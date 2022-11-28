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15вещей, которые мы будем носить в декабре

Анна Махорина,Ин Франк
Сегодня в 16:52
Объемный бомбер, минималистичная парка, ботинки в рабочем стиле и другие новинки месяца.
Серьги Kotlo Studio

Кажется, лошадки — новый микротренд в украшениях. Наш выбор — ярко-синяя.

Цена
4800 р.
Туфли Ekonika

Яркий цвет плюс анималистичный принт — сочетание, перед которым сложно устоять, особенно в преддверии праздников.

Цена
18 990 р.
Топ Lime

Нижнее белье постепенно становится верхним: в моду возвращается сексуальность.

Цена
3599 р.
Бра Love Republic

Предлагаем не застегивать бра сзади и носить в расслабленном виде на манер украшения — поверх футболок и топов.

Цена
2999 р.
Юбка Fashion Rebels

Юбка баллон — один из главных трендов праздничного сезона. Будет уместна и после торжеств: например, в панк-стилизации.

Цена
26 900 р.
Куртка Scotch & Soda

Если вам тоже наскучили однотонные куртки, присмотритесь к серебристому варианту с легкими цветными разводами.

Цена
25 990 р.
Куртка Red September

Российский дизайнер наконец запустил свой интернет-магазин, и мы не смогли пройти мимо бомбера сложного сине-голубого цвета.

Цена
62 990 р.
Сумка The Empty Industry

Если от петчворк-рубашек и джинсов мы подустали, то тоуты смотрятся свежо.

Цена
3500 р.
Юбка Didu

Когда настроение огонек.

Цена
42 800 р.
Капюшон SokolovaBogorodskaya

Бренды продолжают эксперименты над зимними головными уборами, а мы и рады.

Цена
10 000 р.
Жилет Huf

Для образов с хрустящей белой рубашкой, брюками со стрелкой и лоферами.

Цена
12 490 р.
Парка Urban Tiger

Универсальная парка отличается тремя вещами: минималистичным дизайном, материалом на основе переработанного полиэстера и экологичным утеплителем.

Цена
18 400 р.
Свитер United Colors of Benetton

Яркий трикотаж — всегда хорошее решение для зимы.

Цена
6999 р.
Капюшон Studio 29

Яркая дутая манишка может заменить шарф, а также спасти куртку, у которой нет капюшона.

Цена
6900 р.
Ботинки Ecco

Добротная интерпретация классических рабочих ботинок в исполнении датского бренда.

Цена
14 999 р.
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