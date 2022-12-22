Деятели моды, которые ушли от нас в 2022 году

Первые уроки хорошего вкуса фешен-журналист Андре Леон Телли получил во время походов в баптистскую церковь. Телли рассказывал, что во времена его детства туда одевались не просто опрятно, а стильно. Позже в жизни Андре случилась учеба и степень магистра искусств по французской литературе, работа в журнале Энди Уорхола Interview, газете The New York Times и, наконец, в американском Vogue. Последнему Телли посвятил 26 лет жизни, пройдя путь от редактора новостей до креативного директора. В разное время его вкусу доверяли свои образы первые леди США Мелания Трамп и Мишель Обама , и именно благодаря ему на показах Карла Лагерфельда и Ральфа Лорена впервые появились темнокожие модели. В 2013–2014 годах Андре Леон Телли работал главным редактором российского Numéro, а с 2017 года начал вести свое собственное радиошоу о моде и поп-культуре.