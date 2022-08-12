Новые бьюти-точки на карте Москве, о которых вы могли не знать

Главные салоны, клиники и другие бьюти-пространства, которые открылись в Москве за последнее время.

Tulum

Пространство Tulum называет себя студией oils&nails — в меню салона два типа процедур: маникюр и педикюр, а также разные типы массажей. Нейл-мастера работают на средствах LUXIO или EMI. Спа-специалисты делают антицеллюлитный, лимфодренажный, моделирующий или расслабляющий массажи в небольших комнатах под звуки успокаивающей музыки (которые, правда, иногда перемежаются со звуками очередного перекладывания плитки, но это, увы, типичная проблема для центра города летом).

Цены в новом пространстве с легкостью можно назвать бюджетными: стоимость массажа начинается с 1000 рублей, а маникюр обойдется чуть дороже — от 1200 рублей.

Адрес Малый Гнездниковский пер., 10 Сайт tulumbody.ru

«Ляг»

Новая мастерская массажа «Ляг» (скорее всего, вы привыкли называть ее «Ляг спиной») эстетически сильно отличается от своих собратьев. Светлое бетонное пространство на Сухаревской с тропическими акцентами и, внезапно, панно с фотографией Александра Паля скорее напоминает модный концепт-стор, чем массажный салон. Услуги же не изменились: здесь вам по-прежнему качественно разомнут тело и лицо за 2800–3800 рублей.

Адрес Большой Головин пер., 23 Сайт lyag.ru

Remedy Lab 2.0

Сюзанна Мусаева удивляет количеством своих успешных проектов. Оператор-постановщик, продюсер и коллекционер в начале лета открыла второе пространство собственной клиники эстетической медицины Remedy Lab. Бьюти-точка 2.0 расположилась на Чистых прудах и объединила в себе две страсти владелицы: красоту и искусство — на стенах клиники висят картины современных художников.

В Remedy Lab 2.0 можно получить полный спектр услуг: от уходов на косметике Zo Skin Health by Zein Obagi и PCA Skin и аппаратной косметологии до косметологических инъекций, приема подолога и спа-терапевта.

Адрес Машкова, 13, стр. 1 Сайт remedylab.ru

In Feels

Салон с немного эзотерическим настроением In Feels — это не простая спа-студия. Все виды массажей и с десяток вариаций уходов для лица здесь есть, но особенность места в другом. In Feels предлагает традиционные и не очень практики для тела и разума. Несколько разновидностей йоги, звуковые медитации, гвоздестояние, голосовые практики, нейрографика и даже трансформационная игра Lila. Отличное место, чтобы попробовать что‑то непривычное.

Адрес Большой Саввинский пер., 1 Сайт infeels-bodysoul.ru

Tekstura

В начале года создатели сети популярных салонов маникюра Ma&Mi решили расширить свои владения и открыть студию красоты с более развернутым списком услуг. В модных интерьерах с приглушенным светом, ароматизацией и легкой музыкой можно попробовать несколько видов массажей лица и тела (2800–6500 рублей), программы для ухода на косметике Ultraceuticals, BABOR, iS Clinical, Zein Obagi (2000–9000 рублей) и некоторые особенные спа-процедуры брендов [comfort zone] и St. Barth. Из особенного — в меню услуг Tekstura есть уход для беременных и молодых мам «Материнство», разработанный акушер-гинекологом Университета Болоньи.

Адрес Цветной б-р, 28, к. 1 Информация tekstura_moscow