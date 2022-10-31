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Покупки месяца

14предметов, которыми можно украсить дом в ноябре

Анна Махорина
Сегодня в 11:45
Тарелка с клубничками, пододеяльник с лисами, полотенца со снегирями и другие новинки месяца.
Тарелка Odaryadarya

Расписана вручную, напоминает о беззаботном лете.

Цена
3170 р.
Винный столик Makberry

Может быть не только домашним, но и уличным (как минимум — балконным).

Цена
8260 р.
Пододеяльник «Унисон»

Номинально детский, но по факту кто вам запретит спать под одеялом с лисами.

Цена
1089 р.
Кухонные полотенца Bellehome

Для тех, у кого уже зимнее настроение.

Цена
1799 р.
Пуф Cork

Стильный пуфик можно поставить в прихожую или отдать в пользование коту.

Цена
15 400 р.
Поднос Concrete Hill

Бетонный поднос подойдет для хранения домашних мелочей, косметики, украшений, а также в качестве подставки под свечи, кашпо или вазы.

Цена
1300 р.
Настольная лампа Dome

Светильник выполнен в форме купола: в нем 270 (!) элементов витражного стекла.

Цена
45 500 р.
Кашпо La Redoute Interieurs

Напольное кашпо для крупных представителей вашего зимнего садика.

Цена
5099,5 р.
Мыльница Villari

Красиво жить не запретишь.

Цена
15 600 р.
Подсвечник HAY

Цветное стекло — один из самых легких способов сделать интерьер веселее.

Цена
7000 р.
Банка для хранения Tkano

Подходит для хранения сыпучих продуктов или орехов.

Цена
990 р.
Очищающий гель для рук и тела Daje

Инжир, мускус, сандал и пачули для ваших осенних водных процедур.

Цена
2100 р.
Халат Evkaliptica

Пеньюар в стиле жены мафиози.

Цена
11 350 р.
Коробка для салфеток Nuyoah

Симпатичная салфетница для нарядных сервировок стола.

Цена
678,4 р.
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