17 новых модных магазинов, которые открылись в 2022-м и куда вам стоит заглянуть

Новое пространство Sorelle в будуарном стиле полностью отвечает стилистике марки: на фоне бордовых стен и оранжевых деталей интерьера корсетные платья и кожаные комплекты выглядят еще драматичнее. Магазин, который команда называет флагманским (до этого у Sorelle был просто шоурум), расположился в бывшем здании Сбербанка на Малой Никитской. Интерьер для него придумывала дизайнер Александра Бурмистрова, в портфолио которой, к примеру, не менее красочный ресторан Blau. В общем, приходить сюда можно не только за покупкой, но и за эффектным селфи — собственно, так и задумывала дизайнер Вера Холмова при создании своего офлайн-детища.