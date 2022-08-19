Книжная полка Эрин Парсонс состоит из десятков книг о макияже. Одни, современные, рассказывают его историю, другие, потрепанные и найденные на барахолках, транслируют ее напрямую. Это различные сборники советов для женщин, датированные даже XIX веком. Визажистка берет из них самые любопытные (а порой даже странные) рецепты ретрокосметики и тестирует их на себе.
Рецепт из книги 1901 года предлагает использовать отвар листьев грецкого ореха для того, чтобы веки приобрели оттенок бистр, а «взгляд стал более томным».
Эрин признается, что мелкоизмельченные ракушки действительно работают как пудра — получается невесомое и матовое покрытие. Но повторять эксперимент дома визажистка не рекомендует — слишком много мороки.
Сажей с опаленной пробки подчеркивали брови еще в Древней Греции, а древние римляне использовали ее вместо туши, чтобы сделать ресницы темнее. В начале XX века артисты «Русских сезонов» Дягилева и актрисы немого кино красили с помощью сажи глаза. А в 2018 году визажистка Стефани Маре (Stephane Marais) использовала этот трюк для макияжа моделей на показе Jean Paul Gaultier.
Пугающая альтернатива из книги 1877 года. Распространенный в то время амулет использовали, чтобы наносить румяна.
Помимо буквально древней косметики Эрин исследует и лишь слегка устаревшую — продукты XX века. Парсонс повторяет уроки по макияжу 60-х годов, раскрывает секреты красоты актрис золотого века Голливуда и даже выискивает на eBay их косметику, чтобы найти современную альтернативу. А всю свою драгоценную коллекцию визажистка хранит в импровизированном музее.
Из фильма 1944 года с Ритой Хейворт «Девушка с обложки», Эрин подсмотрела ретроинтерпритацию бейкинга. Визажист делает макияж актрисы кремовыми текстурами — тональное средство, кремовые тени, румяна, помада — и плотным слоем запудривает все лицо, включая веки и губы. Далее щеточкой проходится по коже, снимая остатки пудры, и после дублирует тени, румяна и помаду поверх старого слоя.
В коллекции Эрин есть и помада, аналогичная той, которой пользовалась Мэрилин Монро. Это оттенок Bachelor’s Carnation марки Revlon. Сейчас бренд не производит этот оттенок, но визажистка нашла, чем его могут заменить фанаты легендарной актрисы. Парсонс предлагает наносить на губы помаду Milk в оттенке New Whip, а сверху покрывать ее тинтом Tony Moly Shoking Pink.
Кроме нестандартного красно-фуксиевого оттенка помада Мэрилин отличалась удивительной стойкостью — предположительно, дело в красном пигменте № 3, который часто использовался в помадах в то время, а позже был запрещен из‑за токсичности.