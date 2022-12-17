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Новая мода

17 новых модных магазинов, которые открылись в 2022-м и куда вам стоит заглянуть

Анна Махорина
Сегодня в 12:14
Локальные дизайнеры, массмаркет-марки, ресейл-проекты, сникер-стор-сети и другие точки для шопинга.

Sorelle

© Sorelle

Новое пространство Sorelle в будуарном стиле полностью отвечает стилистике марки: на фоне бордовых стен и оранжевых деталей интерьера корсетные платья и кожаные комплекты выглядят еще драматичнее. Магазин, который команда называет флагманским (до этого у Sorelle был просто шоурум), расположился в бывшем здании Сбербанка на Малой Никитской. Интерьер для него придумывала дизайнер Александра Бурмистрова, в портфолио которой, к примеру, не менее красочный ресторан Blau. В общем, приходить сюда можно не только за покупкой, но и за эффектным селфи — собственно, так и задумывала дизайнер Вера Холмова при создании своего офлайн-детища.

Адрес

Москва, Малая Никитская, 2/1, стр. 1

Ivolga

© Ivolga

Пространство шоурума базового бренда одежды вдохновлено атмосферой старой Москвы: большие окна, много воздуха и лепнина создают ощущение камерности. Магазин задумывался не только как место для шопинга, но и как площадка для небольших ивентов: тут проводят открытые офлайн-встречи в формате кинопоказов и паблик-токов с приглашенными спикерами. Если повезет, в Ivolga можно застать основательницу бренда, стилиста Ольгу Малюгу.

Адрес

Москва, Яузская, 5

Shi-Shi

© Shi-Shi

Флагманом в Москве обзавелся и нижегородский бренд Shi-Shi, который создает акцентную одежду вроде петчворк-бомберов или комбинезонов цвета металлик. В качестве основных цветов интерьера были выбраны серый и красный, а материалов — металл, стекло и ткань. Примерочные сделали больше стандартного размера, чтобы гостям было где развернуться. А внешне кабинки похожи на лифт — у них даже есть поручни. В общем, еще один классный спот для фото.

Адрес

Москва, Большая Дмитровка, 11, стр. 1

Divno

© Divno

Свой первый магазин молодой бренд плюс-сайз-одежды открыл ни много ни мало в «Метрополисе» — одном из самых популярных ТЦ города. Над дизайном интерьера работали сами основательницы — Даша Самкович, Маша Федорова и Диля Хисамова. Даша предложила взять за основу цветовую палитру бренда и добавить яркую пленку на стекла. Благодаря такому решению, а также изогнутым рейлам и светильникам пространство отличается от стандартных магазинов. Интерьер также дополнен креслами необычной формы и лаконичной кассовой зоной, покрытой цветным микроцементом.

Адрес

Москва, Ленинградское ш., 16а, стр. 4

Petrovka 15

© Petrovka 15

Несмотря на название, у проекта два магазина — кроме точки на Петровке в Москве, есть еще пространство на Пестеля в Петербурге. Концепт-стор в столице выполнен в минималистичном стиле, чтобы ничто не отвлекало вас от выбора одежды. Правда, одна вещь все же приковывает взгляды — это светильник-луна в центре помещения под самым потолком. Когда вдоволь на нее насмотритесь, можно изучать ассортимент Petrovka 15 — он объединяет десятки марок из Москвы, Петербурга и даже Тбилиси.

Адреса

Москва, Петровка, 15

Петербург, Пестеля, 13/15

(Ex)Bags

© (Ex)Bags

Этот год в России прошел под знаком ресейла — магазины, перепродающие люксовые вещи, даже стали обзаводиться офлайн-точками, что редкость для этого сегмента. Пространство (Ex)Bags в Малом Козихинском переулке выполнено с намеком на винтажный стиль — под стать продукту: с кожаными креслами и коричневым деревом. С минималистичных полок на вас смотрят сумки от Dior и Chanel до Bottega Veneta и Prada — именно на них и специализируется (Ex)Bags, как можно догадаться по названию.

Адрес

Москва, Малый Козихинский пер., 12

Dada Knit

© Dada Knit

Магазин Dada Knit получился таким же по-домашнему уютным, как и трикотаж, на котором специализируется бренд. Интерьер состоит из деревянных панелей, текстильных пуфиков и большого горшка с кактусом. Ищите новое пространство на третьем этаже московского «Афимолла».

Адрес

Москва, Пресненская наб., 2

Oskelly

© Oskelly

Еще один ресейл-проект вышел в офлайн: Oskelly занял сразу два этажа площадью 240 квадратных метров в Столешниковом переулке. Здесь можно увидеть и приобрести изделия ключевых брендов, представленных на платформе: Hermès, Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, Saint Laurent и других. Значительная часть вещей попадает в Oskelly из частных коллекций инфлюэнсеров и друзей проекта — например, стилиста Александра Рогова, блогера Марьяны Ро или даже певца Филиппа Киркорова (вдруг вы захотите что‑то из парчи).

