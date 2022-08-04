Неочевидный девайс, который выведет вашу бьюти-рутину на новый уровень.

Жесткость — показатель концентрации солей (обычно кальция и магния) в воде. Она отличается в зависимости от города и региона, а также меняется из‑за возраста и качества труб. Организму жесткая вода может навредить только в том случае, если вы пьете ее прямо из‑под крана, причем регулярно. Обычно высокая концентрация солей в первую очередь негативно отражается на сантехнике и бытовой технике: появляются разводы и накипь. Но можно заметить влияние такой воды и на кожу.

Соли могут разрушать защитный барьер, из‑за чего кожа становится чувствительной, появляются раздражение и зуд. Налет примесей оседает и на волосы — они становятся тусклыми и сухими.

Проверить жесткость воды можно с помощью специального прибора солемера или тест-полосок. Но есть и субьективные признаки. Например, жесткая вода мешает пенообразованию: если классическое мыло плохо пенится, скорее всего, дело в солях. К тому же такая вода хуже смывает косметику с кожи и волос — это еще одна причина раздражения и сухости кожи. Снизить жесткость воды можно с помощью химикатов, высоких температур или фильтров. В домашних условиях целесообразно использовать последние. Фильтры для умягчения воды могут подключаться к водопроводу, как общая система, или крепиться прямо на лейку. Попадаются также бьюти-фильтры, которые не только чистят воду, но и обогащают ее витаминами. Правда, их эффективность под сомнением.

Диана Кузьмина Автор телеграм-канала «Душное бьюти», пользуется фильтром для душа Установить фильтр на душ я хотела давно, но решилась при переезде в соседний регион (из Краснодарского края в Ростовскую область), потому что физически ощутила, что вода «другая» и что после душа на теле остается налет. Про сантехнику вообще молчу. Жесткость воды я не замеряла, но в этом и не было необходимости. О качестве воды в городе не только слагают легенды, есть и официальные данные. Мне кажется, для установки фильтра достаточно и собственных ощущений, если что‑то не так, то можно пренебречь цифрами и попробовать! К выбору фильтра я подошла просто: решила довериться производителю. Выбрала на маркетплейсе фильтр для душа с большим количеством отзывов, и это оказался SilverKey. Помощь специалиста при установке не понадобилась — все довольно просто откручивается и прикручивается. Разве что потребовалась помощь моего молодого человека, потому что своих сил не хватило, чтобы плотно закрутить фильтр на смесителе. По ощущениям такого фильтра хватает примерно на месяц. Потом он очищает воду гораздо хуже, а через полтора месяца уже точно надо менять на новый. Главный эффект, который я заметила, — перестало казаться, что вода в душе смешана с детской присыпкой . На волосах был моментальный эффект — шампунь лучше пенился, не было ощущения непромытой кожи головы, тусклость от налета ушла и добавилась мягкость волос. Кожа тела после душа тоже перестала стягиваться, больше не хочется моментально бежать мазаться кремом.

Фильтр для душа SilverKey, 1290 р. 1 из 4 Фильтр для душа «Барьер», 1046 р. 2 из 4 Душевая лейка с фильтром Philips, 1699 р. 3 из 4 Фильтр для душа c витамином С Bonspa, 1450 р. 4 из 4