Новые бьюти-точки на карте Москве, о которых вы могли не знать

Tulum
Пространство Tulum называет себя студией oils&nails — в меню салона два типа процедур: маникюр и педикюр, а также разные типы массажей. Нейл-мастера работают на средствах LUXIO или EMI. Спа-специалисты делают антицеллюлитный, лимфодренажный, моделирующий или расслабляющий массажи в небольших комнатах под звуки успокаивающей музыки (которые, правда, иногда перемежаются со звуками очередного перекладывания плитки, но это, увы, типичная проблема для центра города летом).
Цены в новом пространстве с легкостью можно назвать бюджетными: стоимость массажа начинается с 1000 рублей, а маникюр обойдется чуть дороже — от 1200 рублей.
«Ляг»
Новая мастерская массажа «Ляг» (скорее всего, вы привыкли называть ее «Ляг спиной») эстетически сильно отличается от своих собратьев. Светлое бетонное пространство на Сухаревской с тропическими акцентами и, внезапно, панно с фотографией Александра Паля скорее напоминает модный концепт-стор, чем массажный салон. Услуги же не изменились: здесь вам по-прежнему качественно разомнут тело и лицо за 2800–3800 рублей.
Remedy Lab 2.0
Сюзанна Мусаева удивляет количеством своих успешных проектов. Оператор-постановщик, продюсер и коллекционер в начале лета открыла второе пространство собственной клиники эстетической медицины Remedy Lab. Бьюти-точка 2.0 расположилась на Чистых прудах и объединила в себе две страсти владелицы: красоту и искусство — на стенах клиники висят картины современных художников.
В Remedy Lab 2.0 можно получить полный спектр услуг: от уходов на косметике Zo Skin Health by Zein Obagi и PCA Skin и аппаратной косметологии до косметологических инъекций, приема подолога и спа-терапевта.
In Feels
Салон с немного эзотерическим настроением In Feels — это не простая спа-студия. Все виды массажей и с десяток вариаций уходов для лица здесь есть, но особенность места в другом. In Feels предлагает традиционные и не очень практики для тела и разума. Несколько разновидностей йоги, звуковые медитации, гвоздестояние, голосовые практики, нейрографика и даже трансформационная игра Lila. Отличное место, чтобы попробовать что‑то непривычное.
Tekstura
В начале года создатели сети популярных салонов маникюра Ma&Mi решили расширить свои владения и открыть студию красоты с более развернутым списком услуг. В модных интерьерах с приглушенным светом, ароматизацией и легкой музыкой можно попробовать несколько видов массажей лица и тела (2800–6500 рублей), программы для ухода на косметике Ultraceuticals, BABOR, iS Clinical, Zein Obagi (2000–9000 рублей) и некоторые особенные спа-процедуры брендов [comfort zone] и St. Barth. Из особенного — в меню услуг Tekstura есть уход для беременных и молодых мам «Материнство», разработанный акушер-гинекологом Университета Болоньи.