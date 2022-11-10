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Все главные акции в День шопинга и «Черную пятницу». Список обновляется
Анна Махорина
Сегодня в 15:30
Ноябрь — традиционный месяц скидок по всему миру. 11-го отмечают День шопинга, он же День холостяка, празднование которого пошло из Китая. А 25-го проходит «Черная пятница». Правда, большинство магазинов в погоне за вниманием и кошельком покупателей стартуют с акциями уже в начале месяца. Собрали предложения, достойные вашего внимания.

День шопинга

Lamoda

Маркетплейс анонсировал скидки на раздел с премиальными брендами: вещи C.P. Company, Boss, Polo Ralph Lauren, AllSaints, Kenzo продаются со скидками до 50%. Также на сайте можно найти страницу с предложением до 80% — в него попали не только одежда, обувь и аксессуары, но и товары из сегментов «Спорт» и «Красота». На некоторые предметы обещают дополнительную скидку по промокоду NOVEMBER22.

«Спортмастер»

Акция для тех, кто ищет экипировку для грядущего зимнего сезона, — 30% по промокоду SPORT. Также есть подборка с вещами по 70-процентной скидке. Предложения действительны до 13 ноября.

Wildberries

Маркетплейс дарит скидку до 90% на все — по заявлению платформы, в распродаже участвует 11 млн товаров. А если у вас есть карта лояльности, можете рассчитывать на дополнительные минус 30%.

Rendez-Vous

Акция ко Всемирному дню шопинга доступна только участникам программы лояльности Privilege. Можно получить до 30% на сайте и во всех магазинах Rendez-Vous с 10 ноября.

«Яндекс Маркет»

9–11 ноября маркетплейс дарит скидки до 70%. Есть дополнительные промокоды: SALE5 — на 5% и SALE10 — на 10%. По акции доступны не только одежда и обувь, но и товары для красоты и гигиены, предметы интерьера, техника и многое другое.

Hoff

Выгодно обновить интерьер можно у Hoff: магазин товаров для дома запустил распродажу со скидками до 47%. Успевайте до 13 ноября включительно.

Peak

Команда магазина проводит свой знаменитый сейл с щедрыми скидками до 70%. Осенний Crazy Weekend Sale стартует 11 ноября и продолжится все выходные. На распродаже стоит ожидать уже знакомых Carhartt WIP и A.P.C., Hyke, Proenza Schouler White Label, Maharishi, Story Mfg., Nanamica и Needles. Внимание стоит обратить и на спортивную подборку: полюбившийся многим Sporty & Rich будет доступен со скидкой до 50%.

«Черная пятница»

«Золотое яблоко»

Хорошие новости для бьютиголиков — весь ноябрь «Золотое яблоко» дарит скидки до 70%. Также есть дополнительные акции ко Дню шопинга: до 10 ноября при покупке от 6000 рублей можно получить скидку 2000 рублей, а 10–13 ноября на банки из раздела «Азия» обещают до минус 50%.

«Л’Этуаль»

«Л’Этуаль» также решил не мелочиться и запустить распродажу на целый месяц. Со скидками до 80% можно купить уходовые средства, продукты для макияжа, парфюм, принадлежности для маникюра и даже товары для детей.

«Рив гош»

В противовес «Черной пятнице» «Рив гош» запустил «яркие скидки», но суть осталась та же: весь ноябрь можно обновлять косметичку с выгодой до 50%.

La Redoute

По промокоду «3011» в магазине мебели можно приобрести товары со скидкой 30%. Отличная возможность выгодно купить текстиль, предметы для хранения, аксессуары и даже садовую мебель.

Ozon

Маркетплейс устроил хитрую распродажу: специальная цена действует только в определенные день и час. Удобно, что узнать дату и время можно прямо в карточке нужного вам товара.

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