Расписана вручную, напоминает о беззаботном лете.
Может быть не только домашним, но и уличным (как минимум — балконным).
Номинально детский, но по факту кто вам запретит спать под одеялом с лисами.
Для тех, у кого уже зимнее настроение.
Стильный пуфик можно поставить в прихожую или отдать в пользование коту.
Бетонный поднос подойдет для хранения домашних мелочей, косметики, украшений, а также в качестве подставки под свечи, кашпо или вазы.
Светильник выполнен в форме купола: в нем 270 (!) элементов витражного стекла.
Напольное кашпо для крупных представителей вашего зимнего садика.
Красиво жить не запретишь.
Цветное стекло — один из самых легких способов сделать интерьер веселее.
Подходит для хранения сыпучих продуктов или орехов.
Инжир, мускус, сандал и пачули для ваших осенних водных процедур.
Пеньюар в стиле жены мафиози.
Симпатичная салфетница для нарядных сервировок стола.