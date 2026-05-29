Идеальная косметичка

15 лучших брендов уходовой косметики прямо сейчас

Афиша Daily
Собрали самые обсуждаемые и популярные косметические бренды 2026 года. Рассказываем, чем они хороши и к каким баночкам стоит присмотреться внимательнее.

Впервые материал был опубликован 18 февраля 2025 года.

Anua

Корейский фаворит всех важных рейтингов еще прошлого года, который особенно полюбился линейкой с экстрактом хауттюйнии. Бренд выбирает безопасные веганские составы с максимальной эффективностью. Он акцентирует внимание на чувствительной кожей, поэтому большинство средств работают на увлажнение и восстановление кожного барьера. Особенно рекомендуем тоник из белой серии, мягкую сыворотку с азелаинкой или ПДРН и их рисовую линейку.

Что покупать

1/4

Балансирующий тоник на основе хауттюйнии, от 590 р.

2/4

Питательный тонер для лица, 2975 р.

3/4

Сыворотка с азелаиновой кислотой, 3928 р.

4/4

Увлажняющий капсульный мист с ПДРН, 2650 р.

Где покупать
Hollyshop, HeyBabes!
Ценовой диапазон
от 590 до 5000 р.

Round Lab

Еще один популярный кандидат из Кореи. Round Lab — это бренд для увлажнения и мягкой заботы о коже. Для этого используются ингредиенты, которые собирают на территории страны. Например, сок березы добывается в провинции Индже, полынь — с морского побережья острова Комундо, морская вода — с островов Докдо, а черная соя — из уезда Чонсон. Продукты достаточно базовые и простые, поэтому легко впишутся в любую рутину. В сети стал особенно популярен тоник с морской водой и SPF с березой, из недавних выпусков очень хвалят сыворотку с ниацинамидом от пигментации и линейку с камелией.

Что покупать

1/4

Укрепляющая сыворотка с экстрактом камелии и коллагеном, 2290 р.

2/4

Отшелушивающий тоник с морской водой, 1090 р.

3/4

Увлажняющий санскрин с березовым соком, 2390 р.

4/4

Сыворотка против пигментации с ниацинамидом, 1990 р.

Где покупать
Hollyshop, HeyBabes!
Ценовой диапазон
от 290 до 4950 р.

Openface

Локальный бренд, создающий косметику по международным стандартам качества GMP (Good Manufacturing Practice). Это хорошие базовые средства, которые всегда пригодятся в косметичке и порадуют своей эффективностью. В линейке есть банки для ухода за телом и лицом, направленные на восстановление, увлажнение и питание кожи, и начинать можно с какой угодно. В последнее время Openface активно радуют новинками — недавно запустили бальзамы для губ, несколько кремов для глаз с пептидами, новые сыворотки, ретинол и даже энзимку со спикулами. Также на сайте бренда можно пройти диагностику и заказать кастомизированную сыворотку.

Что покупать

1/4

Себорегулирующая сыворотка с ниацинамидом, 1790 р.

2/4

Энзимная пудра со спикулами, 1190 р.

3/4

Набор кремов для зоны вокруг глаз, 3312 р.

4/4

Сет бальзамов для губ, 1512 р.

Где покупать
Openface
Ценовой диапазон
от 990 до 2190 р.

Don’t Touch My Skin

Вокруг бренда Адэль Мифтаховой давно образовался культ верных поклонников. И абсолютно резонно: в линейке ее продуктов качественные и рабочие составы, которые подойдут и новичкам, и тем, кто уже перепробовал многое. Все банки очень красивые и экологичные, а их упаковка постоянно совершенствуется. Увлажняющий крем, витамин С, кислоты или ретинол — начинайте с чего угодно, не прогадаете. Недавно бренд еще запустил долгожданный SPF.

Что покупать

1/3

Легкий увлажняющий крем, 2790 р.

2/3

Сыворотка с витамином С, 3790 р.

3/3

Сыворотка с ретинолом, 3190 р.

Где покупать
Foam , «Золотое яблоко»
Ценовой диапазон
от 1990 до 4860 р.

Rhode

Хейли Бибер — «золотая антилопа» 2024 года. Все, к чему прикасается она (или ее маркетологи), за секунду превращается в тренд. Бренд Бибер Rhode тоже стал супервиральным благодаря стильным банкам и кампейнам и необычным для американского рынка текстурам. Косметическая линейка направлена на создание эффекта сияющей «стеклянной» кожи, поэтому в центр ухода стали увлажнение, многоступенчатость и проверенные активы типа ниацинамида, гиалуроновой кислоты и пептидов. В России достать сложно, но байеры не дремлют. Будьте осторожны: если у вас есть аллергия на орехи и их производные, некоторые средства могут вызвать реакцию.

Что покупать

1/3

Пептидный бальзам для губ, 2240 р.

2/3

Увлажняющий и освежающий спрей для сияния кожи, 3290 р.

3/3

Гелевая сыворотка с пептидами, 3470 р.

Где покупать
Beauty Storage
Ценовой диапазон
от 2240 до 15 920 р.

