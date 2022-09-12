Только не бежевый: 20 плащей на осень

Так уж повелось, что каждую осень мы возвращаемся к любимым плащам. И так уж повелось, что чаще всего они бывают бежевого цвета — самого распространенного и порядком нам поднадоевшего. «Афиша Daily» собрала 20 плащей в других оттенках.

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Яркие и пастельные, однотонные и с принтом, сдержанные и блестящие — выбор женских плащей по-прежнему хорош. Если в вашем гардеробе уже есть базовый вариант (к примеру, тот самый бежевый тренч), играйте по-крупному и выбирайте модель с цветочным принтом или с серебряным покрытием. Если речь идет о вашем первом плаще, присмотритесь к серому, синему или коричневому.

Выбор мужских плащей сейчас существенно меньше (по крайней мере среди текущего ассортимента магазинов), но найти достойный и практичный вариант можно. Определившись с оттенком, стоит озадачиться дизайном. Хотите более формальный плащ? Смотрите в сторону тренчей — с погонами, поясом и другими вытекающими. Ищете что‑то более простое и универсальное? Возможно, вам подойдет одна из многочисленных интерпретаций макинтоша.