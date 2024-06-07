Обновить гардероб и не разориться: повторяем мужские и женские тренды с показов

Главный совет — выделить достаточно времени на выбор нужных вещей. Не отправляйтесь на шопинг и не садитесь за него онлайн, когда нет сил ни на что смотреть — в таком состоянии вы быстрее забьете на поиск и можете упустить альтернативы по приятной цене. Притом что на распродажах можно найти очень многое. Вещи, которые только-только набирают популярность, туда не попадают. Но вневременная база, в том числе подходящая для актуальных стилистических приемов, часто висит на скидках круглый год, особенно если коллекцию выпустили пару сезонов назад.