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Только не бежевый: 20 плащей на осень
Анна Махорина,Ин Франк
Сегодня в 15:45
Так уж повелось, что каждую осень мы возвращаемся к любимым плащам. И так уж повелось, что чаще всего они бывают бежевого цвета — самого распространенного и порядком нам поднадоевшего. «Афиша Daily» собрала 20 плащей в других оттенках.
© aurimasskimelis, melissabon, linneklund/Instagram*

Яркие и пастельные, однотонные и с принтом, сдержанные и блестящие — выбор женских плащей по-прежнему хорош. Если в вашем гардеробе уже есть базовый вариант (к примеру, тот самый бежевый тренч), играйте по-крупному и выбирайте модель с цветочным принтом или с серебряным покрытием. Если речь идет о вашем первом плаще, присмотритесь к серому, синему или коричневому.

Lime
11 999 р.
Lime
13 999 р.
Ruée
40 500 р.
Beexist
19 500 р.
Charuel
23 990 р.
Charuel
17 990 р.
«Снежная королева»
6490 р.
Peter Do
250 400 р.
Studio 29
21 900 р.
Moncler Genius
246 500 р.

Выбор мужских плащей сейчас существенно меньше (по крайней мере среди текущего ассортимента магазинов), но найти достойный и практичный вариант можно. Определившись с оттенком, стоит озадачиться дизайном. Хотите более формальный плащ? Смотрите в сторону тренчей — с погонами, поясом и другими вытекающими. Ищете что‑то более простое и универсальное? Возможно, вам подойдет одна из многочисленных интерпретаций макинтоша.

Shu
8390 р.
Lemaire
116 800 р.
Finn Flare
5490 р.
Finn Flare
10 990 р.
Mango
12 999 р.
Nanamica
52 770 р.
Goldwin
23 060 р.
Canali
62 850 р.
Boss
61 350 р.
Strellson
24 950 р.

* Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.

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