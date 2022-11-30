Создательнице украшений Lili Archive 17 лет, а ее бренд носит Тина Кунаки. В чем секрет?

— На самом деле предложения от ретейлеров появились довольно быстро. Но я была не готова выходить на большую торговую площадку — стоило сначала усовершенствовать изделия, понять, есть ли у меня ресурс делать украшения для широкой аудитории. Но когда я получила предложение от ЦУМа, была безумно счастлива и поняла, что от такого просто нельзя отказываться! Плюс к тому моменту я уже отточила свои навыки и была на сто процентов уверена в качестве изделий. Потом поступило предложение от «Бабочки» в Петербурге и от Lukse в Новосибирске — эти площадки я тоже очень люблю и признательна им за то, что они так высоко ценят Lili Archive. Об уровнях мне тяжело рассуждать — почти каждую неделю происходит что‑то, чему я радуюсь и что, как мне кажется, способствует росту и развитию моего дела и меня как дизайнера.