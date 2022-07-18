Такая базовая вещь, как питание, бесконечно изучается учеными, а разнообразие диет сбивает с толку почти каждого желающего похудеть или поправить здоровье. Выясняем у эксперта все главные моменты, которые можно свести до одного вопроса — «а как есть?».

Нутрициолог и диетолог — это одно и то же?

Нутрициологи — это специалисты, которые занимаются организацией режима питания и образа жизни: они составляют полноценный рацион с учетом индивидуальных особенностей клиента, дают рекомендации по выбору продуктов и способам приготовления пищи.

В отличие от диетолога, нутрициолог не ставит диагноз , не может назначать медикаментозного лечения и не обязательно имеет высшее медицинское образование.

К нутрициологу обращаются, только если хотят похудеть?

Нутрициолог не только помогает избавиться от лишнего веса, он знает все о полноценном питании, о составе продуктов, их влиянии на организм человека и методах приготовления пищи с сохранением максимальной пользы, изучает положительные и отрицательные свойства блюд.

Нутрициологи помогают изменить пищевые привычки, составляют сбалансированный рацион и индивидуальный режим питания, чтобы избавить организм от дефицитов, нормализовать обмен веществ и снизить риск развития таких заболеваний, как ожирение, сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет и другие.

Какие анализы нужно сдать, чтобы понять, как тебе стоит питаться? И есть ли такие анализы вообще?

Волшебного анализа для создания индивидуального рациона не существует, но есть базовый чекап и УЗИ брюшной полости, которые расскажут о состоянии здоровья человека.

На основе результатов анализов нутрициолог сможет обнаружить проблемы со здоровьем:

— инсулинорезистентность;

— повышенный холестерин;

— нарушения работы желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы;

— проблемы с усвоением белков и углеводов;

— сбои в работе гормональной системы и щитовидной железы и другие отклонения от нормы.

Специалист изучит клиническую картину и сможет рекомендовать тот или иной стиль питания:

— базовые лечебные протоколы питания;

— LCHF-протокол;

— FODMAP-протокол;

— составление полноценного рациона;

— палео- или базовая диета.

Режим питания и рацион обязательно составляются с учетом образа жизни, условий работы, уровня стресса и пищевых привычек человека.

Что лучше: питаться 6 раз в день маленькими порциями или не перекусывать вообще?

Для взрослого человека полноценный рацион подразумевает трехразовое питание с соблюдением «чистых» промежутков. Перекусы провоцируют скачки сахара в крови, что может привести к инсулинорезистентности и лептинорезистентности.

Неужели быстрые углеводы так вредны, как все о них говорят? Ведь с детства нас учили, что глюкоза нужна «для мозга».

Быстрые углеводы — это разные сладости, выпечка, фастфуд и прочие продукты с обилием трансжиров. Сочетание жиров с простыми углеводами без достаточного количества клетчатки опасно для нашего организма, так как провоцирует высокий уровень оксидативного стресса. Этот процесс характеризуется перегрузкой митохондрий, которые одновременно перерабатывают и окисляют жиры, сжигая при этом углеводы.

Сложные углеводы из цельнозерновых круп, овощей и зелени — основное «топливо» для человека, обеспечивающее энергией все процессы в организме. Такие углеводы должны быть в полноценном рационе, а вот есть шоколад или печенье ради работы мозга не стоит . Организм человека может синтезировать глюкозу из органических веществ (белки, жиры, углеводы), при длительном дефиците углеводов в пище организм начинает синтезировать их из неуглеводных соединений (собственной мышечной ткани и жировых отложений) — этот процесс называется глюконеогенез.

Чтобы поддержать эффективную работу мозга, полезнее съесть манго, гранат, морковь, брокколи, шпинат, лимон — эти продукты богаты глюкозой, витаминами, клетчаткой и отлично стимулируют работу мозга.

Интервальное голодание и нормальная работа поджелудочной и желчного пузыря вроде как не стыкуются. Не приходится ли после такого похудения лечить ЖКТ?

Интервальное голодание не принесет вреда поджелудочной и желчному пузырю, если у вас нет хронических заболеваний.

