Брючные костюмы для бизнесвумен, сложносочиненные платья для невест, кроссовки для любителей ретро и другие новинки.

Befree

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Для тех, кого работа не отпускает даже летом, Befree выпустил капсулу Everyday Bossy. Ищите тут брючные костюмы силуэта оверсайз (наш любимый — в полоску), укороченные пиджаки, строгие бермуды, аккуратные жилеты и, неожиданно, боди, футболки с вырезами и кардиганы в стиле Jacquemus. В конце концов, может, у вас нет строгого офисного дресс-кода или вы сама себе босс на фрилансе. Капсула уже доступна на Befree.ru. Диапазон цен: от 1299 рублей за майку в рубчик до 4599 рублей за жакет.

Shu

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Российский бренд базовой одежды представил универсальные вещи для лета. Помимо привычных позиций вроде футболок, лонгсливов, платьев и других трикотажных айтемов, тут есть, к примеру, нейлоновые шорты в нескольких цветах, легкие ветровки и дождевики в пастельных цветах и пончо из рипстопа — для непредсказуемого северного лета. Летняя коллекция доступна в магазинах и на сайте. Порядок цен: 1890 рублей за вместительный шопер, 6990 рублей за солнцезащитные очки и 13 990 рублей за тренч из рипстопа.

Subterranei

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Бренд Subterranei представил коллекцию, созданную совместно с андеграундным художником и фотографом Джоаном Буше-Пийоном. Отправной точкой стало аниме «Аниматрица», связанное со вселенной «Матрица» сестер Вачовски. Принты, вдохновленные виртуальным миром, украшают платья, топы, футболки и рубашки. Вещи можно найти в ЦУМе, Babochka и интернет-магазине бренда Subterranei.ru. Диапазон цен — от 8000 рублей за топ из хлопка до 45 000 рублей за рубашку.

Muus

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Сезон свадеб продолжается, и бренды показывают свое видение невесты лета 2022 года. Дизайнер Muus Лена Максимова представила капсулу в стиле свадебный кежуал. На самом деле вещи получились сложносочиненными, и в условный офис (после использования наряда на свадьбе) в таком точно не пойдешь, а вот на вечеринки и торжества — вполне. Тут есть и платье с кринолином, и кружевные брюки клеш, и приталенная стеганая куртка, и платье с юбкой баллоном, и объемный бомбер с нашивками. Свадебный дроп можно найти на сайте. Диапазон цен: от 15 000 рублей за чокер из бисера до 54 000 рублей за платье с вырезом на боку и кринолином.

Подробности по теме Где покупать свадебный наряд? 11 локальных марок Где покупать свадебный наряд? 11 локальных марок

Titova

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Новая коллекция локального бренда получила название Ongoing Love. В нее вошли объемная хлопковая рубашка, брюки со стрелками, полупрозрачная блуза, шорты в бельевом стиле, трикотажная юбка макси и другие летние модели. Самый интересный айтем — купальник в виде вязаного костюма, состоящего из топа и шортиков. Новую коллекцию Titova можно приобрести на сайте. Диапазон цен: от 12 240 рублей за вязаный галстук до 72 000 рублей за лаковый тренч розового цвета.

You Wanna

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В летней капсуле You Wanna обращается к актуальным цитатам из 2000-х годов — откровенным деталям и насыщенным трендовым цветам. Платье из мелкой сетки может стать как самостоятельным предметом гардероба, так и топом, который можно надеть на боди. Корсеты со шнуровкой и брюки из экокожи составят идеальную пару. А к мини-юбкам так и просятся мюли на шпильке или вьетнамки на плоском ходу. Новинки представлены в интернет-магазине бренда. Диапазон цен: от 2390 рублей за базовую хлопковую майку до 18 550 рублей за тренч из красной экокожи.

I Am Studio

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Настроение новой круизной коллекции задают специально разработанные дизайнерской командой I Am Studio принты, вдохновением для которых стали архивные туристические плакаты «Советская Ривьера». Контрастная цветовая палитра подчеркивает геометричность и графичность паттернов. Среди оттенков — глубокий черный, освежающий лайм, цвет лазурного моря и нежно-голубого неба. Основными материалами капсулы стали лен российского производства и однотонный батист, в составе которого сочетаются шелк и хлопок. Традиционно I Am Studio уделяет большое внимание акцентным деталям — завязкам, оборкам и воланам. Круизный дроп поступил в магазины бренда. Диапазон цен: от 3900 рублей за лиф бандо от купальника до 18 900 рублей за жакет свободного кроя с принтом.

Andy Wolf х Knwls

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Совместно с концептуальным лондонским брендом Knwls Andy Wolf выпустил новые солнцезащитные очки Adrenaline. Линза в форме кошачьих глаз выполнена в матовых оттенках. Каждая пара изготовлена из 100%-ного переработанного акрила. Всего было выпущено 100 пар каждой модели. Очки доступны в двух цветах в концепт-сторе КМ20 и на сайте магазина Km20.ru. Стоимость — 38 600 рублей.

Veja

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В столичном концепт-сторе Peak появились кроссовки и кеды из свежей коллекции прогрессивного сникер-бренда Veja. Среди новинок представлены в том числе интерпретации таких проверенных временем и узнаваемых силуэтов французской марки, как V-10, V-12 и Rio Branco. Все пары отличаются продуманным до мелочей дизайном, этичными (переработанными или органическими) материалами и легко адаптируемыми расцветками. Цены варьируются от 8950 до 13 950 рублей.

New Balance

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За последние несколько лет ретрораннеры в стиле 70-х заметно прибавили в популярности. Помимо беговых брендов, погрузившихся в свои архивы, аналогичные силуэты стали появляться в массмаркете и у люксовых марок. Если вы хотите более аутентичную пару, то лучше смотреть в сторону спортивных производителей. Американский New Balance выпустил сразу несколько моделей в ретростиле, и, пожалуй, самая недооцененная из них — 237-я. Безупречная форма, лаконичный дизайн и продуманные цветовые решения. Также в этом сезоне спортивный бренд показал еще ряд новых расцветок кроссовок в мужских и женских размерах. Все они доступны для покупки на сайте New Balance.

Открытия 12 Storeez Российский бренд одежды открыл флагманский магазин в самом центре Москвы — в Столешниковом переулке. Интерьер нового пространства отличается чистыми монохромными оттенками, винтажной мебелью и обилием растений. Первый этаж нового магазина разделен на два просторных зала и отдан под женскую коллекцию, нижний, более уютный, — под мужскую. © ksenia_solovieva/Telegram Monochrome Главные по спортивному оверсайзу в России открыли нарядный поп-ап в ЦУМе. На 4-м этаже универмага разместился корнер в виде розового вагона метро, где можно купить футболки, толстовки, шорты и треники всех цветов радуги. Также специально для ЦУМа Monochrome выпустил капсульную коллекцию полностью в розовых тонах. Посетить поп-ап в самом центре Москвы можно будет до 12 августа.