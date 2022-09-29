Не только стильный, но и удобный, судя по конструкции, которая «проваливается» к центру.
Ноты лимона, можжевельника, шалфея и герани создадут дома расслабляющую средиземноморскую атмосферу.
Помимо зеленого есть еще в синем и лососевом цветах. Пусть предметы для готовки будут яркими.
Симметрия, плавные волны и яркая линия на пододеяльнике создают ощущение умиротворения.
Сделает сервировку эффектной.
Универсальная и компактная полка может пригодится и на кухне у мойки, и в ванной комнате. Крепится к стене без сверления благодаря клейкой основе.
«Бегемот» хорошо подходит для того, чтобы посадить внутрь композицию из суккулентов и кактусов или разместить одно растение с раскидистыми листьями.
Добавят не только уюта и света, но и цвета.
Значится как детский, но прекрасно будет себя чувствовать и в гостиной, и во «взрослой» спальне, и даже в стильной ванной.
Стол из металла благодаря дизайну впишется в интерьер с этническими мотивами (например, африканскими).
Даже чашка может выглядеть помятой по утрам.
Чтобы было куда залипнуть в течение дня.
Насыщенный цвет морской волны и контрастная бахрома.