Mesomatrix

Космецевтический бренд из Петербурга сперва ориентировался на профессиональных косметологов. В последнее же время все чаще слышно про их линейку для домашнего ухода. В ассортименте — сыворотки, тоники, крема, гели для умывания и маски для любых типов кожи и ее состояний, и все это можно даже закупать в промышленных объемах. Особенно обратите внимание на лимфодренажные баночки, крем для глаз и линейку с витамином С.

Что покупать

1/4

Сыворотка для чувствительной кожи с тонизирующим эффектом, 1590 р.

2/4

Крем для век пептидный с противоотечным комплексом, 1268 р.

3/4

Набор Сияние, антиоксидантный базовый уход с витамином С, 5500 р.

4/4

Сыворотка моделирующая антивозрастная с лифтинг-эффектом, от 1890 р.

Где покупать
«Аюна», Ozon
Ценовой диапазон
340-4950 р.

Angiopharm

Лаборатория Angiopharm создает профессиональную космецевтику, в основе которой лежит собственная разработка компании — рекомбинантный ангиогенин (фактор роста капилляров). Ангиогенин — это такой белок-многостаночник, который поддерживает сосуды. Благодаря этому компоненту ткани быстрее заживают, отеки спадают, а воспаления утихают — что еще нужно для здоровой и сияющей кожи? Особенно в сочетании с пептидными комплексами и природными компонентами. У Angiopharm можно найти баночку для любых особенностей кожи, но для базового знакомства предлагаем попробовать гель для умывания с аминокислотами шелка, weekend-пилинг с модным компонентом ПДРН (полидезоксирибонуклеотиды) и лимфодренажную линейку.

Что покупать

1/3

Мягкий пилинг с ПДРН. 1870 р.

2/3

Гель для умывания с аминокислотами шелка, 3220 р.

3/3

Дренажная сыворотка, 3870 р.

Где покупать
Angiopharm
Ценовой диапазон
210-7778 р.

UIQ

Когда у бренда есть свое производство — прекрасно, а если еще и собственный исследовательский институт по изучению биома человека — высший пилотаж. UIQ относится именно к таким. Бренд разрабатывает уходовые средства на основе запатентованных постбиотических комплексов третьего поколения, то есть выделяют из бактерий самые полезные вещества, которые помогут коже быстрее прийти в себя и засиять. Помимо полезных бактерий в составе можно найти янтарную кислоту, ниацинамид и витамин С. Вашей рутине очень понравится кремовый мист с пробиотиками Biome Barrier, бальзам для губ из той же серии, сыворотка Biome Vita C и микротоковый крем для глаз RejuBiome EX Lifting.

Что покупать

1/4

Лифтинг-крем для век с EMS и LED против морщин и нависшего века, 4990 р.

2/4

Кремовый мист с комплексом постбиотиков, 2290 р.

3/4

Осветляющая сыворотка с витамином С, 2890 р.

4/4

Тающий увлажняющий бальзам для губ, 1490 р.

Где покупать
CreamShop, Hollyshop
Ценовой диапазон
до 5000 р.

«Гельтек»

Если вы цените в брендах открытость и простые рабочие формулы, то «Гельтек» — идеальное сочетание двух факторов. Это безопасные, экологичные продукты с проверенной эффективностью, которые подойдут любому возрасту и полу. У бренда довольно широкий ассортимент для лица, тела, волос, также есть отдельные линейки для подростков, мужчин и четверолапых друзей. Рекомендуем попробовать их ретинол, кислотный гель для душа и крем с церамидами, а дальше выбирать по предпочтениям. Также обратите внимание на их более молодежный суб-бренд The U: он бюджетнее основной линейки, но с не менее приятными составами.

Что покупать

1/3

Гель для душа с кислотами, 1644 р.

2/3

Увлажняющий крем с церамидами, 1927 р.

3/3

Крем-сыворотка с ретинолом, 2701 р.

Где покупать
«Гельтек», Ozon, «Золотое яблоко»
Ценовой диапазон
до 5000 р.

Allies of Skin

Американо-корейский бренд, пугающий своими ценами и ароматами, но покоряющий сердца за эффективность. Секрет фирмы заключается в больших концентрациях активов, стабильных формулах и технологии инкапсулированной доставки ингредиентов. Ваша кожа получает максимум полезного, ничего не теряя по пути от банки. Начать изучение Allies of skin можно с геля для умывания, который объединяет двухэтапных уход в одном флаконе, а также с сыворотки с трипептидами меди или ресвератролом. Для тех, кто не готов тратиться, у бренда есть дочерняя компания PSA с не менее эффективными продуктами и чуть более щадящими ценами.

Что покупать

1/2

Разглаживающая сыворотка с трипептидами меди, 25 600 р.

2/2

Молекулярное очищающее средство, 5600 р.

Где покупать
Hollyshop, «Золотое яблоко»
Ценовой диапазон
3200-24 900 р.

