Кажется, лошадки — новый микротренд в украшениях. Наш выбор — ярко-синяя.
Яркий цвет плюс анималистичный принт — сочетание, перед которым сложно устоять, особенно в преддверии праздников.
Нижнее белье постепенно становится верхним: в моду возвращается сексуальность.
Предлагаем не застегивать бра сзади и носить в расслабленном виде на манер украшения — поверх футболок и топов.
Юбка баллон — один из главных трендов праздничного сезона. Будет уместна и после торжеств: например, в панк-стилизации.
Если вам тоже наскучили однотонные куртки, присмотритесь к серебристому варианту с легкими цветными разводами.
Российский дизайнер наконец запустил свой интернет-магазин, и мы не смогли пройти мимо бомбера сложного сине-голубого цвета.
Если от петчворк-рубашек и джинсов мы подустали, то тоуты смотрятся свежо.
Когда настроение огонек.
Бренды продолжают эксперименты над зимними головными уборами, а мы и рады.
Для образов с хрустящей белой рубашкой, брюками со стрелкой и лоферами.
Универсальная парка отличается тремя вещами: минималистичным дизайном, материалом на основе переработанного полиэстера и экологичным утеплителем.
Яркий трикотаж — всегда хорошее решение для зимы.
Яркая дутая манишка может заменить шарф, а также спасти куртку, у которой нет капюшона.
Добротная интерпретация классических рабочих ботинок в исполнении датского бренда.