Мир Мадонны и мы в нем: 40 лет рядом с иконой поп-музыки, красоты и моды

«То, что носит Мадонна, — это эволюция сегодняшних трендов», — как‑то сказала стилистка Мадонны Арианна Филлипс. Певица и правда зарекомендовала себя как пионер не только в музыкальной индустрии, но и за ее пределами благодаря громким выступлениям, бросающим вызов, нонконформистской моде и бескомпромиссному творчеству. Все это вдохновляло ее поклонников по всему миру быть верными себе, а именно — не следовать тенденциям, а создавать их.
Из рокерши-брюнетки с короткими взъерошенными волосами она превращалась в голливудскую блондинку с каноничными стрелками и красными губами, снова стриглась и снова красилась — но при этом всегда оставалась Мадонной. Бесстрашные эксперименты касались не только внешности. От альбома к альбому она полностью перекраивала свое творчество и стиль (отсюда прозвище Хамелеон Поп-Культуры).
В 2023 году певица решила исполнить свои самые крупные хиты за четыре десятилетия карьеры, подведя ее своеобразный итог в рамках концертного тура «The Celebration», чтобы, вполне возможно, полностью себя после этого перепридумать. Начало турне запланировано на 15 июля 2023 года в Ванкувере, а конец — на 1 декабря в Амстердаме. «Я готова исполнять сколько угодно песен, лишь бы фанаты получили шоу, которое они так долго ждали», — комментирует Мадонна, а мы гадаем, в кого на этот раз перевоплотится певица, которая давно закрепила за собой статус иконы моды.
От момента создания образа в 1980-х до ее отношений с Жан-Полем Готье и Риккардо Тиши — отправляемся в путешествие по главным вехам в жизни и творчестве Madame X.
Как все начиналось
«Мне было трудно с самого первого дня», — так говорит о начале своего пути самая коммерчески успешная исполнительница. Тогда она была воплощением гранжа — с яркими смоки, рокерским начесом и отросшими корнями. Из модных атрибутов — большие банты в волосах, обилие украшений и яркие легинсы в духе времени. У нее было только 35 долларов в кармане и мечта. На личного визажиста и стилиста, понятное дело, денег не было, так что для ее первых клипов и туров певицу красила давняя подруга Деби Мазар, которая до сих пор входит в самый близкий круг Мадонны. Для клипа «Everybody» Деби под девизом «Дешево и сердито» накупила косметики Maybelline, а локоны пыталась укротить с помощью своей же плойки и недорогого лака — для непослушных волос певицы его требовались литры. Но именно такой юношеский и небрежный образ вошел в историю и плотно ассоциируется с началом 1980-х годов до сих пор.
Невеста-панк
Год спустя мы стали свидетелями ее первого культового выхода на MTV VMA в 1984 году — чтобы исполнить «Like a Virgin», она оделась как невеста. В тот вечер она была в кружевном корсете с полупрозрачной юбкой, перчатках, белых туфлях на высоком каблуке и фате. Аксессуары — кресты на шее и знаменитый ремень с надписью «Boy toy». Отбросив все стандарты того времени, она со своим нарядом ниспровергала классическую чистоту белого свадебного платья.
Само выступление закрепило за ней репутацию легенды поп-музыки. Помимо культового наряда и смелой хореографии в кадре (случайно) появилось ее нижнее белье. Некоторые члены ее команды посчитали, что карьера певицы завершена, не успев начаться, но эта оплошность сыграла на руку Мадонне. Зрителям понравилось: песня продолжала оставаться на вершине чарта Billboard Hot 100 в течение шести недель. А то самое свадебное платье было выставлено в Hard Rock Cafe на Таймс-сквер в 2011 году в качестве экспоната и с тех пор стало одним из самых популярных костюмов на Хеллоуин.
