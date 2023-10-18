Сохранить от ломкости и удержать укладку: инструкция по спасению волос в холода

Но если вы все-таки используете их довольно часто, потому что объем не держится без нескольких пшиков, а мыть волосы времени нет, — отдавайте предпочтение опциям без отдушек, так как средства с ароматизаторами чаще провоцируют аллергию. А еще стоит обратить внимание на сухие шампуни в нестандартных форматах, например пасты или жидкого спрея. С ними легче контролировать распределение средства по коже головы: скажем, спрей надо сначала нанести на руки, а потом пожамкать ими волосы.