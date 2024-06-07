Обновить гардероб и не разориться: повторяем мужские и женские тренды с показов

Женские тренды
Прозрачность
К прозрачным элементам образа — а то и тотал-лукам — нас в этом году готовила добрая треть модных домов. Самый заметный тренд — транспарентные юбки. Чтобы не рисковать здоровьем и избежать дополнительного внимания, вместо одного белья вниз предлагаем надеть велосипедки или просто вторую юбку: вуалевый верхний слой поверх тонкой атласной модели смотрится так же эффектно, как оголенные ноги. С верхом по заветам дизайнеров можно не мудрить: в прохладные дни выбирайте джемперы «скучных» оттенков, а в теплые — свободные футболки и рубашки.
Кокеткор
На смену нарочито женственной балетной эстетике пришла следующая: кокеткор вычеркивает из танцев спортивность и оставляет только феминные элементы — юбки-пачки, атласные чешки и кружево. Другая отличительная черта тренда — оммаж викторианской эпохе, но в прочтении скорее кинематографическом, чем реалистичном, так что вспомнить стоит «Марию Антуанетту» Копполы. Еще один излюбленный референс в кокеткоре — набоковская «Лолита», из которой в стиль пришла манера носить «девочковые» вещи на взрослой женской фигуре.
Если розовый бунт кажется слишком наивным, обрамите его одеждой, контрастной по настроению. Идея с подиумов: на короткое платье-комбинацию можно накинуть объемный плащ, а вниз добавить гипертрофированно массивную обувь — лоферы, «рыбацкие» сандалии или «мартенсы». Собирается нетривиальный фестивальный комплект без бахромы и неона — лишь бы остались сами фестивали.
Как примерить все тренды и не уйти в минус на карте
Главный совет — выделить достаточно времени на выбор нужных вещей. Не отправляйтесь на шопинг и не садитесь за него онлайн, когда нет сил ни на что смотреть — в таком состоянии вы быстрее забьете на поиск и можете упустить альтернативы по приятной цене. Притом что на распродажах можно найти очень многое. Вещи, которые только-только набирают популярность, туда не попадают. Но вневременная база, в том числе подходящая для актуальных стилистических приемов, часто висит на скидках круглый год, особенно если коллекцию выпустили пару сезонов назад.
За особенно кричащими предметами гардероба смело отправляйтесь в масс-маркет — его гиганты быстро выпускают вещи по мотивам знаковых айтемов с подиума. Если оставить за скобками вопрос этики (где копия, а где — вдохновение), это возможность попробовать тренд и только потом решить, готовы ли инвестировать в похожую позицию другого качества и цены.
На чем еще можно сэкономить, так это на мелких аксессуарах — и мы не об украшениях, а о носках. Утилитарные расходники демократичных марок редко уступают по качеству небюджетным собратьям (если речь не идет о заведомо дорогих материалах вроде кашемира и шелка): переживают такое же количество стирок и так же долго протираются в сгибах и на пятках.
Еще один совет по спасению кошелька — присмотреться к новым условиям кешбэка ВТБ. Теперь он возвращается на карту рублями, которыми можно расплачиваться в любых магазинах. Кроме того, клиенты могут ежемесячно выбирать категории с повышенным кешбэком до 25%, а значит охота за трендами становится приятнее.
Офисные сирены
Попутно с моделями в деконструированном офискоре (будь то колготки поверх юбок или несколько пиджаков разом) по неделям моды ходят «офисные сирены». Тренд отсылает к девяностым и предлагает вспомнить о типичных характерах lady boss того времени. Миранда Пристли и ее помощницы выглядели именно так: юбка-карандаш, жакет, по размеру стремящийся к блузе, непременная шпилька и никакого «мужского плеча» — все вещи подчеркивают пропорции, а не ломают их.
Для ежедневной стилизации стоит выбрать одежду, в которой вам в первую очередь комфортно (представляем, как годы оверсайза привили привычку ходить широко). Пока стилисты в социальных сетях учат подпоясывать только объемные вещи, дизайнеры предлагают застегнуть ремешок на и без того облегающем трикотажном платье. В таком легко прожить день и трансформировать к вечеру либо в прогулочный вариант (достаточно жакета и обуви на плоской ходу), либо в еще более острый — туфли на шпильке сопроводите черными прозрачными колготками и «зализанной» укладкой.
Пастельный монохром
Цветной монохром удобен тем, что с ним не придется долго ломать голову: вещи одного или нескольких родственных оттенков акцентны сами по себе. Привычную черно-бело-серую гамму в этом году замещают нежные цвета, заставляющие думать о пирожных: от лимонно-желтого до карамельного. Их объединяет припудренность — хорошая новость для тех, кто только начал изучать собственную готовность носить яркое.
Но и для тех, кто не планирует, нескучных монохромных вариантов — масса. Фанаты бежевого в этом году предлагают не останавливаться на 2-3 оттенках и объединить 5-6. Это случай, когда можно забыть о правилах температуры и собрать вместе теплый песочный и кофейный, уходящий в лиловый. Освежающее дополнение к total beige — акцентная помада: на месте глубокого красного представьте любой насыщенный цвет.
Экстрамини
Купальники вместо топа и отказ от нижней части гардероба — подиумы так и зазывают внедрить пляж в город, пока в действительности до отпуска еще далеко. Под микро-юбки и шорты в жизни вне показов снова просятся велосипедки — предмет одежды, который несколько лет назад успели полюбить в сочетании с оверсайз-жакетами и поругать за излишнюю открытость. Напоминаем, что ее элементарно избежать, если искать велосипедки у спортивных, а не домашних марок, — шанс нарваться на нежелательную (и не ту, которая в тренде) прозрачность сразу снижается.
Мужские тренды
Workwear
«Униформа» никуда не девается, но возвращается снова к лаконичному крою в противовес торжествованию карго и прочего горпкора. Пул «профессий» расширяется: к комбинезонам и «квадратным» курткам присоединяется футуристичный монохром и костюмы, похожие на форму из школы.
Но раз успели завести «сигнальную» жилетку, не убирайте далеко — сделайте предмет единственным заметным в образе. Фон — вневременная мужская классика: белая рубашка, прямые джинсы и отполированные дерби.
Вязаные вещи
Вязаный трикотаж из женской моды проникает в мужскую семимильными шагами. Попутно с ироничными кардиганами из пряжи мы находим полупрозрачную вязку сеткой и кроше. Вязаные вещи выходят за пределы домашнего для них преппи и попадают в черно-белый офис и круизный гардероб. Долго искать актуальные предметы не придется: собирайте образ с шортами и растянутым джемпером швами наружу — последние подчеркнут, что вещь именно связана.
Удлиненные рукава
Когда времени в обрез, этот прием — спасение: набрасывайте сверх-оверсайз рубашку или куртку поверх примерно чего угодно, чтобы быть при этом в тренде. Главное не объем самой вещи, а длина рукавов. Удлиненные по изначальной задумке, саморучно дошитые, длинные в силу большого размера или торчащие из‑под более коротких — в отправном варианте рукава закрывают ладонь, а в экстремальных свисают почти до пола. Можно играть на контрасте и сочетать с «подстреленным» низом, а можно и брюки выбирать в пол. Подобную модель советуем искать на пижамной полке подруги.
Преппи
Стиль богатых университетов больше не сводится к лоферам и кардиганам и обрастает агендерными нюансами — речь о мужском жакете или цветных принтах. Но прежние кардиганы тоже не сдают позиций: чуть свежее во всех смыслах они смотрятся с сандалиями вместо закрытой обуви и шортами покороче вместо штанов.