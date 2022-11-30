Реклама
Интервью
Создательнице украшений Lili Archive 17 лет, а ее бренд носит Тина Кунаки. В чем секрет?
Текст:
Арсен Данилов
Редактор:
Анна Махорина
Сегодня в 14:38
Российский дизайнер Лилиана Григалашвили начинала с глиняных колечек с камнями. Сейчас они стали самым узнаваем изделием ее бренда, линейка Lili Archive пополнилась другими всевозможными предметами, а найти украшения можно в ЦУМе. Узнали у Лилианы, как она к этому пришла.

 — Ты начала делать первые изделия Lili Archive в 2020 году, когда тебе было 15 лет. А фотографии классных луков выкладывала еще в 2018–2019 годах. Тебе тогда было всего 13–14. Расскажи, как ты познакомилась с модой и был ли кто‑то, кто тебя наставлял? Какое вообще отношение к моде у тебя в семье?

— Я всегда обожала моду. Может, это как‑то связано с тем, что я грузинка. Мама тоже приложила руку — когда я была маленькой, она всегда классно меня одевала, как будто я была ее куколкой. А когда я стала постарше, эстафету перехватила сестра (Алина Григалашвили — fashion-журналист, экс-редактор Vogue Russia и The Blueprint. — Прим. ред.) — рассказывала про дизайнеров и бренды, формировала мой вкус. Несмотря на нашу разницу в семь лет, я прислушивалась к советам Алины — мне всегда было интересно ее видение.

— Как пришла идея создания бренда?

— Сколько себя помню, мне всегда нравилось делать что‑то руками. Недавно мама вспоминала, что я сама придумывала и смешивала слаймы (желеобразная игрушка, или лизун. — Прим. ред.), любила рисовать. Наверное, именно поэтому я увлеклась лепкой из глины, это был для меня своего рода челлендж — с полимерной глиной работать довольно трудно, она одновременно требует и силы, и нежности. Силы — для того чтобы размять «деревянный» кусок, а нежности — чтобы сформировать материал в красивую форму и не допустить попадания ни одной пылинки на изделие, иначе все приходится переделывать.

Если честно, у меня не было цели делать украшения на продажу. Первые предметы создала для себя и своих друзей, но когда мои подписчики увидели колечки, сразу появились первые заказы. Это было очень приятно, и я подумала: почему бы не попробовать сделать первую полноценную линейку украшений? Так марка Lili Archive начала свою работу, и в какой‑то момент стало понятно: людям нравится то, что я делаю.

© lili.archive/Instagram*

— Lili Archive представлен в трех крупных российских магазинах, один из которых — ЦУМ. Еще два года назад это был любительский проект. Как тебе это удалось? И можешь ли ты выделить ключевые моменты, после которых бренд выходил на новый уровень?

— На самом деле предложения от ретейлеров появились довольно быстро. Но я была не готова выходить на большую торговую площадку — стоило сначала усовершенствовать изделия, понять, есть ли у меня ресурс делать украшения для широкой аудитории. Но когда я получила предложение от ЦУМа, была безумно счастлива и поняла, что от такого просто нельзя отказываться! Плюс к тому моменту я уже отточила свои навыки и была на сто процентов уверена в качестве изделий. Потом поступило предложение от «Бабочки» в Петербурге и от Lukse в Новосибирске — эти площадки я тоже очень люблю и признательна им за то, что они так высоко ценят Lili Archive. Об уровнях мне тяжело рассуждать — почти каждую неделю происходит что‑то, чему я радуюсь и что, как мне кажется, способствует росту и развитию моего дела и меня как дизайнера.

— Расскажи, как изменился процесс создания украшений с начала до сегодняшнего дня. Продолжаешь ли ты все делать сама или у тебя появилась команда?

— С тех пор, как я запустила Lili Archive, в вопросах создания украшений ничего не изменилось. Я продолжаю делать каждое кольцо, сережку и колье своими руками. В моей команде всего два человека: я и моя мама, которая занимается документооборотом, закупками, логистикой и поставками. Пока не очень понимаю, как расширять штат и стоит ли это делать, — честно скажу, что очень ревностно отношусь к своим украшениям и хочу как можно дольше сохранять личную связь между собой и своими изделиями. Я очень строга к себе, и мне кажется, если у меня будут сотрудники, которые что‑то сделают не так, я просто с ума сойду!

© lili.archive/Instagram*

— В прошлом году ты рассказывала Vogue Russia, что заказываешь глину из Америки, а кристаллы из Чехии. Это по-прежнему так или тебя коснулись трудности с доставкой?

