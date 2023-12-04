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Новый год-2024

24бьюти-подарка: от демократичных до роскошных

Софья Серганова
Сегодня в 18:00
«Афиша Daily» мягко напоминает, что нет лучшего времени для покупки подарков, чем сейчас, — пока всю красоту еще не расхватали, а цены не взлетели. В этом гиде собрали декоративную и уходовую косметику, ароматы и бьюти-гаджеты: от бюджетных для малознакомых коллег до дорогих для самых близких.
Молочко для ванны Laboratorium

Попадая в воду, молочко придает ей душистость, какая и не снилась бомбочкам или солям.

Цена
408 р.
Крем Organic Kitchen

Крем на все случаи жизни: увлажнить тело, защитить лицо от мороза или добиться эффекта «глазированной кожи», как у Хейли Бибер.

Цена
550 р.
Сверкающее покрытие для губ Rad

Маст-хэв, чтобы зайти в юбилейный год «Сумеречной саги» с оммажем вампирской коже. Главное — не подцепить потустороннего сталкера.

Цена
552 р.
Мыло Patissoncha

Вопреки почти неоновому оттенку, пахнет это мыло очень природно — смородиновым чаем.

Цена
650 р.
Маска-типсы для кутикулы Christina Fitzerald

Идеальная маска, чтобы отдохнуть от смартфона: она закрывает подушечки пальцев.

Цена
790 р.
Массажер для кожи головы Nuself

Аксессуар пригодится хоть дома, хоть в офисе, хоть в самолете, — полноценного сна не заменит, но точно приободрит.

Цена
800 р.
Микрофибра для очков P.Y.E

Поддерживать очки чистыми — такая же часть бьюти-рутины, как выбрать подходящий под них макияж.

Цена
800 р.
Зубная паста Marvis

Коллекция паст с неочевидными вкусами Secret Garden посвящена садовому буйству. Кissing Rose — чистой воды розовый лукум с содовой.

Цена
890 р.
Маска Cha U Kao Mushroom Glow

Вцепиться в эту маску хочется из‑за названия и упаковки, но и состав не подкачал: фолиевая кислота, сквален и растительные масла.

Цена
990 р.
Твердые духи Flame Moscow

В эстетской коробочке собраны те же запахи, что и в привычных спреях, но бонусом их можно нанести как блестяшку на скулы.

Цена
1150 р.
Гель-шампунь Somelove

Шампунь с колой — формально детский, но почему бы не порадовать внутреннего ребенка запахом середины девяностых

Цена
1490 р.
Сыворотка Oskia

Семь одноразовых капсул с сывороткой на случай неожиданных ночевок и затяжных праздников — хватит на неделю, если наутро не придется раздавать гостям.

Цена
1490 р.
Палетка теней Beauty Bomb

Дуохромы не выдадут недостаток навыков макияжа, даже если он сделан пальцем. В палетке — целая россыпь оттенков: попроще и причудливых.

Цена
1559 р.
Мультистик «Самосвет»

Природный румянец в это время года можно уже не ждать, так что подарите подруге искусственный. Заодно это средство можно наносить на губы и веки.

Цена
1600 р.
Жидкие патчи Smorodina

Жидкие патчи универсальнее обычных: сыворотку, которой смачивают ткань, можно использовать и как обычную.

Цена
1690 р.
Текстурирующий спрей R+Co Bleu

Компактного флакона хватит надолго не потому, что им жалко пользоваться, а потому, что пара пшиков делает из укладки объемный бум.

Цена
1870 р.
Гуаша Face Yoga

Прохладный массаж снимает отеки и прочищает голову, когда она в огне. Подарок, который особенно пригодится в конце года.

Цена
2300 р.
Масло для душа Bioderma

Более мягкого очищения для тех, кто так и не завел увлажнитель воздуха, пока не придумали.

Цена
2714 р.
Палетка Dear Dahlia

В этой палетке все цветет и переливается — будет проще дожить до времен, когда и в жизни начнет.

Цена
2906 р.
Набор кистей BH Cosmetics

Китайский бренд выпускает нарядные и нежные на ощупь кисти — тот случай, когда не стоить бояться синтетики.

Цена
3366 р.
Духи Holynose

О марке подзабыли, а зря: «Ритм», вопреки названию, пахнет побегом от суеты в черносмородиновые кусты и подсохшие мятные угодья.

Цена
4000 р.
Крем до и после бритья Santa Maria Novella

Отличный питательный крем, который помогает не поцарапать кожу и зайти в новый год без спиртовых лосьонов.

Цена
4500 р.
Наволочка Beauty Sleep

Шелковую наволочку оценят любители спать лицом вниз: она не натирает кожу и позволяет проснуться без вмятин.

Цена
4700 р.
Резинка для волос Panfil

Такую резинку не отличить от браслета, но и на волосах носить ее будет трендом: балеткор с нами надолго.

Цена
4700 р.
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