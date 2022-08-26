7ароматов, которыми будет пахнуть сентябрь
Кромка соли на бокале с «Маргаритой» — насыщенная солено-кислая акватика The Saint Mariner станет идеальным аккомпанементом оставшимся теплым дням.
Перец, кедр и пачули вместе рисуют картину немного смолистого хвойного леса. Для любителей «аптечных» запахов.
Не сочный инжир с зелеными листьями, а легкая пудра с фруктово-помадным запахом.
Эта лавандовая замша — приятная ступенька для тех, кто только пытается подступиться к кожаным ароматам и не готов к чересчур аутентичным вариантам.
Идеальная композиция для начала осени (пока красивые желтые листья не сменила слякоть): густая теплая амбра, бальзамические ноты и ванильная сладость.
Электрический дуэт ревеня и ветивера на мускусной подушке. Стоит проверить, соберет ли этот аромат столько же комплиментов, как Ganymede.
Представитель «кофейной» коллекции бренда. Плитка горького шоколада с апельсиновой цедрой и корицей.