Склонность Мадонны к большим бантам, кружевным перчаткам, красной помаде и химзавивке отразилась на большом экране в 1985 году, когда она снялась в фильме «Отчаянно ищу Сьюзан» вместе с Розанной Аркетт. В том же году на церемонии вручения наград American Music Awards впервые были замечены истоки творческого союза с Жан-Полем Готье, который продлится десятилетия. Мадонна появилась со смоки-айс и прямым хвостом в легендарном корсете Готье с конусообразным бюстгальтером, дополненным фирменными высокими перчатками. Подчеркивая свое происхождение, религиозный путь и, в конце концов, имя, данное при рождении, она носила как христианские, так и иудейские символы (кресты и звезду Давида), в очередной раз бросая вызов обществу.
Новый цвет волос — новые амбиции
Тур Мадонны «Blonde Ambition» в 1990 году снова стал легендарным благодаря образу — первый вечер она встретила в костюме в тонкую полоску, а затем показала культовый купальник с коническим бюстгальтером, вновь созданный Жан-Полем Готье. Острота конусов на груди и нежно-розовые тона боди перекликались с любовью Мадонны к андрогинности и провокационности. Если выбрать один предмет одежды, который выражает ее стиль, то это он. В 2001 году в интервью The New York Times Готье рассказал: «Она знала, чего хотела: костюм в тонкую полоску и женственный корсет. Мадонне нравится моя одежда, потому что она сочетает в себе мужское и женское». Наряды для этого тура продолжили творческое сотрудничество Готье и Мадонны и положили начало тренду «нижнее белье вместо одежды». В качестве доказательства влияния корсета на мир моды можно отметить, что он был продан на аукционе Christie’s в 2012 году за 48 000 фунтов стерлингов.
Come On, Vogue
В музыкальном клипе 1990 года «Vogue» певица была в прозрачном кружевном топе, переливающихся браслетах-манжетах и вновь с короткой химзавивкой. Художница по костюмам Марлен Стюарт придумала платье в стиле Марии-Антуанетты для выступления на церемонии вручения наград MTV Awards в 1990 году. Так Мадонна появилась в эффектном наряде в духе XVIII века с высоким париком и перьями. Мадонна помогла дизайнеру концептуализировать идею, связав образ со смыслом строк: «Исторически мы знаем, что французы были самыми большими позерами, и в этом состоит идея „Vogue“. Это был идеальный переход. Все, что они сделали в свое время при французском дворе, — это „приняли позу“В оригинале — „Strike a pose“; с этой фразы начинается песня., верно?»
Новая Мэрилин
Уже спустя год королевская эстетика ее не волновала — Мадонна появилась на афтепати «Оскара» 1991 года под руку с Майклом Джексоном, со светлыми кудрями, вдохновленными Мэрилин Монро, красными губами, темными бровями и бриллиантами Harry Winston за 20 миллионов долларов на шее. Ранее в том же году она носила такое же платье и меховую накидку, повторяя образ иконы 1950-х, на обложке Vanity Fair.
Клип на один из главных хитов «Material Girl» повторял сцену фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Для него Мадонне пришлось перевоплотиться в саму Мэрилин, которую в те времена нещадно косплеили. К новому образу приложил руку сам Франсуа НарсЛегендарный визажист, фотограф, создатель косметической марки NARS. — с его подачи брови певицы стали аккуратными и куда более тонкими. От цветастого макияжа тоже пришлось избавиться, взамен него — классические стрелки и идеальные красные губы.
Так Мадонна стала воплощением гламура старого Голливуда. Серебряное платье, которое она сочетала с накидкой и блестящим клатчем, было создано любимцем Монро Бобом Маки. Именно Маки нарисовал оригинальные эскизы платья от Жана Луи 1962 года, в котором Монро пела «Happy Birthday» президенту Джону Кеннеди и которое Ким Кардашьян в 2022-м надела на Met Gala. Только вот, в отличие от Ким, Мадонна не пыталась влезть в чужую реликвию — она создала свою, и за это отношение к истории моды мы особенно ее уважаем.
