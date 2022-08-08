Те, кто до сих пор не может выбрать между парижским шиком и скандинавским минимализмом, теперь могут спать спокойно.
Меньше значит больше
Франдинавский стиль представляет собой смешение французской и скандинавской манер одеваться. Что объединяет два этих направления? Во-первых, практичность: речь идет о комфортных и вневременных вещах, в которых вы сможете провести весь день без каких‑либо неудобств. Во-вторых, комбинация минимализма с женственностью: там, где есть объемное длинное пальто, обязательно должна появиться юбка мини, а пару свободным джинсам могут составить балетки или туфли на небольшом каблуке.
Кстати, об обуви — именно она может стать камнем преткновения во франдинавском стиле. Потому что француженки обычно отдают предпочтение более формальным моделям — типа тех же балеток или сапог с высоким голенищем, а скандинавки выбирают спортивные силуэты вроде кроссовок. Так что в вопросе обуви франдинавская эстетика предлагает вариативность.
Но одно правило остается неизменным: меньше — значит больше. Или, как говорила Коко Шанель, перед тем как выйти из дома, посмотритесь в зеркало и снимите с себя одну вещь.
Музы
Джейн Биркин и Серж Генсбур
Джейн Биркин
Эммануэль Альт
Каролин де Мегрэ
Каролин де Мегрэ
Камиль Шарьер
Камиль Шарьер
Главный ориентир для всех, кто хочет освоить новый стиль, — конечно, Джейн Биркин и образы ее молодости. Кто‑то скажет, что актриса — идеальный пример именно парижского шика, но мы не согласимся — луки Джейн всегда чуть больше, чем просто джинсы, тельняшка и балетки. Особое внимание она уделяет аксессуарам — на архивных фото мы видим шляпы, ремни, сумки-корзины и ненавязчивые украшения — например, многоярусные цепочки.
Также обратите внимание на выходы экс-главреда Vogue Paris Эммануэль Альт, модели Каролин де Мегрэ и модного блогера Камиль Шарьер: эти девушки покажут, как носить идеальные брючные костюмы, объемные пальто, брюки клеш, твидовые жакеты и ботинки.
Что купить?
Если вы твердо настроились опробовать франдинавский стиль, заносите в шопинг-лист вещи с вневременным дизайном. Это могут быть структурные жакеты, прямые джинсы на средней посадке, хрустящие сорочки, кокетливые мини, свободные костюмные брюки, те самые универсальные белые (а лучше цвета экрю) кеды, а также аксессуары — панамы-ведро, косынки, держащие форму сумки.