Ценитель винтажа и костюмов: чему стоит поучиться у сына Мадонны и Гая Ричи

22-летний Рокко Ричи редко появляется на публике, пишет картины, не придает значения соцсетям, но при этом всегда одевается со вкусом. «Афиша Daily» разбирает стиль молодого художника и рассказывает, чему у него стоит поучиться.

Чаще носить пальто

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Как бы банально ни звучал этот призыв, но зачастую мы забываем о силе правильно подобранного пальто. Добротный (и вовсе не обязательно дорогой) экземпляр заметно упростит составление сильных осенних образов. Скажем, клетчатое пальто, как у Рокко не требует никаких усилий — к нему достаточно базовых брюк, свитера и лоферов (или грубых рабочих ботинок). Подбор головных уборов, шарфов, украшений, сумок или ярко выделяющихся носков оставим на ваше усмотрение.

Держать в гардеробе вечерний костюм

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Какого бы стиля вы ни придерживались, в гардеробе стоит держать хотя бы один эффектный костюм. Он может пригодиться для торжественных поводов и вечерних выходов. Если вы никогда не носили такие костюмы, то не обязательно бросаться во все тяжкие. Двубортный комплект из бордового бархата, как у Рокко, смотрится отлично — особенно в комбинации с венецианскими лоферами, но на роль единственного костюма мы бы посоветовали поискать что‑то попроще.

Хорошо выглядеть, даже занимаясь своими делами

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Довольно абстрактный, но все же важный совет. Не важно, идете вы в магазин, выбрасывать мусор или просто занимаетесь делами по дому, не пренебрегайте своим внешним видом. Не значит, что нужно каждый раз наряжаться как на праздник — просто держите себя в форме. Рокко, например, выглядит хорошо даже за работой над картинами. Например, в рабочем пиджаке, брюках в тон и сабо Birkenstock Boston.

Не ограничиваться традиционными костюмами

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Костюмы уже давно перестали считаться атрибутом исключительно формального стиля. Хотя у многих они по-прежнему могут вызывать внутреннее отторжение. Но ведь выбор «двойки» не ограничивается одними лишь традиционными вариантами? А уж менее формальные интерпретации костюмов можно носить и вовсе на повседневной основе. Если говорить об осенне-зимнем сезоне, то на ум сразу приходят плотный твид и вельвет. Оба материала отдают нарочито винтажной эстетикой, к которой так расположен Рокко, но при должной стилизации, костюмы из них вполне могут выглядеть вне времени.