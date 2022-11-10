Все главные акции в День шопинга и «Черную пятницу». Список обновляется

День шопинга
Lamoda
Маркетплейс анонсировал скидки на раздел с премиальными брендами: вещи C.P. Company, Boss, Polo Ralph Lauren, AllSaints, Kenzo продаются со скидками до 50%. Также на сайте можно найти страницу с предложением до 80% — в него попали не только одежда, обувь и аксессуары, но и товары из сегментов «Спорт» и «Красота». На некоторые предметы обещают дополнительную скидку по промокоду NOVEMBER22.
«Спортмастер»
Акция для тех, кто ищет экипировку для грядущего зимнего сезона, — 30% по промокоду SPORT. Также есть подборка с вещами по 70-процентной скидке. Предложения действительны до 13 ноября.
Wildberries
Маркетплейс дарит скидку до 90% на все — по заявлению платформы, в распродаже участвует 11 млн товаров. А если у вас есть карта лояльности, можете рассчитывать на дополнительные минус 30%.
Rendez-Vous
Акция ко Всемирному дню шопинга доступна только участникам программы лояльности Privilege. Можно получить до 30% на сайте и во всех магазинах Rendez-Vous с 10 ноября.
«Яндекс Маркет»
9–11 ноября маркетплейс дарит скидки до 70%. Есть дополнительные промокоды: SALE5 — на 5% и SALE10 — на 10%. По акции доступны не только одежда и обувь, но и товары для красоты и гигиены, предметы интерьера, техника и многое другое.
Hoff
Выгодно обновить интерьер можно у Hoff: магазин товаров для дома запустил распродажу со скидками до 47%. Успевайте до 13 ноября включительно.
Peak
Команда магазина проводит свой знаменитый сейл с щедрыми скидками до 70%. Осенний Crazy Weekend Sale стартует 11 ноября и продолжится все выходные. На распродаже стоит ожидать уже знакомых Carhartt WIP и A.P.C., Hyke, Proenza Schouler White Label, Maharishi, Story Mfg., Nanamica и Needles. Внимание стоит обратить и на спортивную подборку: полюбившийся многим Sporty & Rich будет доступен со скидкой до 50%.
«Черная пятница»
«Золотое яблоко»
Хорошие новости для бьютиголиков — весь ноябрь «Золотое яблоко» дарит скидки до 70%. Также есть дополнительные акции ко Дню шопинга: до 10 ноября при покупке от 6000 рублей можно получить скидку 2000 рублей, а 10–13 ноября на банки из раздела «Азия» обещают до минус 50%.
«Л’Этуаль»
«Л’Этуаль» также решил не мелочиться и запустить распродажу на целый месяц. Со скидками до 80% можно купить уходовые средства, продукты для макияжа, парфюм, принадлежности для маникюра и даже товары для детей.
«Рив гош»
В противовес «Черной пятнице» «Рив гош» запустил «яркие скидки», но суть осталась та же: весь ноябрь можно обновлять косметичку с выгодой до 50%.
La Redoute
По промокоду «3011» в магазине мебели можно приобрести товары со скидкой 30%. Отличная возможность выгодно купить текстиль, предметы для хранения, аксессуары и даже садовую мебель.
Ozon
Маркетплейс устроил хитрую распродажу: специальная цена действует только в определенные день и час. Удобно, что узнать дату и время можно прямо в карточке нужного вам товара.