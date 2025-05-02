Топ лучших солнцезащитных кремов для лица с SPF и советы эксперта, как выбрать свой

Да, но есть нюанс . Более долгую защиту обеспечивают химические SPF-фильтры новогоВ составе они будут указаны как Tinosorb S (bis-ethyl-hexyloxyphenol methoxyphenyl triazine), Tinosorb M (methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutyl-phenol), Uvinul T (оctyltriazone/ethylhexyl triazone), Uvinul A plus (diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate). поколения: они проникают в кожу глубже, чем физическиеОни создают физический барьер на коже за счет оксидов металлов — диоксида титана и оксида цинка. Физические фильтры безопасны, но выбеливают кожу, ощущаются на лице, легко стираются механически и требуют обновления каждые два часа., и создают барьер за счет химической реакции. «Улавливая фотон света, они используют его энергию и превращаются в новую субстанцию, — говорит Ксения Эллинская, кандидат медицинских наук и врач-косметолог. — Соответственно, ультрафиолет не влияет на кожу до тех пор, пока весь объем химического фотофильтра, входящего в состав препарата, не будет дезактивирован солнцем. Поэтому косметика с содержанием химических фотофильтров обычно имеет высокий SPF — до 90».