— На данный момент я использую полимерную глину как иностранных, так и российских производителей. А вот кристаллы по-прежнему заказываю из Чехии и Австрии. Конечно же, меня, как и всех в это, мягко сказать, непростое время коснулись трудности с логистикой, сроками поставок и ростом цен на материалы и фурнитуру, в связи с чем мы были вынуждены повысить стоимость изделий.

— Если сравнивать с периодом запуска, у марки действительно заметно выросли цены. С чем еще это связано?

— У Lili Archive сейчас гораздо более широкая линейка украшений — в новинках используются крупные кристаллы с особыми огранками, у некоторых моделей более сложные технологии нанесения текстур — как, например, на украшениях с принтом Leo. Это, конечно, тоже влияет на стоимость изделий, потому что на создание некоторых из них у меня уходит несколько дней. Но еще надо понимать: в эту цену также заложен и сервис, который я стараюсь предоставлять своим клиентам. Я всегда реагирую на обратную связь. А если мне кто‑то пишет, что колечко потемнело или где‑то появилась трещинка, и при этом видно, как сильно человек любит свое изделие и как часто носит его, я всегда с радостью заменю или починю для него это кольцо.

— Изделия Lili Archive можно увидеть не только на российских модных инфлюэнсерах вроде стилиста Натальи Гольденберг и журналистки Ксении Чилингаровой, но и на мировых селебрити, например моделях Тине Кунаки или Эшли Грэм. Как ты вышла на этих девушек? Правильно понимаю, что они получили украшения в подарок?

— Некоторым #liliarchivegirls я отправляю украшения в подарок через их стилистов, а некоторые сами выходят на меня через своих агентов. Я всегда этому очень рада. Когда мои колечки доехали до Сары Андельман (основательницы культового парижского концепт-стора Colette, ныне закрытого. — Прим. ред.), Тины Кунаки, Эшли Грэм и других прекрасных девушек, я была невероятно счастлива. Прежде всего потому, что у них крутое чувство стиля, и если они носят и любят мои украшения, значит, я все делаю правильно!

© lili.archive/Instagram*

— Есть ли эффект от работы с международными инфлюэнсерами? Какой — увеличение продаж или имидж/узнаваемость бренда, например?

— Вообще, мне довольно быстро начали поступать заказы из‑за границы — еще до того, как Lili Archive появился у крупных ретейлеров и на звездах. Но, конечно, когда кто‑то известный надевает украшения, аудитория растет, приходят новые подписчики и заказы. И это работает не только с международными инфлюэнсерами, но и с российскими.

— На каких еще селебрити ты бы хотела видеть украшения Lili Archive?

— Я бы хотела, чтобы все девушки, чей стиль мне нравится, однажды тоже начали носить Lili Archive. Мечтаю увидеть свои украшения на Рианне и Белле Хадид. Они крутышки, и, я думаю, им бы очень пошли мои колечки.

— Кстати, у Lili Archive есть доставка по миру? Что сейчас происходит с международными заказами? Стало ли их меньше? Труднее ли их доставлять?

— Да, я доставляю свои украшения по всему миру и пока не испытываю с этим никаких трудностей. Заказов из‑за границы меньше не становится — наоборот, спрос постоянно растет.

© lili.archive/Instagram*

— Как ты видишь будущее Lili Archive в плане дизайна? Ты работаешь в довольно узком сегменте, а тренды меняются очень быстро. Видно, что у марки появляются новые изделия. А какие еще есть идеи?

— Я не считаю, что работаю в узком сегменте. У меня есть украшения на любой вкус: и яркие, с безумными огромными камнями, и минималистичные, которые подходят абсолютно ко всему: их можно носить каждый день. Lili Archive нравится очень разным по стилю девушкам, здесь каждая может найти что‑то для себя. К тому же я постоянно экспериментирую, придумываю что‑то новое.

— Как ты относишься к российским брендам? Какие из них носишь сама?

— Я с большим уважением отношусь к классным российским маркам, тем более в нашей стране их не так уж и много, и всегда приятно открывать для себя новые имена. Очень люблю и ношу Nina Donis. Еще мне нравится, что делают сестры Голомаздины для 12 Storeez, Андрей Артемов для Walk of Shame (особенно последняя коллекция!), а еще я обожаю бренд Nereja Светы Вашеняк и Маши Поповой.

— Есть ли у российской моды будущее? Какое?

— Мне очень хочется верить, что российская мода будет становиться только круче. Но пока мы, к сожалению, не можем спрогнозировать даже то, что будет завтра.

* Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.

Подробности по теме
«У нас знают Зайцева и Юдашкина. На этом все»: интервью со стилистом Алексеем Сухаревым
расскажите друзьям
теги
ЦУМ
люди
Ксения ЧилингароваБелла ХадидАндрей АртемовМаша Попова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»