Если же вы никогда не воздерживались от пищи продолжительное время и у вас есть хронические заболевания, голодание необходимо начинать с визита к врачу и с медицинского обследования.

В результате многих исследований доказано, что ограничение питания увеличивает продолжительность жизни и уменьшает развитие возрастных заболеваний, таких как диабет, рак, нейродегенеративные и сердечно-сосудистые заболевания.

Периодический пропуск одного приема пищи — обеда или ужина — позволит вам познакомиться с чувством голода, повысить метаболическую гибкость, уменьшить уровень грелина — гормона голода.

Популярное сегодня интервальное голодание бывает нескольких видов и требует правильного соблюдения техники:

Схема 16/8 часов

Такая схема подразумевает голодание в течение 16 часов. Это классический, наиболее комфортный вариант питания, где достаточно пропустить один прием пищи — завтрак или ужин.

Схема 5/2 дня

Человек 5 дней в неделю придерживается обычного рациона, а два дня в неделю снижает привычную калорийность на 500 ккал.

Ешь — голодай — ешь

По этой схеме человек 5 дней в неделю придерживается обычного рациона, а два дня в неделю полностью отказывается от пищи. Например, во вторник и в пятницу.

Жирное голодание

При жирном голодании 2 дня в неделю 90% калорийности составляют блюда с максимальным содержанием жиров.

20/4 — «Диета воина»

Пищевое окно составляет всего 4 часа, а остальные 20 часов человек расходует съеденное за 4 часа.

Главное условие интервального голодания: приемы пищи должны быть полноценными и обеспечивать организм всем необходимым.

Противопоказания к интервальному голоданию:

— дефицит массы тела;

— сахарный диабет I типа;

— тиреотоксикоз;

— гипотиреоз;

— состояние после перенесенного инфаркта;

— сердечно-сосудистая недостаточность 2–3-й степени.

Говорят, что алкоголь и стройность не вяжутся, но почему есть так много стройных людей, которые регулярно пьют на вечеринках?

Причин такой закономерности немало: скудный рацион в течение дня, генетические особенности организма, повышенная активность. Да, некоторые люди могут не прибавить в весе, но употребление алкоголя негативно отразится на других функциях и состояниях организма. Алкоголь, похудение и стройность несовместимы по ряду причин:

— алкоголь разрушает микробиоту и замедляет метаболизм;

— алкоголь провоцирует обезвоживание организма (многие ошибочно принимают обезвоживание за похудение);

— спиртные напитки представляют собой быстрые углеводы и не трансформируются в глюкозу, как это должно происходить, а откладываются в виде жировых накоплений;

— алкоголь провоцирует накопление висцерального (внутреннего) жира — это отложения, формирующиеся внутри брюшной полости (под мышцами пресса);

— алкоголь в больших количествах резко снижает уровень сахара в крови и усиливает чувство голода, поэтому человек переедает.

Старайтесь свести употребление алкогольных напитков к минимуму, если хотите сохранить здоровье и стройность.

Работает ли ограничение «не есть после 18»?

Правильнее и полезнее всего не есть за 4 часа до сна , чтобы не перегружать гормональную систему и пищеварительный тракт. Если же вы в течение дня были голодны и собираетесь лечь спать глубоко за полночь, целесообразно позволить себе легкий эубиотический ужин в 20.00 (эубиотики — биологически активные добавки к пище, нормализующие микрофлору — Прим. ред.).

Есть продукты, которые точно стоит убрать из рациона каждому?

Полноценное питание — это сбалансированный рацион без вредных и бесполезных для организма продуктов, которые желательно убрать из продуктовой корзины или свести к минимуму:

— обезжиренные продукты — не несут пользу организму, так как лишены молочного жира и витаминов, могут содержать сахар, крахмал, красители, усилители вкуса, пальмовое масло;

— трансжиры — картофельные чипсы, картофель фри и другие жаренные во фритюре продукты, а также сладости и кондитерские изделия, колбасы, сосиски, сардельки, ветчина, бекон, мясные консервы. Трансжиры плохо усваиваются, провоцируют ожирение и сердечно-сосудистые заболевания;

— заменители сахара — искусственные заменители (аспартам, сахарин, сукралоза, цикламат и др.) токсичны и канцерогенны. Избыток натуральных (фруктоза, сироп агавы, топинамбура, кокосовый сахар) сахарозаменителей вредит печени и провоцирует инсулинорезистентность;

— йогурты — промышленно изготовленные йогурты часто содержат сахар, растительный жир, красители и консерванты.

