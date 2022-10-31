Французский парфюмерный бренд добавил свои душистые композиции в нежное жидкое мыло. Красивый флакон для тех, кто собирается изменить Grown Alchemist.
Добрая часть продуктов марки строится вокруг антиоксиданта ресвератрола. В новой линейке ему вторит веганский компонент, укрепляющий кожу.
Многообразие кислот — AHA, PHA, BHA — обеспечивает такое мощное отшелушивание, что производитель предупреждает: кожа может слегка покраснеть.
Другое кислотное средство с уже более нежным воздействием. Мягкая миндальная кислота бережно относится к коже и обновляет ее постепенно, день за днем.
Кремовые текстуры актуальны не только летом. Лайфхак их реальной жизни: в холода жидкие румяна лягут даже на слегка обветренное лицо.
Достойная бюджетная альтернатива густым восстанавливающим кремам по типу La Mer и Augustinus Bader, которую не обидно щедро нанести и на тело.
Мощный успокаивающий компонент — центелла — не только снимает покраснения и раздражения, но и стимулирует кожу выделять еще больше коллагена.
Блондинки знают, что убрать желтый оттенок волос непросто. Комбо из фиолетового шампуня, бальзама и вдобавок несмываемого спрея точно справится.
Матовый стик не заменит остро заточенный карандаш, но все равно упростит задачу нанесения помады даже на бегу.
Антиоксиданты и санскрин — лучший превентивный уход против старения кожи. А инкапсулированный витамин C (как в этом креме) — одна из лучших форм витамина.