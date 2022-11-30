Создательнице украшений Lili Archive 17 лет, а ее бренд носит Тина Кунаки. В чем секрет?

— Ты начала делать первые изделия Lili Archive в 2020 году, когда тебе было 15 лет. А фотографии классных луков выкладывала еще в 2018–2019 годах. Тебе тогда было всего 13–14. Расскажи, как ты познакомилась с модой и был ли кто‑то, кто тебя наставлял? Какое вообще отношение к моде у тебя в семье?
— Я всегда обожала моду. Может, это как‑то связано с тем, что я грузинка. Мама тоже приложила руку — когда я была маленькой, она всегда классно меня одевала, как будто я была ее куколкой. А когда я стала постарше, эстафету перехватила сестра (Алина Григалашвили — fashion-журналист, экс-редактор Vogue Russia и The Blueprint. — Прим. ред.) — рассказывала про дизайнеров и бренды, формировала мой вкус. Несмотря на нашу разницу в семь лет, я прислушивалась к советам Алины — мне всегда было интересно ее видение.
— Как пришла идея создания бренда?
— Сколько себя помню, мне всегда нравилось делать что‑то руками. Недавно мама вспоминала, что я сама придумывала и смешивала слаймы (желеобразная игрушка, или лизун. — Прим. ред.), любила рисовать. Наверное, именно поэтому я увлеклась лепкой из глины, это был для меня своего рода челлендж — с полимерной глиной работать довольно трудно, она одновременно требует и силы, и нежности. Силы — для того чтобы размять «деревянный» кусок, а нежности — чтобы сформировать материал в красивую форму и не допустить попадания ни одной пылинки на изделие, иначе все приходится переделывать.
Если честно, у меня не было цели делать украшения на продажу. Первые предметы создала для себя и своих друзей, но когда мои подписчики увидели колечки, сразу появились первые заказы. Это было очень приятно, и я подумала: почему бы не попробовать сделать первую полноценную линейку украшений? Так марка Lili Archive начала свою работу, и в какой‑то момент стало понятно: людям нравится то, что я делаю.
— Lili Archive представлен в трех крупных российских магазинах, один из которых — ЦУМ. Еще два года назад это был любительский проект. Как тебе это удалось? И можешь ли ты выделить ключевые моменты, после которых бренд выходил на новый уровень?
— На самом деле предложения от ретейлеров появились довольно быстро. Но я была не готова выходить на большую торговую площадку — стоило сначала усовершенствовать изделия, понять, есть ли у меня ресурс делать украшения для широкой аудитории. Но когда я получила предложение от ЦУМа, была безумно счастлива и поняла, что от такого просто нельзя отказываться! Плюс к тому моменту я уже отточила свои навыки и была на сто процентов уверена в качестве изделий. Потом поступило предложение от «Бабочки» в Петербурге и от Lukse в Новосибирске — эти площадки я тоже очень люблю и признательна им за то, что они так высоко ценят Lili Archive. Об уровнях мне тяжело рассуждать — почти каждую неделю происходит что‑то, чему я радуюсь и что, как мне кажется, способствует росту и развитию моего дела и меня как дизайнера.
— Расскажи, как изменился процесс создания украшений с начала до сегодняшнего дня. Продолжаешь ли ты все делать сама или у тебя появилась команда?
— С тех пор, как я запустила Lili Archive, в вопросах создания украшений ничего не изменилось. Я продолжаю делать каждое кольцо, сережку и колье своими руками. В моей команде всего два человека: я и моя мама, которая занимается документооборотом, закупками, логистикой и поставками. Пока не очень понимаю, как расширять штат и стоит ли это делать, — честно скажу, что очень ревностно отношусь к своим украшениям и хочу как можно дольше сохранять личную связь между собой и своими изделиями. Я очень строга к себе, и мне кажется, если у меня будут сотрудники, которые что‑то сделают не так, я просто с ума сойду!
— В прошлом году ты рассказывала Vogue Russia, что заказываешь глину из Америки, а кристаллы из Чехии. Это по-прежнему так или тебя коснулись трудности с доставкой?
— На данный момент я использую полимерную глину как иностранных, так и российских производителей. А вот кристаллы по-прежнему заказываю из Чехии и Австрии. Конечно же, меня, как и всех в это, мягко сказать, непростое время коснулись трудности с логистикой, сроками поставок и ростом цен на материалы и фурнитуру, в связи с чем мы были вынуждены повысить стоимость изделий.
