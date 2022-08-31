10косметических новинок месяца
Одновременно ухаживающая сыворотка, которая увлажняет кожу, праймер со светоотражающими частицами и легкое солнцезащитное средство.
Эксперты бренда решили, что укрепление волос невозможно без глубокого очищения, и снабдили шампунь набором ингредиентов для преображения кожи головы.
Пудровая основа обеспечивает матирование, а глиттер в составе — сияющий эффект. Применять косметическую «звездную пыль» можно так, как вам пожелается.
Отличный тандем небольшой концентрации мощного ретиналя и ласкового бакучиола (природного ретинола). Для тех, кто готов переходить к осеннему уходу.
Во-первых, стильная зубная щетка — легкий способ начать день красиво. Во-вторых, заостренные щетинки делают ее не только красивой, но и эффективной.
Флакон, похожий на парфюм, выбрали не случайно. Омолаживающая сыворотка для тела пахнет ненавязчиво, но приятно — легкими цветами и пудровой отдушкой.
Напомним: пользоваться санскрином стоит не только летом. Особенно таким — практически гелевым, с современными фильтрами и бережным отношением к глазам.
Миндальная кислота — отличный отшелушивающий ингредиент для тех, кто не готов к жестким пилингам или просто только подступается к кислотному уходу.
Если вы до сих пор считаете, что твердые шампуни высушивают и путают волосы, пришло время попробовать этот. Только мыльте волосы пеной, а не сразу бруском.
Еще одна обязательная часть ухода в сезон головных уборов — забота о коже головы. Ночь с этим маслом успокоит не только корни волос, но и нервы.