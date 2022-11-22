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Фли из Red Hot Chili Peppers в кампейне Stüssy и Dries Van Noten
Афиша Daily
Сегодня в 18:06
После массовой приостановки деятельности зарубежных брендов в России ждать свежих релизов и коллекций в магазинах в прежнем объеме не приходится. Тем не менее мы не перестаем следить за интересными новинками и будем просто показывать классную одежду, обувь и аксессуары, которые нам нравятся.

2010-е сыграли важную роль в формировании современного модного ландшафта. Появление множества молодых дерзких марок, бум коллабораций и лимитированных релизов и, конечно, стремительное сближение стритвира и люкса. Все это привело к глобальным метаморфозам в индустрии. И именно благодаря этим изменениям сегодня возможны коллаборации, казалось бы, совершенно разных брендов. Например, бельгийского авангардного тяжеловеса Dries Van Noten и пионеров стритвира Stüssy.

Приятно удивил не только сам факт коллаборации, но и то, как она была подана. В эффектном кампейне в вещах из коллекции позирует Майкл Балзари, он же Фли, он же участник группы Red Hot Chili Peppers.

В совместный релиз брендов вошли эффектные и обаятельные вещи, большую часть которых будет непросто адаптировать под повседневный гардероб. В первую очередь это, конечно, касается черного смокинга в полоску, выложенную из кристаллов. Следом идут рубашки, худи, футболки и шорты, окрашенные в технике тай-дай и украшенные тематическими принтами. Из более применимых вещей упоминания заслуживают парки и свитера с обилием патчей, роскошная университетская куртка, а также кастомизированные джинсовки.

Коллаборация Dries Van Noten и Stüssy уже поступила в продажу. Ознакомиться с полным ассортиментом коллекции и купить вещи из нее можно на официальных сайтах брендов. Цены варьируются от 75 фунтов за футболку с принтом до 2200 фунтов за парку с нашивками.

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