Эра гейши
Невероятно, но перекраситься в черный цвет, откатав накануне тур «Blond Ambition», Мадонну заставила йога. Увлечение восточными практиками повлияло и на творчество, которое певица, как всегда, не стала отделять от жизни. В клипе «Frozen» и на вручении 41-й премии «Грэмми» она появилась в образе гейши. Влюбленная в книгу Артура Голдена 1997 года «Мемуары гейши», Мадонна исполнила «Nothing Really Matters» в кимоно на 41-й церемонии вручения премии «Грэмми» в 2000-м. Для этого она снова объединилась с Жан-Полем Готье — традиционное кроваво-красное кимоно, уходящее корнями в японскую культуру, она мастерски сочетала с темными прямыми волосами, красными тенями для век и красными ботинками. Образ был для Голливуда в новинку. Удлиненное графичное каре стало делом рук стилиста, а теперь уже креативного директора Kérastase и любимого парикмахера звезд — Луиджи Мурену. Именно он позднее и перекрасил Мадонну в ее фирменный пшеничный блонд.
Больше духовности
Кстати, тогдашний альбом «Ray of Light» здорово отличался по звучанию от предыдущих и, несмотря на опасения продюсеров, стал не менее успешным — и наполнил дискографию певицы новыми глубокими смыслами. В клипе на хит 1998 года «Ray of Light» она появилась в джинсовом образе с поясом из пайеток и c мягкими пляжными волнами (на дворе все еще 1990-е). Выпуск сингла совпал с ее обращением в каббалу после рождения дочери Лурдес в 1996 году, а песня является одной из ее самых успешных на сегодняшний день.
Идти против течения — ее любимый трюк. Как, например, в клипе «What It Feels Like for a Girl», снятом режиссером Гаем Ричи в стиле блокбастера и не прошедшем в ротацию MTV из‑за слишком жестоких сцен, где Мадонна громит Лос-Анджелес, как героиня игры GTA, а в конце метафорично приносит себя в жертву, показывая, что быть девочкой — не унизительно. Как доказательство этому, прическа и татуировки певицы тут же ушли в народ. К слову, тема girl power проходит по ее жизни и творчеству красной нитью — например, в 2000-м Мадонна отдала дань уважения своей коллеге по сцене, поп-звезде Кайли Миноуг, на церемонии вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards. Она надела майку, на которой было написано имя австралийской певицы, напомнив о важности поддержки других женщин, даже если они ваши соперницы.
Диско-королева
Десятый культовый альбом «Confessions on a Dance Floor» стал танцевальным, и Мадонне пришлось соответствовать его стилистике внешне. Колготки в сетку и спортивные боди не могли обойтись без фирменных локонов в стиле Фарры Фосетт из 1980-х годов, которым она дала новую жизнь. С 2003 года визажистом Мэдж стала Джина Брук — вдохновение для образов она часто искала в полотнах Ван Гога, Пикассо и Ренуара. «Мне нравится быть произведением искусства. Искусство — это я», — нескромно признавалась Мадонна, хотя так и было на самом деле. Даже тон красной помады Джина скопировала с картин Фриды Кало, одной из любимых художниц певицы.
И если в творчестве Пикассо можно найти голубой и розовый периоды, то время нулевых для Мадонны прошло в сиреневых оттенках. На многих выступлениях она поддерживала эстетику своего знаменитого клипа «Hung Up» и надевала боди цвета фуксии. На лице же был яркий румянец и тени в фиолетово-розовых тонах.
Готическая икона
Эпическим появлением на Super Bowl Halftime Show в 2012 году певица доказала, что по-прежнему умеет удивлять. Звезда выступила в кутюрном наряде Givenchy, скрестив образы римского гладиатора и Клеопатры на золотом троне. «Я думаю, вам нужно примерить множество обличий, прежде чем вы узнаете, кто вы», — сказала тогда Мадонна.
