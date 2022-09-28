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Покупки месяца

19вещей, которые мы будем носить в октябре

Анна Махорина,Ин Франк
Сегодня в 13:38
Юбка карго, дутые мюли, шляпа в рыбацком стиле и другие новинки месяца.
Юбка Minga London

Низкая посадка, длина макси и карманы как у карго — эта юбка вобрала в себя все тренды сезона.

Цена
12 990 р.
Лоферы Mango

Добротные лоферы молочного цвета подружатся с брючными костюмами и юбками мини.

Цена
9399 р.
Дутики Ekonika

Стиль après-ski все глубже внедряется в наши гардеробы. А такие тапочки особенно актуальны в ожидании включения отопления.

Цена
11 990 р.
Дубленка Love Republic

Модная замена поднадоевшим коротким пуховикам.

Цена
7199 р.
Кольцо Marni

Для поднятия настроения.

Цена
15 100 р.
Панама Needles

Панама из мягкого пушистого материала для межсезонья.

Цена
10 950 р.
Юбка Ushatáva

Российский бренд предлагает новый взгляд на футер: варит его и делает из него юбки (и корсеты).

Цена
12 900 р.
Рубашка Limé

Двойная доза гранжа: черно-белая клетка и тай-дай.

Цена
4999 р.
Рубашка Engineered Garments

Добротная рабочая рубашка — важный атрибут осеннего гардероба.

Цена
27 950 р.
Свитер Vereja

Свитер под названием «Сон динозавра» связан вручную мастерицами российского бренда.

Цена
32 600 р.
Сумка Ecco

Лаконичная сумка из свежей коллекции аксессуаров датского бренда. Увидеть вживую ее можно в корнере Ecco Leather Goods в «Цветном».

Цена
17 990 р.
Жилет Sporty & Rich

Как видите, бренд Sporty & Rich выпускает не только футболки с принтами и шоперы с цепкими слоганами.

Цена
13 450 р.
Боди Osome2some

Заменит блузу в тех луках, где верх нужно надевать под заправку.

Цена
17 940 р.
Рубашка Obey

Такой простой, но все еще такой эффектный прием: фотопринт во всю длину изделия.

Цена
10 990 р.
Овершот And Wander

Овершот, который можно носить круглый год. Как промежуточный слой в холода и как легкую куртку с приходом тепла.

Цена
26 950 р.
Платье The Ragged Priest

Трикотажное платье может быть нескучным: например, если оно украшено цветными вставками.

Цена
10 490 р.
Пуховик Finn Flare

Если вы еще не устали от стежки, выбирайте куртки с ней в ярком исполнении, а не в привычном черном или бежевом.

Цена
18 999 р.
Шляпа South2 West8

Яркая шляпа в рыбацком стиле из разноцветного вельвета. Для придания образам осеннего шарма.

Цена
14 950 р.
Сумка Studio 29

И снова стежка — на этот раз на сумке. Обратите внимание на трендовую мягкую форму и практичный материал из плащевки.

Цена
6900 р.
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