Celimax

Философия этого корейского бренда заключается в том, что домашние уходовые средства не должны творить чудеса, а просто выполнять свои функции. Следуя этой линии партии, Celimax разрабатывают хорошие трендовые продукты с эффективными формулами, которые станут достойной опорой в рутине. Среди бестселлеров бренда — молочковый тонер для восстановления барьера, увлажняющая сыворотка с нони и новомодные спикулы в сочетании с ретинолом.

Что покупать

1/3

Восстанавливающая сыворотка с экстрактом нони, от 1814 р.

2/3

Барьерный кремовый тонер, 1960 р.

3/3

Подтягивающая сыворотка с ретинолом и микроиглами, 1638 р.

Где покупать
«Золотое яблоко», Hollyshop
Ценовой диапазон
312-2681 р.

Dr Althea

Этот прежде недооцененный бренд их Кореи в последнее время разрывает соцсети своими культовым кремом 345 и его братом 147. Резкая популярность Dr Althea объясняется просто (помимо мощного маркетинга): бренд выбирает веганские составы, которые эффективно работают, при этом не уничтожают кожный барьер. Кроме и без того прославленных лотов, обратите внимание на их SPF-ки, мисты и витамин С.

Что покупать

1/5

Укрепляющая бустер-сыворотка с 63% облепихи, 2840 р.

2/5

Легкий успокаивающий крем, 2213 р.

3/5

Увлажняющий мист с морской водой и ПДРН, 2700 р.

4/5

Увлажняющий солнцезащитный крем, 1850 р.

5/5

Успокаивающий барьерный крем с церамидами, 2213 р.

Где покупать
Hollyshop
Ценовой диапазон
от 540 до 5000 р.

VT Cosmetics

Пионеры массового тренда на спикулы и ПДРН, которые не сдаются и стабильно выдают крутые новинки. Их девиз — брать лучшие натуральные ингредиенты и совмещать их с передовыми технологиями. А как известно, в плане косметических технологий корейцы опередили всех. У VT есть продукты на любого пользователя, от новичков до уже зрелых бьюти-гуру, следящих за последними тенденциями. Приобщиться можно с малых доз спикул, линейки с PDRN или необычных пенящихся сывороток.

Что покупать

1/3

Бустер-сыворотка с микроиглами, 3190 р.

2/3

Пузырьковая сыворотка с ПДРН, 2150 р.

3/3

Укрепляющая бустер-эссенция с ПДРН, 3400 р.

Где покупать
Hollyshop
Ценовой диапазон
от 200 до 7320 р.

Dieux

Американский бренд, созданный женщинами химиками. Заработал себе солидную репутацию за четкий научный подход к продуктам и грамотную коммуникацию с аудиторией. В соцсетях Dieux постоянно разбирает свои продукты и понятно рассказывает про составы, а самое главное — объясняет, из чего складывается цена. Чудес не обещают, подчеркивая важность скинкер-дисциплины. Найти можно в Sephora или в сервисах типа USMall. Подойдет всем, особенно тем, кто хочет понимать, что они наносят на лицо. Знакомство можно начать с чего угодно — от многоразовых гидрогелевых патчей до увлажняющих кремов.

Что покупать

1/2

Многоразовые гидрогелевые патчи, 2720 р.

2/2

Гель-крем с пептидами для упругости кожи, 5170 р.

Где покупать
USMall
Ценовой диапазон
от 2370 до 9700 р.

Theramid

Серьезный кандидат из Испании от Niche Beauty Lab — для тех, кому мало базовых активов и хочется перейти на что‑то посерьезнее. Все составы собраны максимально по науке после тщательных исследований в собственной лаборатории. Theramid выбирают растительные ингредиенты, а все их продукты по вегану. Проценты активов в их баночках довольно высокие, так что пробовать только, если вы уже научены опытом. Смелым рекомендуем азелаинку, пептиды, ретиналь и витамин С. Также обратите на соседние бренды от Niche Beauty Lab — Transparent Lab и Acnemy.

Что покупать

1/4

Сыворотка с ретинолом, 10 285 р.

2/4

Сыворотка с азелаиновой кислотой, 10 050 р.

3/4

Сыворотка с комплексом пептидов, 10 050 р.

4/4

Сыворотка-антиоксидант, 10 050 р.

Где покупать
Patch and Go
Ценовой диапазон
от 4990 до 9700 р.

Medicube

Их микротоковый девайс AGE-R сильно полюбился западным инфлюэнсерам и простым покупателям за эффективность и возможность посвятить себе время с утра. Следом за красивым гаджетом, Medicube стали радовать интересными новинками. Не все из них удачные, но некоторые станут хорошим дополнением к уходу — например, кислотная линейка Zero Pore, сыворотки с экзосомами, а также капсульные кремы с разными активами.

Что покупать

1/3

Деликатная ампула с микроиглами для сужения пор, 2690 р.

2/3

Себорегулирующий крем для сужения пор, 2150 р.

3/3

Капсульный осветляющий крем с витамином С, 2950 р.

Где покупать
HollyShop, Золотое яблоко
Ценовой диапазон
от 290 до 30950 р.
Расскажите друзьям