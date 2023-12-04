«Афиша Daily» мягко напоминает, что нет лучшего времени для покупки подарков, чем сейчас, — пока всю красоту еще не расхватали, а цены не взлетели. В этом гиде собрали декоративную и уходовую косметику, ароматы и бьюти-гаджеты: от бюджетных для малознакомых коллег до дорогих для самых близких.