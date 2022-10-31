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10бьюти-новинок октября

Лизавета Шатурова
Сегодня в 20:46
Кислоты всех разновидностей, антиоксиданты для защиты кожи, декоративная косметика на холода — и другие бьюти-новинки, которые приглянулись нам в этом месяце.
Жидкое мыло для рук и тела Essential Parfums

Французский парфюмерный бренд добавил свои душистые композиции в нежное жидкое мыло. Красивый флакон для тех, кто собирается изменить Grown Alchemist.

Цена
1905 р.
Дневной крем Caudalie Resveratrol-Lift

Добрая часть продуктов марки строится вокруг антиоксиданта ресвератрола. В новой линейке ему вторит веганский компонент, укрепляющий кожу.

Цена
4550 р.
Отшелушивающая маска для лица HoliFrog

Многообразие кислот — AHA, PHA, BHA — обеспечивает такое мощное отшелушивание, что производитель предупреждает: кожа может слегка покраснеть.

Цена
5000 р.
Обновляющая эссенция Okolo Glow Revealer Essence

Другое кислотное средство с уже более нежным воздействием. Мягкая миндальная кислота бережно относится к коже и обновляет ее постепенно, день за днем.

Цена
4100 р.
Кремовые румяна Elian One Touch Liquid Blush

Кремовые текстуры актуальны не только летом. Лайфхак их реальной жизни: в холода жидкие румяна лягут даже на слегка обветренное лицо.

Цена
619 р.
Липидовосстанавливающий бальзам для лица и тела Art & Fact

Достойная бюджетная альтернатива густым восстанавливающим кремам по типу La Mer и Augustinus Bader, которую не обидно щедро нанести и на тело.

Цена
1000 р.
Сыворотка Neulii

Мощный успокаивающий компонент — центелла — не только снимает покраснения и раздражения, но и стимулирует кожу выделять еще больше коллагена.

Цена
1043 р.
Тонирующий спрей Matrix So Silver

Блондинки знают, что убрать желтый оттенок волос непросто. Комбо из фиолетового шампуня, бальзама и вдобавок несмываемого спрея точно справится.

Цена
1350 р.
Кремовая помада в карандаше Provoc

Матовый стик не заменит остро заточенный карандаш, но все равно упростит задачу нанесения помады даже на бегу.

Цена
1073 р.
Омолаживающий крем-гель для лица с витамином С Sesderma

Антиоксиданты и санскрин — лучший превентивный уход против старения кожи. А инкапсулированный витамин C (как в этом креме) — одна из лучших форм витамина.

Цена
4037 р.
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косметикановинки косметикикосметика на осень
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