Хейли Бибер вышла в футболке Nepo Baby. Что это значит и почему модель раскритиковали?

Реакция других участников индустрии не заставила себя долго ждать. Интервью Лили раскритиковала модель Виттория Черетти, которая родилась в обычной семье в маленьком итальянском городке и начала заниматься моделингом в 14 лет. В свои 24 она стала лицом Dolce & Gabbana, Armani, Chanel, а также появилась на обложках Vogue, Dazed и Pop Magazine. «Хотелось бы увидеть, как бы ты продержалась первые пять лет в моделинге», — написала Виттория в своем инстаграме*. «Вы, черт возьми, понятия не имеете, как много приходится работать, чтобы добиться уважения. На это уходят годы, а вы получаете все в первый же день просто так. Я знаю, это не твоя вина, но, пожалуйста, цени свои привилегии и не забывай, чему ты обязана успехом », — добавила селфмейд-модель.