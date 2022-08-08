Те, кто до сих пор не может выбрать между парижским шиком и скандинавским минимализмом, теперь могут спать спокойно.

Меньше значит больше

© sylviemus_, filippahagg, sophiaroe/Instagram*

Франдинавский стиль представляет собой смешение французской и скандинавской манер одеваться. Что объединяет два этих направления? Во-первых, практичность: речь идет о комфортных и вневременных вещах, в которых вы сможете провести весь день без каких‑либо неудобств. Во-вторых, комбинация минимализма с женственностью: там, где есть объемное длинное пальто, обязательно должна появиться юбка мини, а пару свободным джинсам могут составить балетки или туфли на небольшом каблуке.

Кстати, об обуви — именно она может стать камнем преткновения во франдинавском стиле. Потому что француженки обычно отдают предпочтение более формальным моделям — типа тех же балеток или сапог с высоким голенищем, а скандинавки выбирают спортивные силуэты вроде кроссовок. Так что в вопросе обуви франдинавская эстетика предлагает вариативность.

Но одно правило остается неизменным: меньше — значит больше. Или, как говорила Коко Шанель, перед тем как выйти из дома, посмотритесь в зеркало и снимите с себя одну вещь.

Музы

Джейн Биркин и Серж Генсбур

© Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images
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Джейн Биркин

© Jacques Haillot/Apis/Sygma/Sygma via Getty Images
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Камиль Шарьер

© Edward Berthelot/Getty Images
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Главный ориентир для всех, кто хочет освоить новый стиль, — конечно, Джейн Биркин и образы ее молодости. Кто‑то скажет, что актриса — идеальный пример именно парижского шика, но мы не согласимся — луки Джейн всегда чуть больше, чем просто джинсы, тельняшка и балетки. Особое внимание она уделяет аксессуарам — на архивных фото мы видим шляпы, ремни, сумки-корзины и ненавязчивые украшения — например, многоярусные цепочки.

Также обратите внимание на выходы экс-главреда Vogue Paris Эммануэль Альт, модели Каролин де Мегрэ и модного блогера Камиль Шарьер: эти девушки покажут, как носить идеальные брючные костюмы, объемные пальто, брюки клеш, твидовые жакеты и ботинки.

Что купить?

Если вы твердо настроились опробовать франдинавский стиль, заносите в шопинг-лист вещи с вневременным дизайном. Это могут быть структурные жакеты, прямые джинсы на средней посадке, хрустящие сорочки, кокетливые мини, свободные костюмные брюки, те самые универсальные белые (а лучше цвета экрю) кеды, а также аксессуары — панамы-ведро, косынки, держащие форму сумки.

Пиджак Ushatáva

27 900 р.

Пальто Ushatáva

29 900 р.

Кеды «Два мяча»

5200 р.

Лоферы Hereu

37 000 р.

Брюки Limé

6599 р.

Рубашка Limé

2999 р.

Платье Limé

4999 р.

Носки Shu

499 р.

Юбка Love Republic

4599 р.

Платок Love Republic

599 р.

Сумка Imakebags

14 560 р.

Поло Engibar

3290 р.

Джинсы Les Archives

15 500 р.

Брюки Apiss

7550 р.

Панама Myari

5500 р.
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