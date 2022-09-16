Что носить осенью? 9 тенденций для женщин

Темно-коричневый

Коричневый — самый недооцененный цвет: покупательницы опасаются этого оттенка, а бренды, в свою очередь, не спешат заполнять им магазин. Но в этом сезоне вам точно никуда не деться от костюма Людмилы Прокофьевны. Кстати, образ героини мы вспомнили неслучайно — коричневый цвет идеально сочетается с голубым (вспомните небесную рубашку «мегеры»), а также с зеленым и пудровым. Просто попробуйте, и вам точно понравится (подсказка — можно начать с обуви).

Приталенный силуэт

Оверсайз долго держался в топах, но и его час пришел: мода наконец повернулась в сторону полуприлегающих фасонов. Пальто, пиджаки, рубашки и платья теперь явно обозначают вашу талию. Хотя и тут вездесущему оверсайзу найдется свое место: в пару к таким вещам мы советуем выбирать широкие низы, используя прием перепада объемов.

Кожа и экокожа

Кожаные вещи — это не только красиво, но и практично. Особенно в осенне-зимнюю слякоть, когда есть все шансы забрызгать брюки или юбку сзади: если они будут сделаны из кожи, вы сможете просто протереть поверхность салфеткой. Но вернемся к пункту про «красиво»: кожа выглядит достаточно нарядно, чтобы отправиться в ней на важное событие, но при этом легко «успокаивается» денимом и удачно работает в повседневных луках.

Низкая посадка

Про низкую посадку мы слышим уже несколько сезонов, но готовы поспорить, что вам понадобилось время, чтобы принять факт ее возвращения (а также подготовить пресс — хотя мы уверены, что это совсем необязательный пункт). Опять же, если все еще не представляете, с чем стилизовать низкие брюки и юбки, попробуйте беспроигрышный вариант с боди, чтобы не переживать об оголенных местах. А также обратите внимание на еще один микротренд — носить верха взаправку (например, рубашки).

Полная длина

Новый сезон не приемлет компромиссов в виде длины миди: этой осенью играем по-крупному и носим либо супермини (см. юбки из пункта выше), либо макси. Причем речь не только об одежде, но и, например, о шарфах, которые практически подметают пол. Практично? Нет. Красиво? Очень. Во всяком случае, ради такого можно или такси заказать, или отследить прогноз погоды и выбрать бездождливый день. Подсказка: за вдохновением идем разглядывать луки сестер Олсен — адептов всего длинного.

Ретроспорт

На смену безликим костюмам из футера наконец пришли более острые комплекты — с отсылкой к спортивной моде прошлого века. На что именно обращать внимание? На надписи, имитирующие названия спортивных команд (в том числе университетских), а также на цвета — скорее всего, это будут слегка выстиранные, приглушенные оттенки. И, конечно, объемные силуэты, в которых вы буквально утонете.

Школьный стиль

Стиль преппи осенью? Как оригинально! Но что поделать, если каждый сентябрь мы возвращаемся на учебу и работу и снова хотим носить хрустящие сорочки, структурные жакеты, юбки в складку и лоферы с носками.

Обувь на платформе

Пока кто‑то только вспоминает тренды нулевых, самые продвинутые уже обратилась к трендам из десятых. Обувь на платформе — один из них. Да, жизнь нас к такому быстрому камбэку не готовила, но все же осень и плохая погода — идеальное время, чтобы снова носить туфли, ботинки и сапоги, посаженные на внушительную подошву.

Мягкая сумка