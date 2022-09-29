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Покупки месяца

13предметов, которые сделают дом уютнее в октябре

Анна Махорина
Сегодня в 08:45
Кашпо-бегемот, помятая чайная пара и другие новинки месяца.
Стул Bergenson Bjorn

Не только стильный, но и удобный, судя по конструкции, которая «проваливается» к центру.

Цена
7500 р.
Ароматический спрей Comfort Zone

Ноты лимона, можжевельника, шалфея и герани создадут дома расслабляющую средиземноморскую атмосферу.

Цена
4950 р.
Ложка для спагетти O’Kitchen

Помимо зеленого есть еще в синем и лососевом цветах. Пусть предметы для готовки будут яркими.

Цена
55 р.
Комплект постельного белья Tkano

Симметрия, плавные волны и яркая линия на пододеяльнике создают ощущение умиротворения.

Цена
8290 р.
Скатерть Bellehome

Сделает сервировку эффектной.

Цена
3856 р.
Органайзер Chang Shuo

Универсальная и компактная полка может пригодится и на кухне у мойки, и в ванной комнате. Крепится к стене без сверления благодаря клейкой основе.

Цена
1090 р.
Кашпо Savanna Ceramics

«Бегемот» хорошо подходит для того, чтобы посадить внутрь композицию из суккулентов и кактусов или разместить одно растение с раскидистыми листьями.

Цена
2500 р.
Набор из трех восковых свечей Lovely Day

Добавят не только уюта и света, но и цвета.

Цена
3100 р.
Ковер AM·PM

Значится как детский, но прекрасно будет себя чувствовать и в гостиной, и во «взрослой» спальне, и даже в стильной ванной.

Цена
48 734 р.
Стол AM·PM

Стол из металла благодаря дизайну впишется в интерьер с этническими мотивами (например, африканскими).

Цена
23 559 р.
Чайная пара MiraclePot

Даже чашка может выглядеть помятой по утрам.

Цена
3310 р.
Песочные часы Coincasa

Чтобы было куда залипнуть в течение дня.

Цена
4990 р.
Плед Coincasa

Насыщенный цвет морской волны и контрастная бахрома.

Цена
6990 р.
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