Можно ли «разогнать метаболизм» едой?

На скорость метаболизма влияет множество факторов: физическая нагрузка, возраст, температура тела. Из‑за метаболизма люди худеют с разной эффективностью, часто случается эффект плато.

Увеличить скорость метаболизма можно с помощью рационального питания и соблюдения некоторых мер.

— Ешьте полноценный белково-жировой завтрак, который включает в себя животный или растительный белок, ферментированные овощи, клетчатку, жиры, свежую зелень.

— Делайте кардио натощак и упражнения для лимфооттока (массаж сухой щеткой, прыжки).

— Пейте достаточно чистой воды в течение дня. Формула нормы воды: 30 мл на 1 кг веса.

— Употребляйте достаточное количество растворимой и нерастворимой клетчатки.

— Добавьте силовые тренировки.

— Откажитесь от алкоголя или сведите его количество к минимуму.

— Высыпайтесь — полноценный сон должен длиться 7–8 часов.

— Освойте стресс-менеджмент и меньше нервничайте по пустякам.

Питание поможет разогнать метаболизм, если оно будет сбалансированным и полноценным, без быстрых углеводов и простых сахаров.

Нужно ли считать калории, если хочется похудеть?

Чтобы сбросить лишний вес и улучшить состояние здоровья, нужно полноценно питаться, высыпаться и добавить ежедневную активность.

При похудении важно качество набранных калорий, а не их количество. То есть считать нужно нутриенты — важные вещества в продуктах, которые питают организм. Например, вы питаетесь из расчета 1500 калорий в день и тратите их на бургер и стакан колы, оставляя организм без полезных жиров, клетчатки и белка. Если бы вы съели порцию цельнозерновой пасты, овощной салат и хороший кусок рыбы, то получили бы столько же калорий и принесли организму пользу.

Чтобы сбросить лишний вес, нужно исключить из рациона фастфуд, продукты с вредными химическими добавками и отдать предпочтение натуральным продуктам без консервантов. Старайтесь тушить, запекать или готовить еду на пару.

Отличная альтернатива подсчету калорий — принцип питания LCHF (Low Carb High Fat). Это низкоуглеводная диета с большим количеством жиров. Система питания LCHF разрешает есть мясо, рыбу, яйца, овощи и грибы, молочные продукты, орехи и ягоды. Но из рациона исключаются сладкие и энергетические напитки, сухие завтраки и мюсли, любые подсластители, хлеб, макароны, рис и чипсы. При соблюдении LCHF рекомендуется пить больше воды и чая, можно травяного.

Как следить за питанием и не заработать РПП?

Расстройства пищевого поведения считаются проблемой психологического характера. К анорексии, булимии, компульсивным перееданиям и другим видами пищевой аддикции приводят стрессы, изнурительные диеты, проблемы с самореализацией, тяжелые потери .

Диеты и жесткие ограничения в питании — сильнейшие провокаторы в развитии РПП. Поэтому нутрициологи против нездоровых диет и призывают заботиться о ментальном и физическом здоровье человека. Чтобы избежать развития РПП, нужно полноценно питаться или придерживаться протоколов здорового питания, если есть проблема с весом или заболевания.

Полноценное питание — ключ к стройному и здоровому телу, крепкой психике и хорошему настроению. Ни в коем случае не занимайтесь самобичеванием по поводу лишнего веса, не заедайте стресс пирожными и не ищите решение проблемы в холодильнике. Постройте здоровый режим дня, высыпайтесь, ешьте вкусно и разнообразно, чтобы не провоцировать срывы на сладкое и жирное. Берегите себя и будьте здоровы!