Адрес

Москва, Столешников пер., 14

Beegz

© Beegz

Beegz — «дочка» Oskelly, стритвир-проект, у которого есть полноценный корнер в том же бутике в Столешниковом. Маскот Beegz — пчела, поэтому пространство декорировано как футуристический улей, в котором соты пронизывают все пространство — от основного стенда с обувью и баскетбольного щита до стеклянных кубов. Также тут есть перфорированная металлическая стена с графикой пчелы. В ассортименте — самые желанные модели кроссовок (в том числе лимитированные вроде Nike SB Dunk Low Travis Scott или Jordan 1 Dior Low), фигурки Kaws, ювелирные изделия, часы, гаджеты, а также искусство.

Адрес

Москва, Столешников пер., 14

Urban Vibes

© Urban Vibes

Сеть сникер-сторов Urban Vibes продолжает расширяться: ретейлер открыл 6 новых точек в крупных городах — Сочи, Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге. Идти в магазины можно не только за кроссовками — в сети также представлена одежда спортивных брендов вроде adidas, Nike, The North Face, Reebok, Ellesse, Kappa и Vans. Кроме этого, в ноябре каталог пополнился джинсовой одеждой Wrangler. А еще тут можно найти профессиональный уход за кроссовками Solemate.

Адреса

Москва, Ленинградское шоссе, 16а, стр. 4

Химки, Ленинградское шоссе, 39

Петербург, просп. Испытателей, 5/2

Петербург, Лиговский просп., 30а

Ростов-на-Дону, просп. им. М.Нагибина, 32/2

Сочи, Новая Заря, 7

Love Republic

© Love Republic

Проект флагманского магазина разработан командой Love Republic с учетом трендов в архитектурном дизайне и визуальном мерчендайзинге. Новая концепция в «Афимолле» включает обтекаемые формы, светлые тона и сочетание разных текстур и материалов. Сюда стоит приезжать за коллаборациями и лимитированными линиями, потому что пространство площадью 769 кв. м включает максимально широкий ассортимент.

Адрес

Москва, Пресненская наб., 2

Kvartirnik

© Kvartirnik

Проект c говорящим названием Kvartirnik (просто посмотрите на фото интерьера) объединил под своей крышей селективные российские марки одежды, косметики, украшений, предметов интерьера, а также виниловое пространство с любимой музыкой, кофейню Search и edutainment-зону, где регулярно будут проходить лекции, воркшопы и выставки. Kvartirnik расположился на 4-м этаже торгового центра «Атриум».

Адрес

Москва, Земляной Вал, 33

Charuel

© Charuel

Интерьер нового флагмана Charuel — это мягкие, натуральные оттенки и гармоничное сочетание фактур. Одним словом — продолжение стилистики коллекций бренда. Приходите в «Атриум» за брючными костюмами, романтичными платьями и расслабленными трикотажными комплектами.

Адрес

Москва, Земляной Вал, 33

Limé

© Limé

Самый просторный массмаркет-магазин Limé расположился на площади 1000 кв. м. в московском ТРЦ «Авиапарк». Интерьер заигрывает с формами и размерами, переходя от массивных колонн к тонким светильникам и деликатному пристенному оборудованию. Среди бетона, штукатурки и металла органично разместились живые растения. Отдельного внимания заслуживают просторные примерочные с большими зеркалами.

Адрес

Москва, Ходынский б-р, 4

Yuliawave

© Yuliawave

Новый бутик Yuliawave в Большом Козихинском переулке заполнен пасхалками. Тут можно увидеть, к примеру, слепок первой куртки бренда с именами создателей и датой открытия магазина — 6 сентября 2022 года. Или прочитать девиз марки «We are all different» прямо на зеркале. Все это в грубом обрамлении бетона, металла и кожи, которые по настроению вторят коллекциям Yuliawave.

Адрес

Москва, Большой Козихинский пер., 15

12 Storeez

© 12 Storeez

Флагман 12 Storeez — еще одно пополнение в Столешниковом, который, несмотря на массовые закрытия зарубежных марок, все еще считается одной из главных шопинг-улиц Москвы. Первый этаж магазина разделен на два просторных зала, отданных под женскую одежду. Здесь же организован гардероб для клиентов и скрытая касса. На цокольном этаже представлена мужская линейка. Помимо стандартных примерочных, магазин оснащен просторными ВИП-комнатами для максимально комфортных примерок — тут есть опция бронирования на 2 часа, которая будет особенно актуальна для стилистов.

Адрес

Москва, Столешников пер., 14

Gate31

© Gate31

Новый магазин бренда базовой одежды открылся на втором этаже ТРК «Европолис Ростокино» и занял площадь 200 кв. м. А точнее сказать, новый гейт — тут и кресла с ремнями безопасности, и столы в форме самолетных крыльев. Приятного полета и шопинга.

Адрес

Москва, просп. Мира, 211

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