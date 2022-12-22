Деятели моды, которые ушли от нас в 2022 году

Андре Леон Телли
Первые уроки хорошего вкуса фешен-журналист Андре Леон Телли получил во время походов в баптистскую церковь. Телли рассказывал, что во времена его детства туда одевались не просто опрятно, а стильно. Позже в жизни Андре случилась учеба и степень магистра искусств по французской литературе, работа в журнале Энди Уорхола Interview, газете The New York Times и, наконец, в американском Vogue. Последнему Телли посвятил 26 лет жизни, пройдя путь от редактора новостей до креативного директора. В разное время его вкусу доверяли свои образы первые леди США Мелания Трамп и Мишель Обама, и именно благодаря ему на показах Карла Лагерфельда и Ральфа Лорена впервые появились темнокожие модели. В 2013–2014 годах Андре Леон Телли работал главным редактором российского Numéro, а с 2017 года начал вести свое собственное радиошоу о моде и поп-культуре.
Патрик Демаршелье
Патрик Демаршелье на протяжении десятилетий был одним из самых востребованных фотографов в фешен-индустрии. Он сотрудничал с такими журналами, как Elle, Marie Claire, Glamour, GQ, Rolling Stone, долгое время работал в изданиях Vogue и Harper’s Bazaar. Занимался съемкой рекламных кампаний Dior, Louis Vuitton, Chanel, Yves Saint Laurent и множества других брендов, а также был личным фотографом принцессы Дианы.
Тьерри Мюглер
Пик карьеры Тьерри Мюглера как дизайнера пришелся на 1980–1990-е, когда он представил миру властные женские силуэты с увеличенной линией плеча, узкой талией и ярко выраженным декольте. Будучи настоящим певцом футуризма, модельер задал новый тон в моде, начав использовать в своих коллекциях такие индустриальные материалы, как металл, винил, оргстекло или резина. На его показах модели часто превращались в экзотических существ из других миров: насекомых, амфибий, ангелов или роботов. А в его коллекциях можно было увидеть такие вещи, как платье-шина из резины и кожи, бюстье «Harley-Davidson» в виде корпуса мотоцикла с рулем и боковыми зеркалами, хромированный костюм робота и автомобильное боди с фарами и радиатором.
Иссэй Миякэ
Иссэй Миякэ — дизайнер из волны японских авангардистов 1970-х, которые активно экспериментировали с тканями, выявляя новые возможности их использования. Так они конкурировали с европейским рынком и его изобилием разных материалов. Самый главный вклад Миякэ — создание плиссированных вещей, которые сохраняли форму даже после длительного ношения и стирки в машинке. Открытие нового метода вылилось в создание бренда Pleats Please, который позже был переименован в известный Homme Plissé. Помимо этого, Иссэй Миякэ является автором легендарной черной водолазки Стива Джобса, которую он разработал специально для главы Apple.
Людмила Норсоян
Будущий дизайнер и фешен-аналитик Людмила Норсоян изначально мечтала о научной карьере и выучилась на биохимика. Отклонение от плана произошло после переезда в Москву, когда ей было 18 лет. Умевшая с детства вязать, Норсоян начала делать трикотажные вещи на заказ, а после устроилась на работу в Burda Moden, любимый журнал советских женщин. В итоге именно трикотаж стал ее новой страстью. За 35 лет карьеры в сфере моды Людмила Норсоян успела поработать фриланс-дизайнером для множества российских брендов, запустить собственную марку Norsoyan, войти в историю трикотажной моды как известный экспериментатор, стать преподавателем, запустить собственную школу фешен-образования и написать книгу. В последние годы дизайнер активно занималась своим проектом «Ангелы жизни», который был посвященный всем, кто столкнулся с онкологическим заболеванием.
Франка Фенди
С 1950 года Франка вместе с четырьмя родными сестрами руководила модным домом Fendi, который был основан их родителями в 1925-м. Каждая отвечала за свою сферу деятельности в бренде: Паола стала экспертом по выделке меха, Альда — коммерческим директором, Анна — дизайнером, Карла — специалистом по выходу компании на зарубежные рынки, а Франка возглавляла исторический бутик Fendi в центре Рима. Сестры оставались бессменными лидерами компании до 1999 года, когда ими было принято решение продать бизнес холдингу LVMH. После этого они перестали играть ключевую роль в развитии компании.
Уильям Кляйн
Модный фотограф известен не только своими работами для Vogue, но и колоритными фотопроектами, посвященными улицам известных городов: Нью-Йорка, Москвы, Токио, Рима и других. В 1950-е годы Кляйн произвел революцию в фотографии, отказавшись от признанных канонов и начав использовать такие методы, как размытие движения, спонтанность вместо постановки, неровность кадра и естественное освещение. Уильям Кляйн был почетным стипендиатом Королевского фотографического общества и лауреатом премии за выдающиеся достижения в области фотографии Sony World Photography Awards.
Эрик Пфрундер
Эрик Пфрундер известен как первый имидж-директор модного дома Chanel. Он пришел в компанию в 1984 году, всего через год после того, как креативным директором стал Карл Лагерфельд. Они проработали в связке 35 лет. Уйдя из Chanel, Пфрундер недолгое время занимал место в консультативном совете блокчейн-сети Lukso.
Ренато Балестра
Ренато Балестра — итальянский кутюрье, признанный мастер синего цвета и автор «вышивальной живописи», основанной на оригинальном использовании материалов и росписи на тканях любого типа. Всего через четыре года после начала карьеры он дебютировал в Голливуде, где отвечал за имидж кинозвезд первой величины. Также у Балестры любили одеваться монаршие особы, например иранская императрица Фарах, королева Таиланда Сирикит и принцесса Иордании Нур.
Питер Идальго
Модельер Питер Идальго известен тем, что на заказ шил костюмы для таких знаменитостей, как Канье Уэст, Ники Минаж, Ашер. В 2010 году разделил премию Rising Star за дизайн женской одежды с Джозефом Альтузаррой.
Ханаэ Мори
Ханаэ Мори первой из японских модельеров провела показ своих коллекций в Нью-Йорке и Париже, заслужив всеобщее признание. Помимо этого, она первая азиатка, вошедшая во Французскую федерацию моды. В 1951 году Мори открыла свое ателье и шила наряды для аристократии и кинозвезд: среди ее самых именитых клиентов были княгиня Монако Грейс Келли и Нэнси Рейган, жена 40-го президента США Рональда Рейгана. В 1989 году Ханаэ удостоилась ордена Почетного легиона Франции, а в 1996 году ордена Культуры в Японии.