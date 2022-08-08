Те, кто до сих пор не может выбрать между парижским шиком и скандинавским минимализмом, теперь могут спать спокойно.

Меньше значит больше

Франдинавский стиль представляет собой смешение французской и скандинавской манер одеваться. Что объединяет два этих направления? Во-первых, практичность: речь идет о комфортных и вневременных вещах, в которых вы сможете провести весь день без каких‑либо неудобств. Во-вторых, комбинация минимализма с женственностью: там, где есть объемное длинное пальто, обязательно должна появиться юбка мини, а пару свободным джинсам могут составить балетки или туфли на небольшом каблуке.

Кстати, об обуви — именно она может стать камнем преткновения во франдинавском стиле. Потому что француженки обычно отдают предпочтение более формальным моделям — типа тех же балеток или сапог с высоким голенищем, а скандинавки выбирают спортивные силуэты вроде кроссовок. Так что в вопросе обуви франдинавская эстетика предлагает вариативность.

Но одно правило остается неизменным: меньше — значит больше. Или, как говорила Коко Шанель, перед тем как выйти из дома, посмотритесь в зеркало и снимите с себя одну вещь.