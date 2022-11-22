Фли из Red Hot Chili Peppers в кампейне Stüssy и Dries Van Noten

В совместный релиз брендов вошли эффектные и обаятельные вещи, большую часть которых будет непросто адаптировать под повседневный гардероб. В первую очередь это, конечно, касается черного смокинга в полоску, выложенную из кристаллов. Следом идут рубашки, худи, футболки и шорты, окрашенные в технике тай-дай и украшенные тематическими принтами. Из более применимых вещей упоминания заслуживают парки и свитера с обилием патчей, роскошная университетская куртка, а также кастомизированные джинсовки.

