Что покупать во время «Сумасшедших дней» в «Стокманне»

С 12 по 16 октября в универмагах «Стокманн» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге пройдут «Сумасшедшие дни». В случае с одной из главных акций года точно не стоит медлить. Во-первых, советуем найти большую сумку, потому что уйти с пустыми руками удастся вряд ли. Во-вторых, предлагаем определиться с пожеланиями — «Афиша Daily» собрала заслуживающие внимания позиции.
Женская одежда
В ассортименте сети «Стокманн» появился ряд новых, заслуживающих внимания имен — причем как зарубежных, так и локальных. В их числе Nero Giardini, Loft, Auranna, Quo, About Lingerie, Aspaya и многие другие.
Мужская одежда
Деловые костюмы и повседневная база, нестареющая классика и актуальные тенденции — все, что может понадобиться в мужском гардеробе, представлено в ассортименте на «Сумасшедших днях».
Обувь и сумки
Даже если ваш гардероб уже укомплектован, это не значит, что вы не можете себя побаловать. Например, еще одной парой зимней обуви или новой любимой сумкой.
Детям
Разобравшись со своим гардеробом, не забудьте о самых маленьких. В «Стокманне» представлены несколько десятков брендов одежды для девочек и мальчиков, и можно выбрать не только функциональную, но и стильную одежду на любой размер.
Кухонная утварь
Ищете новую посуду? Хотите необычные бокалы для вина? Или вам нужен красивый набор для чаепития? Все это (и не только) есть в отделе товаров для дома «Стокманна».
Домашний текстиль
В секции домашнего текстиля представлен широкий выбор комплектов постельного белья, самых теплых пледов и мягких подушек.
Гастрономия и бытовая химия
Помимо всего вышеперечисленного в магазинах «Стокманн» есть гастробутики с европейскими деликатесами и корнеры бытовой химии с широким выбором редких и незаменимых товаров.
В них, как и во всех других отделах, будет действовать специальное предложение по кешбэку. Потраченные средства вернутся на карту постоянного покупателя в полном объеме в виде бонусных баллов. Ими можно будет оплатить до 20% покупок в период с 20 по 31 октября.
Акция «Сумасшедшие дни» действует с 12 по 16 октября в универмагах «Стокманн» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также на сайте stockmann.ru.
Реклама. АО «СТОКМАНН», ОГРН 1037717018228