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Покупки месяца

10косметических новинок месяца

Лизавета Шатурова
Сегодня в 19:00
Осенний арсенал кислот и ретинола, многофункциональные продукты и другая косметика, которая приглянулась нам в августе.
Многофункциональная сывортка Okolo Protect Perfect Veil SPF 20

Одновременно ухаживающая сыворотка, которая увлажняет кожу, праймер со светоотражающими частицами и легкое солнцезащитное средство.

Цена
2800 р.
Шампунь для укрепления волос Darling Good Roots

Эксперты бренда решили, что укрепление волос невозможно без глубокого очищения, и снабдили шампунь набором ингредиентов для преображения кожи головы.

Цена
952 р.
Рассыпчатая пудра для лица, тела и волос Promakeup Laboratory Star Veil

Пудровая основа обеспечивает матирование, а глиттер в составе — сияющий эффект. Применять косметическую «звездную пыль» можно так, как вам пожелается.

Цена
480 р.
Ночной крем для лица с бакучиолом и ретиналем By Wishtrend

Отличный тандем небольшой концентрации мощного ретиналя и ласкового бакучиола (природного ретинола). Для тех, кто готов переходить к осеннему уходу.

Цена
3300 р.
Зубная щетка Unpa Cha Cha

Во-первых, стильная зубная щетка — легкий способ начать день красиво. Во-вторых, заостренные щетинки делают ее не только красивой, но и эффективной.

Цена
263 р.
Крем-сыворотка для тела Marble Lab Relax

Флакон, похожий на парфюм, выбрали не случайно. Омолаживающая сыворотка для тела пахнет ненавязчиво, но приятно — легкими цветами и пудровой отдушкой.

Цена
1990 р.
Солнцезащитный крем Dear, Klairs All-Day Airy Sunscreen SPF50

Напомним: пользоваться санскрином стоит не только летом. Особенно таким — практически гелевым, с современными фильтрами и бережным отношением к глазам.

Цена
2490 р.
Тоник для лица с миндальной кислотой Likato

Миндальная кислота — отличный отшелушивающий ингредиент для тех, кто не готов к жестким пилингам или просто только подступается к кислотному уходу.

Цена
328 р.
Твердый шампунь Davines Dede

Если вы до сих пор считаете, что твердые шампуни высушивают и путают волосы, пришло время попробовать этот. Только мыльте волосы пеной, а не сразу бруском.

Цена
3150 р.
Ночная сыворотка для кожи головы L’Occitane «Аромакология»

Еще одна обязательная часть ухода в сезон головных уборов — забота о коже головы. Ночь с этим маслом успокоит не только корни волос, но и нервы.

Цена
3650 р.
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