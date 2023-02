Мир Мадонны и мы в нем: 40 лет рядом с иконой поп-музыки, красоты и моды

Кстати, тогдашний альбом «Ray of Light» здорово отличался по звучанию от предыдущих и, несмотря на опасения продюсеров, стал не менее успешным — и наполнил дискографию певицы новыми глубокими смыслами. В клипе на хит 1998 года «Ray of Light» она появилась в джинсовом образе с поясом из пайеток и c мягкими пляжными волнами (на дворе все еще 1990-е). Выпуск сингла совпал с ее обращением в каббалу после рождения дочери Лурдес в 1996 году, а песня является одной из ее самых успешных на сегодняшний день.