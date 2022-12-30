5 документальных фильмов о моде, которые стоит посмотреть на каникулах

«Маржела: Своими словами» («Martin Margiela: In His Own Words»), 2019
В 2017 году в прокат вышел документальный фильм «Мы, Маржела», снятый Менной Лаурой Мейер. Говорят, после релиза бельгийский дизайнер остался недоволен лентой. Поэтому спустя два года в онлайн-прокат вышла еще одна документалка о Мартине. На этот раз режиссером выступил Райнер Хольцемер, до этого снявший фильм о другом культовом бельгийце — Дрисе Ван Нотене.
По мнению многих поклонников, новый проект оказался более интересным и интимным. На это намекает даже название фильма. Среди прочего в ленте дизайнер рассказал, как он придумал одну из визитных карточек своего бренда — ботинки таби.
«Изо дня в день» («7 Days Out»), 2019
В каждом эпизоде документального мини-сериала Netflix рассказывается об одном крупном событии, по-своему важном и интересном. В их числе оказался показ весенне-летней коллекции Chanel 2018 года. Заглянуть за кулисы культового модного дома особенно интересно и потому, что в то время им руководил ныне покойный Карл Лагерфельд. В центре внимания неделя, предшествующая масштабному шоу в парижском Большом дворце. И это хорошая возможность увидеть, как творил бывший креативный директор Chanel — здесь и примерки, и кастинги, и бэкстейдж.
«Подиум» («Catwalk»), 1995
Документалка об американской супермодели Кристи Тарлингтон и ее буднях. Да, с одной стороны, в индустрии все серьезно изменилось с 1990-х. С другой — заглянуть за кулисы все еще интересно, как минимум ради расширения кругозора и порции ностальгических эмоций. Показ Versace в Милане, примерка перед шоу Chanel в Париже, номера люксовых отелей и частные вечеринки — все это выступает привычным и естественным фоном для Кристи. Отдельного упоминания заслуживает появление в кадре как признанных титанов индустрии вроде Джона Гальяно, так и совсем молодых моделей и будущих суперзвезд — Хелены Кристенсен и Кейт Мосс.
«Мадемуазель Си» («Mademoiselle C»), 2013
Лента о бывшем главном редакторе парижского Vogue, друге Карла Лагерфельда и музе Тома Форда — Карин Ройтфельд. А точнее, о ней и ее новом издании CR Fashion Book, которое она запустила после ухода из Condé Nast. Помимо вышеупомянутых Лагерфельда и Форда, на экране появляются Жан-Поль Готье, Анна Винтур, Бейонсе, Хайди Клум, Марион Котийяр, Кирстен Данст, Лив Тайлер и еще с десяток селебрити первой величины.
«Чудо-мальчик» («Wonder Boy»), 2019
Об Оливье Рустене часто говорят как о креативном директоре нового поколения, изменившем представление о своей должности. Во многом это и правда так, а причина в его тонком чутье времени и подкованности в соцсетях.
У интимной документалки две центральные темы — переосмысление бренда Balmain и самоидентификация Рустена. Дизайнера усыновили в младенчестве, и он вырос, не зная своих биологических родителей. В сопровождении режиссера Аниссы Боннефон он находит доступ к своему делу об усыновлении и делает ряд неожиданных открытий. К примеру, узнает, что не принадлежит к смешанной расе, как полагал до этого.