К теме религии Мадонна обращалась как в начале своей карьеры, так и спустя почти 40 лет — ее тело украшали кресты, распятия, а в текстах были даже отрывки молитв. Сколько Ватикан ни грозился отлучить ее от церкви, этот образ стал культовым во всем мире. А в качестве всеобщего признания девушка с итальянскими корнями заполучила больше всего обложек Vogue Italy. Кстати, первой звездой на обложке журнала стала именно Мадонна, ведь, по словам Анны Винтур, она в не меньшей степени, чем Карл Лагерфельд, создает моду.
Доказывая, что возраст — это не что иное, как цифра, Мадонна в последнее десятилетие не уклонялась от смелой моды. Сегодня, в отличие от 1980-х, Мэдж смело носит статус иконы во всех смыслах — все-таки она его заслужила. Так, на бал Met Gala в 2016-м она пришла в черном кружевном костюме в готическом стиле, не изменяя своей тяге к эпатажу. Над головокружительным образом она вновь работала с Риккардо Тиши из Givenchy. Мадонна сказала, что ее наряд был «политическим заявлением». В соцсетях она объяснила выбор «обнаженного» костюма, который не был таким скандальным, как кажется: «Мы боролись и продолжаем бороться за гражданские права и права геев во всем мире. Когда дело доходит до прав женщин, мы все еще живем в Средних веках. Мое платье на Met Ball было политическим, а также модным заявлением. Тот факт, что люди на самом деле до сих пор уверены, что женщине нельзя выражать свою сексуальность после определенного возраста, является доказательством того, что мы все еще живем в обществе возрастных и сексистских ограничений. Я никогда не мыслила ограниченно и не собираюсь начинать».
От своего Мадонна не отступилась: мир увидел ее образ с кожаным боди, колготками в сетку и высокими кожаными сапогами, а также черной повязкой на глазу во время выступления на «Евровидении» в 2019 году. После выступления актер Пилоу Асбек, сыгравший Эурона Грейджоя в «Игре престолов», сравнил в твиттере ее наряд с костюмом, который он носил в сериале. Однако несколько недель спустя Мадонна объяснила Гарри Смиту из Today, что буква на повязке на глазу была отсылкой к образу, который она создала для своего четырнадцатого студийного альбома «Madame X». Она снова провозгласила себя частью искусства — выступления тура прошли не на стандартных аренах и в концертных залах, а на сценах главных театров Европы.
Празднование настоящего
Как и в случае со многими из вышеупомянутых образов, преобразования были связаны с выпуском альбомов, и новейшее переосмысление Мадонны следует связывать с грядущим мировым туром.
В тизере «The Celebration» Мадонна с новой прической и в экстравагантных шортах сидит за столом и непринужденно болтает с другими звездами, среди которых электронщик Дипло, рокер Джек Блэк, рэпер Лил Уэйн и другие известные музыканты и актеры. Пока Эми Шумер не начинает уговаривать Мадонну отправиться в новый тур — с песнями за ее более чем сорокалетнюю карьеры. Тут же вся компания начинает напевать хит из 1980-х «La Isla Bonita», и Мадонна, которой в этом году исполнится 65 лет, поддаваясь на уговоры, соглашается. И объявляет о своем праздничном туре. Обложка итальянского, французского и испанского Vanity Fair — вместо афиши; на ней она снова обыгрывает образ Девы Марии со средневековой иконы (недаром номер называется «The Icon Issue»).
Макияж, прическа и стиль Мадонны сегодня — это квинтэссенция всех прошлых образов, которые она успела примерить за свою многолетнюю карьеру. Певица опытным путем пришла к тому, что ей идет больше всего. Мы советуем брать пример и не бояться лучше узнавать себя, пробуя новое и используя чужие образы, при этом не полностью копируя их. Рано или поздно вы обретете свое истинное лицо, как это сделала сама Мадонна.