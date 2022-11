Gap закрывается в России. Но и в мире у марки не все гладко. Разбираемся, что происходит

Отправной точкой истории Gap Inc. считается 1969 год, когда семейная пара Дональда и Дорис Фишер открыла в Сан-Франциско магазин джинсов для хиппующей молодежи. Дополнительным стимулом продаж выступили виниловые пластинки, в то время определяющие стиль жизни сильнее, чем мода. Одно время магазин подумывали назвать прозаично — «Pants and Discs», — но в итоге Фишеры остановились на варианте «The Gap». Трактовок у этого «гэпа» две. Первая — возрастная: generation gap — социологический термин, обозначающий разрыв в ценностях и убеждениях у разных поколений. Разница между «величайшим поколением», выросшим во время Великой депрессии и воевавшим на полях Второй мировой войны, и их детьми, заставшими послевоенный экономический подъем и расцвет субкультур, была очень существенной. Иначе быть и не могло — дети ожидаемо бунтовали против родителей, и это выражалось во внешнем виде. Вторая трактовка смысловая: между подиумной модой и той одеждой, что висела в универмагах, тоже пролегала пропасть. Формальная одежда у молодежи 60-х была не в почете, а дизайнерская отпугивала ценой . Потребность выглядеть стильно никуда не пропадала, а самым трендовым предметом были джинсы Levi’s, и The Gap сосредоточился на их продаже.