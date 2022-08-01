Столица не радует музеями, посвященными моде или истории костюма. Даже Музей моды закрылся — его экспонаты перешли Музею Москвы, а взамен пообещали открыть Дом мод. Пока этого не произошло, мы нашли 6 мест, где можно так или иначе прикоснуться к стилю — через кино, известную персону или историю.

© Владимир Вяткин/РИА Новости

26 июля в Москве открылся музей-квартира балерины и народной артистки СССР Майи Плисецкой. Само помещение было передано в дар Театральному музею имени Бахрушина мужем танцовщицы композитором Родионом Щедриным. Посетители экспозиции узнают, как создавались знаменитые балеты Майи Плисецкой, а также увидят предметы искусства из домашней коллекции, фотопортреты и личные вещи — всего более тысячи уникальных предметов из архива их семьи. Особого внимания заслуживает гардероб балерины: тут и наряды Pierre Cardin, и обувь Balenciaga, и внушительная коллекция шляп, и даже духи Jo Malone.

Адрес ул. Тверская, 25/9

Музей Большого театра

© Большой театр

Этот музей — главный хранитель исторической памяти о Большом театре. Он занимается изучением всего, что касается творческой жизни театра, строительства и реконструкции здания на Театральной площади. Сейчас в музее 22 коллекции: особый интерес представляет обширное собрание, где более чем 15 тысяч эскизов декораций и костюмов. Самые ранние — четыре костюма 18 века. Однако бoльшая часть относится к постановкам 20 века. Многие из нынешних экспонатов когда‑то принадлежали самым ярким звездам, выступавшим на сцене Большого театра, — Федору Шаляпину, Галине Улановой, Майе Плисецкой и другим артистам. Значительную часть фонда составляют личные вещи. Например, тут можно увидеть коллекцию вееров, принадлежавших Марии Тальони, Анне Собещанской, Анне Павловой и Екатерине Гельцер, а также ларец для грима Марии Максаковой.

Адрес Театральная пл., 1

Музей ар-деко

«Девушка с хлыстом», Бруно Зак © Музей Ар Деко

В Музее ар-деко представлено изобразительное, декоративное искусство, предметы интерьера начала и середины 20 века в стиле ар-деко. Здесь вряд ли можно найти одежду как таковую, но познакомиться с образами этого направления точно получится, к примеру через скульптуру. Статуя «Девушка с хлыстом» австрийца Бруно Зака — идеальное воплощение нового образа эмансипированной женщины, надменной и уверенной в себе, с короткой мальчишеской стрижкой и на высоких каблуках. На данный момент посещение музея возможно только в составе экскурсионной группы. Узнать подробнее об экскурсиях можно тут.

Адрес Лужнецкая наб., 2/4

Музей парка «Сокольники»

© ПКиО «Сокольники»

Музей парка рассказывает историю Сокольников именно как места отдыха, так как здесь проводили свободные часы многие поколения москвичей — от царей и дачников-миллионеров до советских рабочих и современных горожан. Поэтому параллельно с историей места команда изучает культуру московского досуга разных времен. Сейчас музей работает в формате выставок, среди которых бывают экспозиции, посвященные моде. Например, выставка «Парк культуры и моды. Наряды прошлых лет» была разделена на две части. Первая представляла собой коллекцию одежды и аксессуаров конца XIX — начала ХХ веков, собранную коллекционером Татьяной Макеевой. Там можно было увидеть платья, в которых прогуливались по аллеям обитательницы сокольнических дач. Другая часть выставки — коллекция историка моды Аси Аладжаловой — представляла наряды 1920–1970 годов. Следить за действующими выставками можно на сайте парка.

Адрес ул. Сокольнический Вал, 1с1

Музей кино

Эскизы костюмов к фильму «Солярис», Нэлли Фомина © Музей кино

В новом пространстве Музея кино на ВДНХ разместились три кинозала для показа фильмов из коллекции музея, оборудованы зоны для постоянной экспозиции и тематических выставок, а также аудитории для проведения лекций по истории и теории киноискусства. Постоянная экспозиция разделена на две части — «Лабиринт истории» и «Кабинет Сергея Эйзенштейна». Первая знакомит посетителей с историей развития кинематографа с дореволюционного периода до перестроечного времени. Вторая экспозиция — воссозданная мастерская мастера. Познакомиться с костюмами получится на временных выставках и лекциях. К примеру, на выставке, посвященной 100-летию Федерико Феллини, можно было увидеть костюмы из киноленты «Казанова». А прямо сейчас на сайте Музея выставлены эскизы костюмов из фильмов Тарковского, которому в этому году исполнилось бы 90 лет.

Адрес просп. Мира, 119с36

Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей

© Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей

Негосударственный музей рассказывает о мировоззрении, образе жизни, качествах, стратегиях дореволюционных предпринимателей и их вкладе в развитие России. Расположен в здании 19 века, принадлежавшем известному московскому предпринимателю и благотворителю Ивану Григорьевичу Простякову. Сейчас в музее хранится около 2500 подлинных экспонатов. Это фотографии, документы, портреты, предметы профессиональной работы, награды, личные вещи и предметы быта. Увидеть одежду, обувь, аксессуары, парфюмерию предпринимателей можно в «Зале быта».

Адрес ул. Донская, 9