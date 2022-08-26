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7ароматов, которыми будет пахнуть сентябрь

Лизавета Шатурова
Сегодня в 16:40
Свежие коктейли для оставшихся веранд и тягучие композиции под плед и камин. Вот какие ароматы порадовали наши носы в преддверии осени.
Parfumerie Particulière The Saint Mariner

Кромка соли на бокале с «Маргаритой» — насыщенная солено-кислая акватика The Saint Mariner станет идеальным аккомпанементом оставшимся теплым дням.

Цена
19 900 р.
Bon Parfumeur Paris 602

Перец, кедр и пачули вместе рисуют картину немного смолистого хвойного леса. Для любителей «аптечных» запахов.

Цена
3250 р.
Essential Parfums Fig Infusion

Не сочный инжир с зелеными листьями, а легкая пудра с фруктово-помадным запахом.

Цена
8098 р.
Goldfield & Banks Purple Suede

Эта лавандовая замша — приятная ступенька для тех, кто только пытается подступиться к кожаным ароматам и не готов к чересчур аутентичным вариантам.

Цена
15 120 р.
Atelier des Ors Lune Féline

Идеальная композиция для начала осени (пока красивые желтые листья не сменила слякоть): густая теплая амбра, бальзамические ноты и ванильная сладость.

Цена
15 420 р.
Marc-Antoine Barrois Encelade

Электрический дуэт ревеня и ветивера на мускусной подушке. Стоит проверить, соберет ли этот аромат столько же комплиментов, как Ganymede.

Цена
16 900 р.
Xerjoff Golden Moka

Представитель «кофейной» коллекции бренда. Плитка горького шоколада с апельсиновой цедрой и корицей.

Цена
18 720 р.
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