Что покупать? 7 релизов недели: от верхней одежды на осень до коллекции плюс-сайз

Спортивная одежда в стиле 80-х, утонченные очки и другие новинки.

Front

В новом сезоне российский мультибренд расширяет свою географию: в каталоге можно найти марки из самых разных точек — от Екатеринбурга до Бишкека и от Нальчика до Сеула. Среди новичков — бренд Shin Moscow Seoul, который представляет городскую пижаму, жакеты и жилеты. Cut a Dash — марка дизайнера Айжан Фирсовой, создающей одежду в соавторстве с друзьями-художниками и фотографами, превращая их рисунки и снимки в принты для боди, рубашек и корсетов. Дизайнер Мадина Саральп из Нальчика занимается адаптацией национального кабардинского костюма к современной жизни, выпуская бомберы и платья. Бренд Pomelov сочетает в своих коллекциях индустриальную эстетику с ручными техниками окрашивания.

Все вещи уже доступны на сайте front.fashion. Порядок цен — 7950 рублей за боди с авторским принтом, 24 950 рублей за юбку ручного окрашивания и 51 150 рублей за полупальто из шерсти.

Avgvst x P.Y.E

Avgvst x P.Y.E Orbital — универсальные очки овальной формы, вдохновленные британскими 1990-ми и классиками английской электронной сцены 1990-х, проекту Orbital, стоявшему у истоков рейва. Модель выходит в коралловом, изумрудном и серо-желтом цветах, а также есть две версии в черепаховом ацетате — с бутылочно-зелеными и темно-синими линзами. Специально для очков Avgvst выпустили две серебряные цепочки с карабинами, которые можно носить и как обычную цепочку на шее.

Очки доступны к покупке на сайтах и в магазинах Avgvst и P.Y.E. Стоимость оправы с солнцезащитными линзами — 12 900 рублей, цепочек Avgvst — от 3800 до 4800 рублей.

Limé

Российский массмаркет приобщается к тренду на спортивную одежду в стиле 1980-х и представляет в новом сезоне университетские толстовки, свободные тренировочные брюки, лосины, боди, кроп-топы и бейсболки.

Новинки уже можно приобрести в магазинах и на сайте Limé. Диапазон цен — от 1599 рублей за бесшовный топ до 3999 рублей за толстовку с текстовым принтом.

Rogov

Стилист и дизайнер собственной марки Александр Рогов не изменяет себе и в осеннем сезоне предлагает играть в драму. Выбираем между кожаными плащами, леопардовыми шубами и летящими платьями. Отслеживать поступление новинок лучше на сайте — пока большинство вещей находится в статусе coming soon.

Blízhe x Don’t Touch My Skin

Неожиданная (и приятная) коллаборация бренда белья и косметической марки. Стороны разработали капсулу на границе купальников и одежды для активного отдыха, в которой можно самостоятельно регулировать степень закрытости. Дроп состоит из четырех вариантов топов и трех плавок, которые можно сочетать в любой комбинации. В качестве материала выбрали бифлекс — он быстро сохнет, устойчив к хлору и затяжкам, фактор защиты у него 50+, поэтому он не пропускает ультрафиолетовые лучи и подходит для всех активностей, так как дышит. А еще не образует катышки.

Совместную коллекцию Sun Protective Swimwear от Blizhe & Don’t Touch My Skin уже можно купить на официальных сайтах брендов. Диапазон цен — от 2400 рублей за плавки-слипы до 4300 рублей за купальник-рашгард.

Kalmanovich

Среди знаковых образов новой коллекции российского дизайнера — платья. Ультрадлинные варианты с лиф-топами и вырезами, мини-платья, украшенные перьями или с топом в виде сердца, элегантные макси-платья в пайетках, с декольте и подплечниками, а также коктейльные модели ярких цветов с рюшами и воланами. Традиционно для всех коллекций Kalmanovich пристальное внимание уделяется материалам: натуральная шерсть, трикотаж и ткани с блеском сочетаются с шелковым атласом, тафтой, а также перьями.

Коллекция доступна на kalmanovich.net. Порядок цен — 24 030 рублей за чокер с перьями, 38 508 рублей за корсет и 72 691 рубль за макси-платье с асимметричным верхом.

Divno

Молодой бренд плюс-сайз выходит с осенней коллекцией. Первый дроп сезона посвящен вневременной базе: в него вошли классические костюмы, рубашки, тренчи, юбка плиссе на гладком поясе, жакеты нескольких видов, которые можно сочетать с брюками палаццо, кюлотами или брюками «бананами». В капсуле также есть базовые изделия из шелковистого трикотажа — поло, топ с высоким горлом и топ со сборками на запах.

Коллекция Divno уже доступна на официальном сайте и в шоуруме бренда в Столешниковом переулке. Цены на вещи осенней капсулы варьируются от 6500 до 29 000 рублей.

Открытия Charuel 18 августа российский бренд Charuel открыл флагманский магазин на втором этаже ТЦ «Атриум». Здесь уже представлена осенняя коллекция марки, которая поможет собрать функциональный гардероб на первые холода. Ищите тут свободные тренчи, структурные пальто, брючные костюмы, рубашки, бланковые футболки и вязаные изделия.

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