Ценитель винтажа и костюмов: чему стоит поучиться у сына Мадонны и Гая Ричи

Чаще носить пальто
Как бы банально ни звучал этот призыв, но зачастую мы забываем о силе правильно подобранного пальто. Добротный (и вовсе не обязательно дорогой) экземпляр заметно упростит составление сильных осенних образов. Скажем, клетчатое пальто, как у Рокко не требует никаких усилий — к нему достаточно базовых брюк, свитера и лоферов (или грубых рабочих ботинок). Подбор головных уборов, шарфов, украшений, сумок или ярко выделяющихся носков оставим на ваше усмотрение.
Держать в гардеробе вечерний костюм
Какого бы стиля вы ни придерживались, в гардеробе стоит держать хотя бы один эффектный костюм. Он может пригодиться для торжественных поводов и вечерних выходов. Если вы никогда не носили такие костюмы, то не обязательно бросаться во все тяжкие. Двубортный комплект из бордового бархата, как у Рокко, смотрится отлично — особенно в комбинации с венецианскими лоферами, но на роль единственного костюма мы бы посоветовали поискать что‑то попроще.
Хорошо выглядеть, даже занимаясь своими делами
Довольно абстрактный, но все же важный совет. Не важно, идете вы в магазин, выбрасывать мусор или просто занимаетесь делами по дому, не пренебрегайте своим внешним видом. Не значит, что нужно каждый раз наряжаться как на праздник — просто держите себя в форме. Рокко, например, выглядит хорошо даже за работой над картинами. Например, в рабочем пиджаке, брюках в тон и сабо Birkenstock Boston.
Не ограничиваться традиционными костюмами
Костюмы уже давно перестали считаться атрибутом исключительно формального стиля. Хотя у многих они по-прежнему могут вызывать внутреннее отторжение. Но ведь выбор «двойки» не ограничивается одними лишь традиционными вариантами? А уж менее формальные интерпретации костюмов можно носить и вовсе на повседневной основе. Если говорить об осенне-зимнем сезоне, то на ум сразу приходят плотный твид и вельвет. Оба материала отдают нарочито винтажной эстетикой, к которой так расположен Рокко, но при должной стилизации, костюмы из них вполне могут выглядеть вне времени.
Найти подходящий не составит труда. Помимо всевозможных интерпретаций двоек от брендов самого разного калибра, можно также изучить ассортимент локальных винтажных магазинов.