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Что носить
Что носить осенью? 9 тенденций для женщин
Анна Махорина
Сегодня в 11:45
Собираем осенне-зимний гардероб с оглядкой на мировые тренды.

Темно-коричневый

Коричневый — самый недооцененный цвет: покупательницы опасаются этого оттенка, а бренды, в свою очередь, не спешат заполнять им магазин. Но в этом сезоне вам точно никуда не деться от костюма Людмилы Прокофьевны. Кстати, образ героини мы вспомнили неслучайно — коричневый цвет идеально сочетается с голубым (вспомните небесную рубашку «мегеры»), а также с зеленым и пудровым. Просто попробуйте, и вам точно понравится (подсказка — можно начать с обуви).

Платье Love Republic
3999 р.
Топ 12 storeez
5980 р.
Брюки Ushatáva
10 900 р.
Мюли 12 storeez
14 980 р.
Берет Nanushka
22 900 р.
Пальто Riri
33 500 р.

Приталенный силуэт

Оверсайз долго держался в топах, но и его час пришел: мода наконец повернулась в сторону полуприлегающих фасонов. Пальто, пиджаки, рубашки и платья теперь явно обозначают вашу талию. Хотя и тут вездесущему оверсайзу найдется свое место: в пару к таким вещам мы советуем выбирать широкие низы, используя прием перепада объемов.

Пиджак Ushatáva
17 500 р.
Пиджак The Select
10 900 р.
Пальто T.E.V.I
112 500 р.
Платье Minga London
11 990 р.
Рубашка Charuel
6990 р.
Платье Kiko Kostadinov
32 900 р.

Кожа и экокожа

Кожаные вещи — это не только красиво, но и практично. Особенно в осенне-зимнюю слякоть, когда есть все шансы забрызгать брюки или юбку сзади: если они будут сделаны из кожи, вы сможете просто протереть поверхность салфеткой. Но вернемся к пункту про «красиво»: кожа выглядит достаточно нарядно, чтобы отправиться в ней на важное событие, но при этом легко «успокаивается» денимом и удачно работает в повседневных луках.

Куртка Lime
7999 р.
Перчатки Rozie
42 000 р.
Топ Rozie
44 100 р.
Юбка Love Republic
2599 р.
Шорты 12 storeez
36 980 р.
Платье 12 storeez
69 980 р.

Низкая посадка

Про низкую посадку мы слышим уже несколько сезонов, но готовы поспорить, что вам понадобилось время, чтобы принять факт ее возвращения (а также подготовить пресс — хотя мы уверены, что это совсем необязательный пункт). Опять же, если все еще не представляете, с чем стилизовать низкие брюки и юбки, попробуйте беспроигрышный вариант с боди, чтобы не переживать об оголенных местах. А также обратите внимание на еще один микротренд — носить верха взаправку (например, рубашки).

Юбка-шорты Lime
3999 р.
Джинсы Blumarine
78 600 р.
Брюки Kalmanovich
27 230 р.
Юбка Lime
2999 р.
Брюки WOS
32 900 р.
Юбка Low Classic
27 800 р.

Полная длина

Новый сезон не приемлет компромиссов в виде длины миди: этой осенью играем по-крупному и носим либо супермини (см. юбки из пункта выше), либо макси. Причем речь не только об одежде, но и, например, о шарфах, которые практически подметают пол. Практично? Нет. Красиво? Очень. Во всяком случае, ради такого можно или такси заказать, или отследить прогноз погоды и выбрать бездождливый день. Подсказка: за вдохновением идем разглядывать луки сестер Олсен — адептов всего длинного.

Брюки Lime
4999 р.
Пальто Love Republic
14 999 р.
Юбка Sashaverse
38 500 р.
Юбка Minga London
12 990 р.
Шарф Studio 29
7500 р.
Платье JW Anderson
62 600 р.

Ретроспорт

На смену безликим костюмам из футера наконец пришли более острые комплекты — с отсылкой к спортивной моде прошлого века. На что именно обращать внимание? На надписи, имитирующие названия спортивных команд (в том числе университетских), а также на цвета — скорее всего, это будут слегка выстиранные, приглушенные оттенки. И, конечно, объемные силуэты, в которых вы буквально утонете.

Футболка Lime
1999 р.
Свитшот Planta Rosa
17 300 р.
Брюки Planta Rosa
14 400 р.
Кепка Sporty & Rich
5950 р.
Сумка Sporty & Rich
6450 р.
Кеды Veja
9950 р.

Школьный стиль

Стиль преппи осенью? Как оригинально! Но что поделать, если каждый сентябрь мы возвращаемся на учебу и работу и снова хотим носить хрустящие сорочки, структурные жакеты, юбки в складку и лоферы с носками.

Платье Lime
6599 р.
Блуза Lime
4999 р.
Пиджак Love Republic
9999 р.
Юбка Love Republic
3679 р.
Жилет Ffrâm
8500 р.
Лоферы Dr. Martens
27 700 р.

Обувь на платформе

Пока кто‑то только вспоминает тренды нулевых, самые продвинутые уже обратилась к трендам из десятых. Обувь на платформе — один из них. Да, жизнь нас к такому быстрому камбэку не готовила, но все же осень и плохая погода — идеальное время, чтобы снова носить туфли, ботинки и сапоги, посаженные на внушительную подошву.

Туфли Viron
16 950 р.
Ботинки Ekonika
17 990 р.
Ботильоны Ekonika
20 990 р.
Ботфорты Paris Texas
115 500 р.
Туфли Nodaleto
49 950 р.
Лоферы Vagabond
16 700 р.

Мягкая сумка

И немного комфорта напоследок — сумки, на которые можно положиться во всех смыслах. Или сложить их пополам и носить как большой клатч. Могут быть не только нейлоновыми и вязаными, но и из мягкой кожи. Вмещают все, что вам нужно, и сочетаются примерно со всем.

J.Kim
34 600 р.
12 storeez
29 980 р.
Ushatáva
8900 р.
Minga London
10 990 р.
Ekonika
10 990 р.
Arny Praht
4900 р.
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