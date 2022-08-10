Вы еще успеете походить с румяным лицом. Вот 5 вариантов, как это сделать

Разнообразие оттенков и текстур для свежей кожи или неоновых румян до висков.

7 Days Румяна-тинт в оттенке Prose

Российский бренд поражает многообразием ассортимента. Здесь можно найти буквально все: от дуохромных теней до подводок, которые светятся в ультрафиолете. Эти румяна тоже не самый типичный продукт. Муссовая текстура и нейтральный розовый оттенок с легким персиковым подтоном превращают их в универсальное средство для полноценного макияжа: нанести пигмент можно на щеки, губы и даже веки. Тонкий слой тинта на лице фиксируется на весь день, а как помада средство продержится до первого приема пищи.

Sergey Naumov Cheek Color в оттенке Martian Amaryllis

Если вас нельзя назвать фанатом румян и вы в поиске продукта, которым можно пользоваться круглый год, обратите внимание на этот оттенок. Идеальный баланс пыльного розового, красного и коричневого дает естественный румянец, который гармонично смотрится и на загорелой коже, и на светлом лице с более осенним макияжем. «Демисезонные» румяна хороши и за счет своей текстуры: крем со средней пигментацией легко нанести и растушевать даже пальцами.

3ina The Blush в оттенке 212

Испанская марка приготовила вариант для любителей ярких оттенков. Минеральные матовые румяна не выглядят кричаще, если их нанести в один слой. Но они также прекрасно наслаиваются до почти неонового персикового цвета. Используйте эту опцию, если захотите сделать дрейпинг.

Kiko Milano Festival Glow 3D в оттенке Universal Mauve

Маув — припыленный коричнево-лиловый цвет. Его часто рекомендуют как идеальный нюдовый оттенок помады для тех, на ком классический беж выглядит бледно. В румянах маув тоже смотрится интересно: макияж с таким оттенком на щеках немного напоминает образы 20-х годов прошлого века. Но, если дополнить цвет шиммером, холодные лиловые румяна с легкостью превращаются в необычный бронзер, успешно имитирующий яркий загар.

Annbeauty Your Cheeks в оттенке Young & Beautiful

Блестки в румянах — история на любителя. Одни считают, что такие продукты подходят исключительно людям с идеальной кожей: шиммер подчеркивает рельеф и визуально выделяет поры, шрамы и воспаления. Другие любят сияющие румяна за эффект 2 в 1: лицо становится свежее и за счет цвета, и за счет свечения. Если вы пока не решили, на какой вы стороне, ищите румяна с ненавязчивым блеском и наносите их пышной кистью, не втирая в кожу, — так вы избежите эффекта «отполированного» лица, который многих смущает. Нежно-розовые Young & Beautiful — как раз подойдут.

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