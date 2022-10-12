Что покупать во время «Сумасшедших дней» в «Стокманне»

Одна из главных акций года уже здесь.

​​С 12 по 16 октября в универмагах «Стокманн» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге пройдут «Сумасшедшие дни». В случае с одной из главных акций года точно не стоит медлить. Во-первых, советуем найти большую сумку, потому что уйти с пустыми руками удастся вряд ли. Во-вторых, предлагаем определиться с пожеланиями — «Афиша Daily» собрала заслуживающие внимания позиции.

Женская одежда

В ассортименте сети «Стокманн» появился ряд новых, заслуживающих внимания имен — причем как зарубежных, так и локальных. В их числе Nero Giardini, Loft, Auranna, Quo, About Lingerie, Aspaya и многие другие.

Платье Auranna Лаконичное платье из смесового материала с добавлением шерсти и кашемира. 3990 р. Пуховик Naumi У этой модели есть главные критерии идеального пуховика: теплый капюшон и элементы для регулировки посадки. 23 990 р. Пальто Belucci Наверняка в вашем гардеробе есть пальто одного из базовых цветов: черного, серого, темно-синего, бежевого. А значит, вы вполне можете позволить себе что‑то более эффектное. 8990 р. Джинсы Esprit Edc Джинсов много не бывает, в этом сезоне присмотритесь к модели прямого кроя со стандартной посадкой. 3790 р. Свитшот Desigual Как насчет броского свитшота с принтом в стиле 1970-х годов? Он удачно дополнит образы с однотонными вещами. 4590 р.

Мужская одежда

Деловые костюмы и повседневная база, нестареющая классика и актуальные тенденции — все, что может понадобиться в мужском гардеробе, представлено в ассортименте на «Сумасшедших днях».

Пуховик Marco di Radi Удлиненная модель, свободный крой, воротник-стойка, лаконичный дизайн — образцовый пуховик, в котором нет ничего лишнего. 8390 р. Рубашка Esprit Casual Рубашка в актуальную клетку без труда впишется в городской гардероб. 2990 р. Футболка Karl Lagerfeld Базовая футболка с узнаваемой символикой одинаково удачно будет смотреться как самостоятельно, так и в комбинации с расстегнутой рубашкой. 6590 р. Джинсы Esprit Edc Практичная пара джинсов глубокого синего оттенка дополнит образ в стиле casual. 2990 р. Свитшот Lerros Базовый свитшот, который без труда впишется в мужской гардероб, подойдет как для повседневной носки, так и для свидания. 3290 р.

Обувь и сумки

Даже если ваш гардероб уже укомплектован, это не значит, что вы не можете себя побаловать. Например, еще одной парой зимней обуви или новой любимой сумкой.

Ботинки Nero Giardini Высокие ботинки на внушительной платформе — образцовая пара для встречи непогоды. 9990 р. Ботинки Ever Be Верх из кожи, внутренняя отделка из шерсти и грубая подошва с цепким протектором — идеальные мужские ботинки на холодное время года. 6590 р. Сумка Marc O’Polo Сумки хобо сейчас на пике популярности. Эта модель не только вместительна и многофункциональна, но еще и выполнена из переработанных материалов. 12 990 р. Сумка Coccinelle Аккуратная сумка в лучших традициях классических сэтчелов. 15 990 р. Сумка Tommy Hilfiger Практичная сумка для планшета, зарядного устройства, документов и всевозможных мелочей, которые обычно оседают в карманах. 6990 р.

Детям

Разобравшись со своим гардеробом, не забудьте о самых маленьких. В «Стокманне» представлены несколько десятков брендов одежды для девочек и мальчиков, и можно выбрать не только функциональную, но и стильную одежду на любой размер.

Куртка Juvis Супертеплая парка в трендовом ярко-розовом цвете как у взрослых — с капюшоном, обилием карманов и регулирующими посадку элементами. 6290 р. Ботинки Mursu Утепленные ботинки с удобной системой шнуровки и липучками создадут максимально комфортную посадку. 3790 р. Комбинезон Koko Noko Просторный комбинезон с застежкой-молнией можно быстро надеть даже на самого активного ребенка. 1690 р. Платье Koko Noko Нарядное платье в клетку — достойная альтернатива привычной школьной форме. 1690 р. Худи Reporter Young Худи все еще остается одним из самых уютных предметов гардероба. Так почему бы не подарить его маленьким модникам? 1990 р.

Кухонная утварь

Ищете новую посуду? Хотите необычные бокалы для вина? Или вам нужен красивый набор для чаепития? Все это (и не только) есть в отделе товаров для дома «Стокманна».

Бокалы Tognana Яркие бокалы из разноцветного стекла подойдут для камерных семейных торжеств. 1390 р. Миски Le Creuset Набор керамических мисок в красивых цветах. К слову, посуда из керамики заметно прибавила в популярности за последние несколько лет. 4690 р. Столовые приборы Pintinox Набор изящных приборов для ценителей минимализма. 3990 р. Чашки Tognana Набор керамических ярких чашек придаст красок ежедневным чаепитиям. 2590 р. Сковорода Walmer Идеальна для приготовления завтраков, обедов и ужинов. 1890 р.

Домашний текстиль

В секции домашнего текстиля представлен широкий выбор комплектов постельного белья, самых теплых пледов и мягких подушек.

Одеяло Sofi de Marko Роскошное мягкое одеяло из дышащего смесового материала с добавлением хлопка и шелка. 10 990 р. Наволочка 21maison Идеальная наволочка в пепельно-розовом цвете из 100% хлопка с переплетением мако-сатин. 890 р. Простыня 21maison Модель того же пепельно-розового цвета, что и наволочка, выполнена в трех размерах. Привлекает своим минимализмом и, кроме того, непривередлива в использовании и уходе. 1990 р. Пододеяльник 21maison Составит постельный комплект вместе с наволочкой и простыней. Легкое в уходе белье класса люкс создаст атмосферу дорогого отеля. 3290 р. Подушка La Prima Мягкая подушка с сатиновым стеганым чехлом и наполнителем из натуральной шерсти. 2490 р.

Гастрономия и бытовая химия

Помимо всего вышеперечисленного в магазинах «Стокманн» есть гастробутики с европейскими деликатесами и корнеры бытовой химии с широким выбором редких и незаменимых товаров.

В них, как и во всех других отделах, будет действовать специальное предложение по кешбэку. Потраченные средства вернутся на карту постоянного покупателя в полном объеме в виде бонусных баллов. Ими можно будет оплатить до 20% покупок в период с 20 по 31 октября.

Акция «Сумасшедшие дни» действует с 12 по 16 октября в универмагах «Стокманн» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также на сайте stockmann.ru.