— Если сравнивать с периодом запуска, у марки действительно заметно выросли цены. С чем еще это связано?
— У Lili Archive сейчас гораздо более широкая линейка украшений — в новинках используются крупные кристаллы с особыми огранками, у некоторых моделей более сложные технологии нанесения текстур — как, например, на украшениях с принтом Leo. Это, конечно, тоже влияет на стоимость изделий, потому что на создание некоторых из них у меня уходит несколько дней. Но еще надо понимать: в эту цену также заложен и сервис, который я стараюсь предоставлять своим клиентам. Я всегда реагирую на обратную связь. А если мне кто‑то пишет, что колечко потемнело или где‑то появилась трещинка, и при этом видно, как сильно человек любит свое изделие и как часто носит его, я всегда с радостью заменю или починю для него это кольцо.
— Изделия Lili Archive можно увидеть не только на российских модных инфлюэнсерах вроде стилиста Натальи Гольденберг и журналистки Ксении Чилингаровой, но и на мировых селебрити, например моделях Тине Кунаки или Эшли Грэм. Как ты вышла на этих девушек? Правильно понимаю, что они получили украшения в подарок?
— Некоторым #liliarchivegirls я отправляю украшения в подарок через их стилистов, а некоторые сами выходят на меня через своих агентов. Я всегда этому очень рада. Когда мои колечки доехали до Сары Андельман (основательницы культового парижского концепт-стора Colette, ныне закрытого. — Прим. ред.), Тины Кунаки, Эшли Грэм и других прекрасных девушек, я была невероятно счастлива. Прежде всего потому, что у них крутое чувство стиля, и если они носят и любят мои украшения, значит, я все делаю правильно!
— Есть ли эффект от работы с международными инфлюэнсерами? Какой — увеличение продаж или имидж/узнаваемость бренда, например?
— Вообще, мне довольно быстро начали поступать заказы из‑за границы — еще до того, как Lili Archive появился у крупных ретейлеров и на звездах. Но, конечно, когда кто‑то известный надевает украшения, аудитория растет, приходят новые подписчики и заказы. И это работает не только с международными инфлюэнсерами, но и с российскими.
— На каких еще селебрити ты бы хотела видеть украшения Lili Archive?
— Я бы хотела, чтобы все девушки, чей стиль мне нравится, однажды тоже начали носить Lili Archive. Мечтаю увидеть свои украшения на Рианне и Белле Хадид. Они крутышки, и, я думаю, им бы очень пошли мои колечки.
— Кстати, у Lili Archive есть доставка по миру? Что сейчас происходит с международными заказами? Стало ли их меньше? Труднее ли их доставлять?
— Да, я доставляю свои украшения по всему миру и пока не испытываю с этим никаких трудностей. Заказов из‑за границы меньше не становится — наоборот, спрос постоянно растет.
— Как ты видишь будущее Lili Archive в плане дизайна? Ты работаешь в довольно узком сегменте, а тренды меняются очень быстро. Видно, что у марки появляются новые изделия. А какие еще есть идеи?
— Я не считаю, что работаю в узком сегменте. У меня есть украшения на любой вкус: и яркие, с безумными огромными камнями, и минималистичные, которые подходят абсолютно ко всему: их можно носить каждый день. Lili Archive нравится очень разным по стилю девушкам, здесь каждая может найти что‑то для себя. К тому же я постоянно экспериментирую, придумываю что‑то новое.
— Как ты относишься к российским брендам? Какие из них носишь сама?
— Я с большим уважением отношусь к классным российским маркам, тем более в нашей стране их не так уж и много, и всегда приятно открывать для себя новые имена. Очень люблю и ношу Nina Donis. Еще мне нравится, что делают сестры Голомаздины для 12 Storeez, Андрей Артемов для Walk of Shame (особенно последняя коллекция!), а еще я обожаю бренд Nereja Светы Вашеняк и Маши Поповой.
— Есть ли у российской моды будущее? Какое?
— Мне очень хочется верить, что российская мода будет становиться только круче. Но пока мы, к сожалению, не можем спрогнозировать даже то, что будет завтра.
* Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.