
Массажер с охлаждающим эффектом

В отличие от обычных массажеров сохраняет холод и приносит временное облегчение. А заодно вернет коже упругость и избавит от мешков под глазами.

Цена
824 р.
Термосумка

Для любителей долгих прогулок и пикников. В термосумке температура еды и напитков сохранится на два-три часа.

Цена
514 р.
Одеяло с охлаждающим эффектом

Одеяло из нейлона с микрогелевым наполнителем позволит не вспотеть, не замерзнуть. Никаких бабушкиных простыней!

Цена
6979 р.
Охлаждающий жилет для собак

Хороший способ позаботиться о комфорте питомца. Материал жилета мягкий и дышащий, воротник удобный, а застежки безопасные.

Цена
2700 р.
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