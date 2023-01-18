Хейли Бибер вышла в футболке Nepo Baby. Что это значит и почему модель раскритиковали?

Что произошло
В начале января модель и создательница бренда косметики Rhode Хейли Бибер появилась на публике в футболке с надписью Nepo Baby.
Выяснилось, что на самом деле Хейли никуда не выходила в этой футболке. Девушка надела ее только для фото, которое нанятые папарацци сделали на полупустой автопарковке. Затем Бибер переоделась в обычную белую футболку.
Споры вокруг nepo babies
Этот выход сочли ответом на общественные выпады против детей знаменитых родителей — их как раз называют непо-детками. В декабре журнал New York Magazine посвятил непотизму целый номер, где рассказал о родственных связях всевозможных селебрити — актеров, режиссеров, писателей, комедиантов, музыкантов, моделей и даже игроков NBA.
В списке моделей — Хейли, а также известные девушки вроде Беллы и Джиджи Хадид, Кайи Гербер, Лилы Мосс, Кендалл Дженнер и Лили-Роуз Депп. Кстати, последняя, дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради, недавно тоже оказалась в центре скандала в связи с непотизмом. Лили дала интервью американскому Elle, в котором сказала, что в индустрии «перед тобой могут приоткрыть определенные двери, но после этого предстоит много работы». А также добавила, что «странно сводить успехи человека лишь к тому, что он родился в правильной семье».
Реакция других участников индустрии не заставила себя долго ждать. Интервью Лили раскритиковала модель Виттория Черетти, которая родилась в обычной семье в маленьком итальянском городке и начала заниматься моделингом в 14 лет. В свои 24 она стала лицом Dolce & Gabbana, Armani, Chanel, а также появилась на обложках Vogue, Dazed и Pop Magazine. «Хотелось бы увидеть, как бы ты продержалась первые пять лет в моделинге», — написала Виттория в своем инстаграме*. «Вы, черт возьми, понятия не имеете, как много приходится работать, чтобы добиться уважения. На это уходят годы, а вы получаете все в первый же день просто так. Я знаю, это не твоя вина, но, пожалуйста, цени свои привилегии и не забывай, чему ты обязана успехом», — добавила селфмейд-модель.
Футболки селебрити как высказывание
После выхода Хейли Бибер Dazed выпустил материал, где вспомнили говорящие футболки и других звезд. Редакторы рассказали, что Бритни Спирс ходила с надписью «Dump Him» («Брось его») на груди после расставания с Джастином Бибером. Джулия Робертс сама сделала футболку A Low Vera («Плохая Вера»), чтобы обратить внимание на поведение Веры Стейнберг, жены тогдашнего бойфренда Джулии Дэнни Модера, которая отказывалась от развода с ним. А Наоми Кэмпбелл вышла в джемпере Naomi Hit Me… and I Loved It («Наоми ударила меня… и мне это понравилось») после того как модель арестовали за то, что она ударила свою домработницу телефоном по голове (сейчас такой модный выход представить невозможно).
Реакция на футболку Хейли Бибер
Большинство интернет-пользователей и редакция того же Dazed не оценили шутку модели. Хейли указали на то, что, в отличие от других знаменитостей, она так и не осмелилась выйти в футболке на публику, а надела ее только для постановочного фото. И в целом эта попытка поучаствовать в дискуссии про непотизм показалась юзерам нелепой.
Под занавес выяснилось, что идея футболки принадлежит Карле Уэлч — стилистке Джастина и Хейли Бибер. В магазине ее бренда x Karla представлены бланковые укороченные модели, но в белом цвете они были моментально раскуплены. Правда, надписей на них нет, так что ждем, какими фразами фанаты Хейли кастомизируют приобретенные футболки — кажется, на улицах появится еще больше Nepo Babies.
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