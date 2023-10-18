Сохранить от ломкости и удержать укладку: инструкция по спасению волос в холода

Как сберечь укладку?
Из‑за пота корни волос становятся жирными и теряют объем — это и портит укладку. В холодное время года главным триггером пота является контраст температур: низкая на улице сменяется духотой транспорта или чрезмерным режимом нагрева у офисного кондиционера. Добавим к этому трение от головных уборов — и волосы рискуют потерять укладку еще до окончания путешествия на работу.
Чтобы минимизировать риски и сохранить объем, следует уделить должное внимание очищению волос. Регулярно пользуйтесь скрабами или пилингами для кожи головы, и тогда корни дольше останутся чистыми. Логика та же, что с лицом: эксфолиантыКосметические средства, удаляющие отмершие клетки. удаляют с поверхности ороговевшие частички и нормализуют выделение себумаКожное сало.. Злоупотреблять этим видом средств не стоит — начните с пары раз в неделю и подключайте отшелушивание чаще, только если оно не провоцирует чувствительности кожи.
Один с мягкими ПАВамиПоверхностно-активные вещества, очищающие кожу и волосы. или вовсе бессульфатный — им можно пользоваться хоть каждый день. А другой как раз с сульфатами или мицеллярный — он потребуется для очищения волос, что называется, до скрипа. При одном-двух применениях в неделю он не сделает ничего страшного с кожей и волосами, зато поможет тщательно смыть остатки стайлинга, с которым более мягкое средство может не справиться.
Еще одно решение (оно для смелых): reverse hair washing. Оно в первую очередь подходит обладателям жирной кожи головы и тонких волос. Идея в том, чтобы сначала подержать на волосах бальзам или кондиционер и только потом воспользоваться шампунем. Тогда кондиционер сработает как гидрофильное очищение — захватит масляные частички, которые потом удалятся с шампунем. Так мытье получится более тщательным, а бальзам не утяжелит волосы: можно наносить на кончики плотные восстанавливающие кремы и не бояться, что корни потом быстро упадут.
Как часто мыть голову?
Дерматологи считают, что это можно делать хоть каждый день. Дело в том, что поры на коже головы забиваются так же, как на лице, и смесь из естественного липидного слоя и частичек укладочных средств может привести к целому спектру проблем: воспалениям, зуду, перхоти. Если в холода вы используете больше стайлинга, то и смывать его стоит чаще. А между мытьем и сухим шампунем выбирайте стандартное очищение.
Зуд от сухого шампуня — это нормально?
Нет. Средство, которое вам подходит, раздражения вызывать не должно. Однако может быть и так, что вы просто увлеклись сухим очищением: зуд иногда появляется и в случае, если кожа пересушена. Сухие шампуни не заменяют очищение с водой, поэтому не должны становиться способом изо дня в день поддерживать визуальную чистоту волос.
Но если вы все-таки используете их довольно часто, потому что объем не держится без нескольких пшиков, а мыть волосы времени нет, — отдавайте предпочтение опциям без отдушек, так как средства с ароматизаторами чаще провоцируют аллергию. А еще стоит обратить внимание на сухие шампуни в нестандартных форматах, например пасты или жидкого спрея. С ними легче контролировать распределение средства по коже головы: скажем, спрей надо сначала нанести на руки, а потом пожамкать ими волосы.
А если все равно зудит?
В случае зуда из‑за сухости можно наносить на кожу головы увлажняющую косметику, которую вы используете на лице и теле — как легкие сыворотки или алоэ-гель, так и эмоленты поплотнее. Делать это, естественно, лучше на ночь. Но нужно понимать, что любой длительный дискомфорт — это повод обратиться к трихологу.
Почему появляется ломкость и что с ней делать?
Основная часть волоса покрыта защитным слоем — кутикулой. Именно она в первую очередь реагирует на любые внешние воздействия, и если она нарушена, волос может начать сечься и стать более ломким. В холодный сезон кутикула особенно уязвима, и сохранить структуру прядей становится сложно из‑за сухости воздуха, скручивания волос под головными уборами и применения горячей укладки.
Поддержать кутикулу помогают «запечатывающие» и восстанавливающие средства. В их основе могут быть как базовые силиконы, так и компоненты, родственные структуре волоса, такие как пептиды или кератин. Они же добавляют прядям плотности — поэтому, если хотите не только оздоровления, но и добавления объема по всей длине, ищите на кондиционерах и несмываемом уходе пометки вроде thickening или adding body.
Как реагировать на сезонное выпадение?
Ежедневно мы теряем от пятидесяти до ста волос — этот небольшой пучок образуется при мытье и расчесывании. Поэтому насторожиться стоит только тогда, когда счет пойдет на целые пряди. Другой тревожный знак — появление сопряженных с выпадением волос проблем: тусклости и ломкости шевелюры или шелушений на коже головы. Заниматься самодиагностикой мы не советуем, но любой сбой организма — это повод прислушаться к себе и обратить внимание на количество сна и стресса, а также на сбалансированность рациона.
Можно ли гулять с мокрой головой?
Вопреки расхожему мифу — да, но с оговорками: насморка вы не получите, но если вы беспокоитесь о здоровье волос, то выходить на улицу с мокрой головой не стоит. Влага в прядях создает дополнительное давление, отчего волосы становятся более уязвимыми. Скрученные в пучок или убранные под плотную шапку, влажные волосы поломаются скорее, чем высушенные. Дополнительный риск-фактор — сама температура: холод заставляет волосяные чешуйки «раскрываться», что приводит к секущимся кончикам.
Шапки и другие головные уборы как раз и защищают голову и волосы от мороза, хотя и могут нарушать укладку. Главное, подобрать такой убор, который не будет натирать голову, и не забывать стирать его раз в пару-тройку недель.