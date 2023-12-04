Попадая в воду, молочко придает ей душистость, какая и не снилась бомбочкам или солям.
Крем на все случаи жизни: увлажнить тело, защитить лицо от мороза или добиться эффекта «глазированной кожи», как у Хейли Бибер.
Маст-хэв, чтобы зайти в юбилейный год «Сумеречной саги» с оммажем вампирской коже. Главное — не подцепить потустороннего сталкера.
Вопреки почти неоновому оттенку, пахнет это мыло очень природно — смородиновым чаем.
Идеальная маска, чтобы отдохнуть от смартфона: она закрывает подушечки пальцев.
Аксессуар пригодится хоть дома, хоть в офисе, хоть в самолете, — полноценного сна не заменит, но точно приободрит.
Поддерживать очки чистыми — такая же часть бьюти-рутины, как выбрать подходящий под них макияж.
Коллекция паст с неочевидными вкусами Secret Garden посвящена садовому буйству. Кissing Rose — чистой воды розовый лукум с содовой.
Вцепиться в эту маску хочется из‑за названия и упаковки, но и состав не подкачал: фолиевая кислота, сквален и растительные масла.
В эстетской коробочке собраны те же запахи, что и в привычных спреях, но бонусом их можно нанести как блестяшку на скулы.
Шампунь с колой — формально детский, но почему бы не порадовать внутреннего ребенка запахом середины девяностых
Семь одноразовых капсул с сывороткой на случай неожиданных ночевок и затяжных праздников — хватит на неделю, если наутро не придется раздавать гостям.
Дуохромы не выдадут недостаток навыков макияжа, даже если он сделан пальцем. В палетке — целая россыпь оттенков: попроще и причудливых.
Природный румянец в это время года можно уже не ждать, так что подарите подруге искусственный. Заодно это средство можно наносить на губы и веки.
Жидкие патчи универсальнее обычных: сыворотку, которой смачивают ткань, можно использовать и как обычную.
Компактного флакона хватит надолго не потому, что им жалко пользоваться, а потому, что пара пшиков делает из укладки объемный бум.
Прохладный массаж снимает отеки и прочищает голову, когда она в огне. Подарок, который особенно пригодится в конце года.
Более мягкого очищения для тех, кто так и не завел увлажнитель воздуха, пока не придумали.
В этой палетке все цветет и переливается — будет проще дожить до времен, когда и в жизни начнет.
Китайский бренд выпускает нарядные и нежные на ощупь кисти — тот случай, когда не стоить бояться синтетики.
О марке подзабыли, а зря: «Ритм», вопреки названию, пахнет побегом от суеты в черносмородиновые кусты и подсохшие мятные угодья.
Отличный питательный крем, который помогает не поцарапать кожу и зайти в новый год без спиртовых лосьонов.
Шелковую наволочку оценят любители спать лицом вниз: она не натирает кожу и позволяет проснуться без вмятин.
Такую резинку не отличить от браслета, но и на волосах носить ее будет трендом: балеткор с нами надолго.