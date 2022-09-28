Низкая посадка, длина макси и карманы как у карго — эта юбка вобрала в себя все тренды сезона.
Добротные лоферы молочного цвета подружатся с брючными костюмами и юбками мини.
Стиль après-ski все глубже внедряется в наши гардеробы. А такие тапочки особенно актуальны в ожидании включения отопления.
Модная замена поднадоевшим коротким пуховикам.
Для поднятия настроения.
Панама из мягкого пушистого материала для межсезонья.
Российский бренд предлагает новый взгляд на футер: варит его и делает из него юбки (и корсеты).
Двойная доза гранжа: черно-белая клетка и тай-дай.
Добротная рабочая рубашка — важный атрибут осеннего гардероба.
Свитер под названием «Сон динозавра» связан вручную мастерицами российского бренда.
Лаконичная сумка из свежей коллекции аксессуаров датского бренда. Увидеть вживую ее можно в корнере Ecco Leather Goods в «Цветном».
Как видите, бренд Sporty & Rich выпускает не только футболки с принтами и шоперы с цепкими слоганами.
Заменит блузу в тех луках, где верх нужно надевать под заправку.
Такой простой, но все еще такой эффектный прием: фотопринт во всю длину изделия.
Овершот, который можно носить круглый год. Как промежуточный слой в холода и как легкую куртку с приходом тепла.
Трикотажное платье может быть нескучным: например, если оно украшено цветными вставками.
Если вы еще не устали от стежки, выбирайте куртки с ней в ярком исполнении, а не в привычном черном или бежевом.
Яркая шляпа в рыбацком стиле из разноцветного вельвета. Для придания образам осеннего шарма.
И снова стежка — на этот раз на сумке. Обратите внимание на трендовую мягкую форму и практичный материал из плащевки.