Помада Мэрилин Монро

В коллекции Эрин есть и помада, аналогичная той, которой пользовалась Мэрилин Монро. Это оттенок Bachelor’s Carnation марки Revlon. Сейчас бренд не производит этот оттенок, но визажистка нашла, чем его могут заменить фанаты легендарной актрисы. Парсонс предлагает наносить на губы помаду Milk в оттенке New Whip, а сверху покрывать ее тинтом Tony Moly Shoking Pink.

Кроме нестандартного красно-фуксиевого оттенка помада Мэрилин отличалась удивительной стойкостью — предположительно, дело в красном пигменте № 3, который часто использовался в помадах в то время, а позже был запрещен из‑за токсичности.