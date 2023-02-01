Мир Мадонны и мы в нем: 40 лет рядом с иконой поп-музыки, красоты и моды

Доказывая, что возраст — это не что иное, как цифра, Мадонна в последнее десятилетие не уклонялась от смелой моды. Сегодня, в отличие от 1980-х, Мэдж смело носит статус иконы во всех смыслах — все-таки она его заслужила. Так, на бал Met Gala в 2016-м она пришла в черном кружевном костюме в готическом стиле, не изменяя своей тяге к эпатажу. Над головокружительным образом она вновь работала с Риккардо Тиши из Givenchy. Мадонна сказала, что ее наряд был «политическим заявлением». В соцсетях она объяснила выбор «обнаженного» костюма, который не был таким скандальным, как кажется: «Мы боролись и продолжаем бороться за гражданские права и права геев во всем мире. Когда дело доходит до прав женщин, мы все еще живем в Средних веках. Мое платье на Met Ball было политическим, а также модным заявлением. Тот факт, что люди на самом деле до сих пор уверены, что женщине нельзя выражать свою сексуальность после определенного возраста, является доказательством того, что мы все еще живем в обществе возрастных и сексистских ограничений. Я никогда не мыслила ограниченно и не собираюсь начинать».