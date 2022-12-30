5 документальных фильмов о моде, которые стоит посмотреть на каникулах

Документалка об американской супермодели Кристи Тарлингтон и ее буднях. Да, с одной стороны, в индустрии все серьезно изменилось с 1990-х. С другой — заглянуть за кулисы все еще интересно, как минимум ради расширения кругозора и порции ностальгических эмоций. Показ Versace в Милане, примерка перед шоу Chanel в Париже, номера люксовых отелей и частные вечеринки — все это выступает привычным и естественным фоном для Кристи. Отдельного упоминания заслуживает появление в кадре как признанных титанов индустрии вроде Джона Гальяно, так и совсем молодых моделей и будущих суперзвезд — Хелены Кристенсен и Кейт Мосс.